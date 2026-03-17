Résultat de l'élection municipale 2026 à Rodez : Christian Teyssedre face à Stéphane Mazars, suivez le 2e tour en direct

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Rodez opposera Christian Teyssedre à Stéphane Mazars. Sarah Vidal et Florian Monteillet sont aussi potentiellement qualifiés. Suivez le 2e tour en direct.

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11:22 - La liste "Rodez pour la vie en partage" annoncée pour le second tour À Rodez, Stéphane Mazars et Sarah Vidal annoncent leur fusion pour les élections municipales de 2026, créant la liste "Rodez pour la vie en partage". Cette alliance vise à contrer le maire sortant, Christian Teyssèdre, et à offrir une alternative pour les Ruthénois. Les deux leaders affirment leur engagement à améliorer la ville sans hystériser les débats. Lire sur ladepeche.fr

11:01 - Christian Teyssèdre dénonce une alliance "contre-nature" À Rodez, Christian Teyssèdre critique l'alliance entre Stéphane Mazars et Sarah Vidal, qualifiée de "contre-nature", pour le second tour des élections municipales de 2026. Il souligne leur antagonisme passé et considère cette coalition comme une manœuvre pour évincer le maire sortant. Teyssèdre, mise sur l'économie et des projets locaux pour séduire les électeurs. Lire sur ladepeche.fr

16/03/26 - 19:06 - Christian Teyssèdre domine à Rodez avec peu d'avance À Rodez, le maire sortant centriste Christian Teyssèdre est en tête au premier tour des élections municipales de 2026 avec 35,09% des voix, devant Stéphane Mazars, qui obtient 34,53%. La différence de 52 voix entre les deux candidats met en évidence une compétition serrée. La campagne pour le second tour promet d'être intense. Lire sur francebleu.fr

16/03/26 - 03:31 - Les résultats définitifs à Rodez Les élections municipales de 2026 à Rodez s'annoncent serrées, avec Christian Teyssèdre en tête à 35,09 % contre Stéphane Mazars à 34,53 %, avec seulement 52 voix d'écart. Sarah Vidal et Florian Monteillet restent en compétition respectivement à 18,36 % et 12,02 %. La ville attend maintenant les candidatures pour le second tour. Lire sur centrepresseaveyron.fr

16/03/26 - 02:31 - Christian Teyssèdre et Stéphane Mazars sont au coude-à-coude à l'issue du premier tour À Rodez, les élections municipales de 2026 se profilent avec un écart serré de cinquante-deux voix entre le maire sortant Christian Teyssèdre et son adversaire Stéphane Mazars. Ce dernier, soutenu par un troisième candidat ayant obtenu 18 %, est perçu comme le favori pour une éventuelle alliance. Les discussions pour former des coalitions sont déjà en cours, le climat politique devenant de plus en plus tendu pour Teyssèdre. Lire sur centrepresseaveyron.fr

15/03/26 - 19:52 - Le RN attire-t-il les électeurs de Rodez ? Le mouvement nationaliste n'avait pas vraiment pesé lors du scrutin municipal à Rodez il y a six ans. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen séduisait 14,98% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis échouait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 29,61% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 9,94% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score insuffisant, à Rodez comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le score de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 22,31% lors du choc des européennes 2024. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 25,54% pour le parti d'extrême droite. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 27,89% lors du vote définitif.

15/03/26 - 18:59 - Rodez : démographie, élections et perspectives d'avenir Dans le cadre de la campagne électorale municipale, Rodez se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 24 136 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 2 511 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (68,23%) souligne le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Rodez forme une communauté diversifiée, avec ses 1 721 résidents étrangers, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,75%, la commune dévoile un salaire moyen mensuel net de 2 198 € par mois, témoignant un certain niveau de prospérité. À Rodez, où les moins de 30 ans représentent 38% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir florissant pour tous.

15/03/26 - 17:25 - Le taux de participation dans l'Aveyron à 17h s'élève à 55,56% Le Ministère de l'Intérieur dévoile les chiffres de la participation à 17h. Pour ce premier tour des élections municipales, ce taux s'élève à 55,56% dans l'Aveyron.

15/03/26 - 16:58 - Rodez : des résultats d'ordinaire marqués par l'abstention Aux municipales de 2020 à Rodez, l'abstention était montée à 64,01 % au premier tour, au-dessus des 55,3 % de la moyenne nationale. 5 374 votants s'étaient à l'inverse déplacés alors que le coronavirus avait dissuadé bon nombre d'inscrits. Lorsqu'il s'agit d'élire leur maire, les élections municipales restent pourtant de longue date, avec la présidentielle, des scrutins où les Français se déplacent en nombre. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a d'ailleurs été de 25,86 % des habitants en mesure de voter. Si la nature de ces scrutins se distingue des enjeux strictement locaux, les deux derniers scrutins législatifs restent directement comparables entre eux. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 51,31 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 32,77 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 47,75 % d'abstention. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité assez abstentionniste. Cet élément à Rodez constituera quoi qu'il en soit l'un des tournants de ces élections municipales 2026.