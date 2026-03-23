Résultat de l'élection municipale 2026 à La Rochelle : Olivier Falorni élu, tous les résultats

Les résultats du 2e tour de l'élection municipale à La Rochelle ont été dévoilés. Découvrez le résultat final de cette municipale 2026.

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08:09 - Le maire sortant Thibaut Guiraud félicite Olivier Falorni À La Rochelle, Thibaut Guiraud a annoncé les résultats des élections municipales 2026, se classant quatrième avec 9,9 % des voix. Malgré sa défaite, il a félicité Olivier Falorni, son successeur, en lui souhaitant de réussir dans ses nouvelles fonctions. Ce scrutin marque un tournant significatif pour la ville. Lire sur sudouest.fr

22/03/26 - 21:39 - Olivier Falorni (MoDem) élu à La Rochelle Olivier Falorni (MoDem) est le nouveau maire de La Rochelle (Charente-Maritimes) avec 43.7 % des voix lors de ce second tour des municipales.

22/03/26 - 17:15 - Le taux de participation aux municipales à 17h dévoilé en Charente-Maritime En Charente-Maritime, 52,4% des électeurs ont voté aux élections municipales à 17 heures selon le ministère de l'Intérieur. Un chiffre à comparer aux 58,55% constatés en 2024 aux législatives à la même heure et surtout aux 38,23% des municipales 2020, organisées en plein Covid. En 2014, la participation était en revanche de 52,95%.

22/03/26 - 12:17 - Première estimation de la participation dans le département Les résultats du 2e tour des élections municipales à La Rochelle ont déjà un premier indicateur, certes éloigné, mais significatif. A midi, la participation dans le département de Charente-Maritime s'élève à 23,67%. Un chiffre à comparer aux 25,63% constatés en 2024 aux législatives et surtout aux 17,69% des municipales 2020, organisées en plein Covid (20,78% en 2014).

22/03/26 - 07:59 - C'est parti ! Tout savoir sur les municipales à la Rochelle Les élections municipales 2026 sont l'occasion pour les électeurs de la Rochelle de se prononcer sur les enjeux qui affectent leur territoire. À la Rochelle et ailleurs, les électeurs sont appelés à se rendre aux urnes pour désigner leur équipe municipale. À titre de rappel, c'est Jean-François Fountaine (Divers gauche) qui a remporté l'élection au deuxième tour en 2020. Que retenir de l’action municipale menée au cours de ce mandat ? Ci-dessous, il est possible de consulter la liste de ceux qui souhaitent diriger la commune à la Rochelle. Il convient de souligner que les 61 bureaux de vote de l'agglomération de la Rochelle fermeront leurs portes à 18 heures pour le dépouillement. Cette page affichera les résultats à la Rochelle à partir de 20h.

21/03/26 - 13:11 - Malgré sa troisième place au premier tour, Thibaut Guirau se dit déterminé à garder son poste Thibaut Guiraud, le maire sortant de La Rochelle, s'est montré combatif lors de son meeting d'entre-deux-tours, où il a multiplié les critiques contre ses adversaires Olivier Falorni et Maryline Simoné. Malgré sa troisième place au premier tour avec 15,6 %, il se dit déterminé à poursuivre la lutte pour conserver son poste. Reconnaissant des échecs, il reste optimiste en vue du second tour des élections municipales. Lire sur inf-info.fr

20/03/26 - 18:26 - Christophe Batcabe veut croire en ses chances de victoire À La Rochelle, Christophe Batcabe poursuit sa campagne en vue du second tour des élections municipales, après avoir reçu 13,6 % des voix au premier tour. Lors d'un meeting, il a mis l'accent sur la possibilité de gagner, tout en présentant ses propositions sur la sécurité, la culture et les mobilités. Batcabe affirme que sa liste dispose de voix potentielles et critique subtilement ses adversaires. Lire sur inf-info.fr

20/03/26 - 14:31 - Thibaut Guiraud critique la liste d'union de la gauche À La Rochelle, le maire sortant Thibaut Guiraud, candidat divers gauche, adopte un ton offensif pour aborder les tensions ayant conduit à un décevant 15 % au premier tour des municipales de 2026. Il critique notamment la liste d'union de la gauche et réfute les accusations visant sa gestion. Malgré les challenges, il reste confiant et déclare que le match n'est pas terminé. Lire sur sudouest.fr

20/03/26 - 12:36 - Maryline Simoné défend sa candidature pour le second tour À La Rochelle, Maryline Simoné se présente comme la seule challengers crédible pour le second tour des élections municipales, face à Olivier Falorni. Candidates d'une liste plurielle de gauche, elle appelle à l'unité et à la mobilisation des électeurs, assurant que 'rien n'est joué' avant le vote final. Lire sur sudouest.fr