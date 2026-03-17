Résultat de l'élection municipale 2026 à la Rochelle : Olivier Falorni face à Maryline Simoné, suivez le 2e tour en direct

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Rochelle opposera Olivier Falorni à Maryline Simoné. Thibaut Guiraud et Christophe Batcabe sont aussi potentiellement qualifiés. Suivez le 2e tour en direct.

En direct

09:40 - La Rochelle Insoumise et Populaire ne soutiendra pas la liste de Maryline Simoné pour le second tour À La Rochelle, les Insoumis, menés par Véronique Bonnet, ne soutiennent pas la liste de l'union de la gauche après des tentatives de négociation avec le maire sortant. Pour le second tour, ils appellent à ne voter pour aucune liste jugée « macron-compatible ». Lire sur inf-info.fr

09:25 - Olivier Falorni a déposé sa liste pour le second tour À La Rochelle, Olivier Falorni a déposé sa liste pour le second tour des élections municipales, affirmant être arrivé en tête du premier tour. Il a critiqué les négociations entre les listes de gauche et dénoncé une tendance à la polémique. Falorni prône une campagne axée sur les projets plutôt que sur les conflits personnels. Lire sur inf-info.fr

09:06 - Thibaut Guiraud et Maryline Simoné ne parviennent pas à s'entendre pour le second tour À La Rochelle, les municipales de 2026 sont marquées par l'impossibilité d'une alliance entre le maire sortant Thibaut Guiraud et la candidate de l'union de gauche Maryline Simoné. Malgré des tentatives de compromis, les exigences de Guiraud ont été jugées inacceptables pour Simoné, mettant ainsi un terme aux discussions. Les tensions autour de dossiers sensibles, comme la dépollution de l'ancienne usine à gaz, accentuent les divisions entre les deux camps. Lire sur sudouest.fr

16/03/26 - 12:25 - Les électeurs de La Rochelle s'apprêtent au second tour À La Rochelle, le second tour des élections municipales se profile avec Olivier Falorni en tête, ayant recueilli 33,12 % des voix, tandis que Maryline Simoné doit envisager des alliances après avoir obtenu 21,41 %. Les candidats intensifient leurs campagnes pour mobiliser les abstentionnistes avant le vote final. La stratégie d’alliance est en discussion côté gauche. Lire sur inf-info.fr

16/03/26 - 03:16 - Le député Olivier Falorni arrive en tête à La Rochelle À La Rochelle, Olivier Falorni, ancien membre du PS, se positionne en tête du premier tour des élections municipales 2026 avec 33,12% des voix. Il est suivi par Maryline Simoné (21,41%) et Thibaut Guiraud (15,64%). Falorni espère bénéficier de reports de voix des autres listes de gauche au second tour. Lire sur francebleu.fr

15/03/26 - 19:44 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à la Rochelle Dans la ville de la Rochelle, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur le résultat des élections municipales. Avec un pourcentage de 36% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 15,34%, la jeunesse et les personnes sans emploi forment des segments clés. Qui plus est, le taux de ménages propriétaires (37,03%) met en exergue le poids des thématiques concernant le logement et l'urbanisation. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (41,35%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 36836 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. De surcroît, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (22,25%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (4,00%) indiquent les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 9,77% à la Rochelle, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, sensible aux mesures relatives à l'éducation et à la mobilité étudiante.

15/03/26 - 17:57 - Quel score pour le RN à la Rochelle lors des dernières élections ? Le RN n'avait pas fait d'étincelles lors des élections locales à la Rochelle il y a six ans. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen obtenait 13,86% des suffrages lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 27,12% lors du tour final. Les législatives la même année avaient accordé 7,83% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à la Rochelle comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 18,07% aux élections européennes. Les législatives anticipées déboucheront, lors du premier tour, sur un résultat de 19,42% pour le mouvement nationaliste. Qualifié contrairement à 2022, il terminera avec 22,10% lors du vote définitif.

15/03/26 - 17:31 - Le taux de participation en Charente-Maritime à 17h s'élève à 44,01% Le Ministère de l'Intérieur dévoile les chiffres de la participation à 17h. Pour ce premier tour des élections municipales, ce taux s'élève à 44,01% en Charente-Maritime.

15/03/26 - 16:58 - Une participation de 38,07 % à la Rochelle aux dernières municipales Les archives d'il y a six ans montrent que 19 762 électeurs avaient voté au premier tour des municipales à la Rochelle, soit un taux de participation de 38,07 %, en retrait par rapport aux 44,7 % nationaux alors que la pandémie du Covid-19 pesait sur la compétition. Le scrutin municipal demeure pourtant, avec l'élection présidentielle, celui où les Français participent le plus, les figures de l'édile et du président occupant une place centrale. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont d'ailleurs 40 235 personnes qui ont glissé un bulletin dans l'urne au premier tour, soit 73,02 % de participation. La mobilisation aux législatives, chiffrée de son côté à 47,67 % en 2022, a fortement progressé pour s'élever à 65,78 % en 2024. Cette hausse suivait des élections européennes où la participation locale arrivait à 50,63 %. Zoomer sur cette évolution lors des cinq derniers scrutins permet in fine de classer La Rochelle comme une localité en déficit de participation. Dans le cadre de la municipale de 2026 à la Rochelle, ce paramètre aura quoi qu'il en soit un rôle déterminant sur les résultats locaux.