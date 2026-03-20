Résultat de l'élection municipale 2026 La Rochelle : Débat entre les candidats avant le deuxième tour des élections municipales

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Rochelle oppose Maryline Simoné, Olivier Falorni, Thibaut Guiraud et Christophe Batcabe. Suivez le 2e tour en direct.

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10:56 - Christophe Batcabe appelle les électeurs à se mobiliser derrière sa liste À La Rochelle, Christophe Batcabe incite les électeurs à ne pas voter automatiquement lors des élections municipales de 2026. Présentant sa liste citoyenne, soutenue par la droite, il affirme pouvoir gagner en mobilisant un large éventail de voix. Il exhorte les citoyens à réfléchir et à agir pour l'avenir de la ville. Lire sur sudouest.fr

19/03/26 - 20:06 - Débat entre les candidats avant le deuxième tour des élections municipales À La Rochelle, le second tour des élections municipales de 2026 a été marqué par un débat entre quatre candidats. Olivier Falorni, en tête du premier tour, a été rejoint par Maryline Simoné, Thibaut Guiraud et Christophe Batcabe pour discuter de thèmes comme le logement et la mobilité. Les candidats présentent des visions divergentes sur l'encadrement des loyers et le développement urbain. Lire sur francebleu.fr

19/03/26 - 19:34 - Philippe Falorni se montre confiant en vue du deuxième tour des municipales Lors d'un meeting à La Rochelle, le candidat divers gauche, Philippe Falorni, a exprimé sa confiance après un premier tour favorable, où il devance sa principale rivale de 12 points. Il appelle à rassembler tous les électeurs, y compris ceux qui n'ont pas voté pour lui, tout en soulignant des priorités telles que la santé et la sécurité. Profondément attaché à sa ville, le candidat souhaite porter un projet alliant tradition et innovation. Lire sur sudouest.fr

19/03/26 - 18:20 - Un meeting d'entre-deux-tour organisé par Olivier Falorni Olivier Falorni, candidat aux élections municipales à La Rochelle, a organisé un meeting d'entre-deux-tours pour galvaniser ses soutiens, réunissant près de 400 personnes. Il a mis en avant son programme qui inclut des projets sur la santé, la sécurité et le logement, tout en affichant une large avance du premier tour. Son souhait est de relancer des dialogues constructifs et d'améliorer la vie des Rochelais. Lire sur inf-info.fr

18/03/26 - 11:21 - Christophe Batcabe la surprise des municipales à La Rochelle À La Rochelle, Christophe Batcabe, un entrepreneur non encarté, surprend en accédant au deuxième tour des élections municipales de 2026. Ce candidat outsider, soutenu par la droite locale, s'est activement engagé auprès des citoyens et a construit sa notoriété sur les réseaux sociaux, critiquant la gestion actuelle. Son apparition marque un tournant dans un paysage politique marqué par des figures établies. Lire sur sudouest.fr

18/03/26 - 11:01 - La Rochelle connaît une quadrangulaire pour 2026 Les élections municipales de 2026 à La Rochelle s'annoncent atypiques avec l'éventualité d'une quadrangulaire, un phénomène rare dans cette ville historique où la droite a traditionnellement dominé. Les précédents maires, dont Maxime Bono, avaient remporté leurs élections avec d'importantes marges, rendant la compétition future incertaine. Cette nouvelle configuration politique pourrait redéfinir les rapports de force locaux, suscitant l'attention des observateurs. Lire sur sudouest.fr

18/03/26 - 05:11 - Des meetings électoraux se préparent Les élections municipales de 2026 à La Rochelle approchent, avec des meetings prévus pour les candidats comme Falorni, Simoné, Guiraud et Batcabe. Ce contexte électoral met en lumière l'engagement des candidats pour la ville et leur volonté de dialogue avec les habitants. Ces événements de campagne visent à mobiliser et informer les électeurs locaux. Lire sur sudouest.fr

18/03/26 - 03:11 - Les tensions montent à La Rochelle À La Rochelle, les élections municipales de 2026 suscitent des tensions intensifiées entre la socialiste Maryline Simoné et le maire sortant Thibaut Guiraud. Malgré des tentatives de médiation pour une alliance, Guiraud a décidé de maintenir sa candidature, compliquant la stratégie de Simoné. Les frictions révèlent une lutte acharnée qui pourrait influencer l'issue du scrutin. Lire sur sudouest.fr

17/03/26 - 09:40 - La Rochelle Insoumise et Populaire ne soutiendra pas la liste de Maryline Simoné pour le second tour À La Rochelle, les Insoumis, menés par Véronique Bonnet, ne soutiennent pas la liste de l'union de la gauche après des tentatives de négociation avec le maire sortant. Pour le second tour, ils appellent à ne voter pour aucune liste jugée « macron-compatible ». Lire sur inf-info.fr