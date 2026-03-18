Résultat de l'élection municipale 2026 La Rochelle : Le député Olivier Falorni arrive en tête à La Rochelle

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Rochelle opposera Olivier Falorni à Maryline Simoné. Thibaut Guiraud et Christophe Batcabe sont aussi potentiellement qualifiés. Suivez le 2e tour en direct.

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11:21 - Christophe Batcabe la surprise des municipales à La Rochelle À La Rochelle, Christophe Batcabe, un entrepreneur non encarté, surprend en accédant au deuxième tour des élections municipales de 2026. Ce candidat outsider, soutenu par la droite locale, s'est activement engagé auprès des citoyens et a construit sa notoriété sur les réseaux sociaux, critiquant la gestion actuelle. Son apparition marque un tournant dans un paysage politique marqué par des figures établies. Lire sur sudouest.fr

11:01 - La Rochelle connaît une quadrangulaire pour 2026 Les élections municipales de 2026 à La Rochelle s'annoncent atypiques avec l'éventualité d'une quadrangulaire, un phénomène rare dans cette ville historique où la droite a traditionnellement dominé. Les précédents maires, dont Maxime Bono, avaient remporté leurs élections avec d'importantes marges, rendant la compétition future incertaine. Cette nouvelle configuration politique pourrait redéfinir les rapports de force locaux, suscitant l'attention des observateurs. Lire sur sudouest.fr

05:11 - Des meetings électoraux se préparent Les élections municipales de 2026 à La Rochelle approchent, avec des meetings prévus pour les candidats comme Falorni, Simoné, Guiraud et Batcabe. Ce contexte électoral met en lumière l'engagement des candidats pour la ville et leur volonté de dialogue avec les habitants. Ces événements de campagne visent à mobiliser et informer les électeurs locaux. Lire sur sudouest.fr

03:11 - Les tensions montent à La Rochelle À La Rochelle, les élections municipales de 2026 suscitent des tensions intensifiées entre la socialiste Maryline Simoné et le maire sortant Thibaut Guiraud. Malgré des tentatives de médiation pour une alliance, Guiraud a décidé de maintenir sa candidature, compliquant la stratégie de Simoné. Les frictions révèlent une lutte acharnée qui pourrait influencer l'issue du scrutin. Lire sur sudouest.fr

17/03/26 - 09:40 - La Rochelle Insoumise et Populaire ne soutiendra pas la liste de Maryline Simoné pour le second tour À La Rochelle, les Insoumis, menés par Véronique Bonnet, ne soutiennent pas la liste de l'union de la gauche après des tentatives de négociation avec le maire sortant. Pour le second tour, ils appellent à ne voter pour aucune liste jugée « macron-compatible ». Lire sur inf-info.fr

17/03/26 - 09:25 - Olivier Falorni a déposé sa liste pour le second tour À La Rochelle, Olivier Falorni a déposé sa liste pour le second tour des élections municipales, affirmant être arrivé en tête du premier tour. Il a critiqué les négociations entre les listes de gauche et dénoncé une tendance à la polémique. Falorni prône une campagne axée sur les projets plutôt que sur les conflits personnels. Lire sur inf-info.fr

17/03/26 - 09:06 - Thibaut Guiraud et Maryline Simoné ne parviennent pas à s'entendre pour le second tour À La Rochelle, les municipales de 2026 sont marquées par l'impossibilité d'une alliance entre le maire sortant Thibaut Guiraud et la candidate de l'union de gauche Maryline Simoné. Malgré des tentatives de compromis, les exigences de Guiraud ont été jugées inacceptables pour Simoné, mettant ainsi un terme aux discussions. Les tensions autour de dossiers sensibles, comme la dépollution de l'ancienne usine à gaz, accentuent les divisions entre les deux camps. Lire sur sudouest.fr

16/03/26 - 12:25 - Les électeurs de La Rochelle s'apprêtent au second tour À La Rochelle, le second tour des élections municipales se profile avec Olivier Falorni en tête, ayant recueilli 33,12 % des voix, tandis que Maryline Simoné doit envisager des alliances après avoir obtenu 21,41 %. Les candidats intensifient leurs campagnes pour mobiliser les abstentionnistes avant le vote final. La stratégie d’alliance est en discussion côté gauche. Lire sur inf-info.fr

16/03/26 - 03:16 - Le député Olivier Falorni arrive en tête à La Rochelle À La Rochelle, Olivier Falorni, ancien membre du PS, se positionne en tête du premier tour des élections municipales 2026 avec 33,12% des voix. Il est suivi par Maryline Simoné (21,41%) et Thibaut Guiraud (15,64%). Falorni espère bénéficier de reports de voix des autres listes de gauche au second tour. Lire sur francebleu.fr