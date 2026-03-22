Résultat de l'élection municipale 2026 à Rennes : Appéré réélue ? Découvrez le nom du vainqueur

Le résultat des élections municipales 2026 à Rennes tombe ce dimanche 22 mars. Découvrez qui a remporté le 2e tour.

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18:43 - "Une participation qui continue de décroitre depuis 2014" Adélaïde Zulfikarpasic, directrice Générale du pole société Ipsos-BVA, dresse "deux constats aujourd’hui", à l'échelle nationale. D'abord, "un très léger sursaut de la participation dans les communes qui revotent aujourd’hui", puis "une participation qui continue de décroitre depuis 2014", a-t-elle indiqué au micro de BFMTV après que le taux de participation de 17 heures aient été dévoilés.

17:59 - Un résultat sans suspense pour les élections de 2020 à Rennes Il y a six ans lors des élections municipales à Rennes, Nathalie Appéré (Union de la gauche) avait surclassé ses adversaires en récoltant 14 840 soutiens (32,77%). En deuxième position, Matthieu Theurier (Europe Ecologie-Les Verts) avait engrangé 25,37% des suffrages. Nathalie Appéré l'avait logiquement emporté au second tour avec 23 352 bulletins (65,35%), face à Carole Gandon avec 17,49% des votants et Charles Compagnon obtenant 6 130 électeurs (17,15%). La domination de la liste 'Pour rennes avec nathalie appéré' s'est amplifiée, Nathalie Appéré a ainsi pu bénéficier du transfert des voix des électeurs de Matthieu Theurier, gagnant 8 512 voix supplémentaires entre les deux tours.

17:55 - Les estimations de la participation à 20h Selon les projections d’Elabe-Berger Levrault pour BFMTV, Le Figaro et RMC, le taux de participation du 2e tour des élections municipales devrait atteindre 57%, soit une très nette hausse par rapport à 2020 (41,98%), année marquée par le Covid, mais en baisse par rapport à 2014 (62,13%).

17:26 - Le taux de participation à 17h dans le département La participation en Ille-et-Vilaine s'établit à 48,64% à 17h. Ce chiffre marque une hausse spectaculaire par rapport aux 24,23% de 2020, tout en restant en deçà des niveaux de 2014 (55,63%) et des dernières législatives de 2024 (58,71%). Un bon indicateur pour la ville de Rennes.

14:33 - Le taux de participation aux municipales à midi dévoilé dans l'Ille-et-Vilaine Les résultats du 2e tour des élections municipales à Rennes ont déjà un premier indicateur, certes éloigné, mais significatif. A midi, la participation dans le département de l'Ille-et-Vilaine s'élève à 19,63%. Un chiffre à comparer aux 22,25% constatés en 2024 aux législatives et surtout aux 8,18% des municipales 2020, organisées en plein Covid (17,52% en 2014).

12:34 - Rennes enregistre une forte participation aux municipales À Rennes, les élections municipales de 2026 voient une participation en forte hausse, atteignant 19,63 % à midi, comparé à 14,17 % au premier tour. Ce taux de participation pourrait influencer le résultat du scrutin dans cette commune dynamique. Lire sur rennes-infos-autrement.fr

09:35 - Une triangulaire pour les municipales à Rennes Selon la liste des candidats au second tour rendue publique cette semaine par le ministère de l'Intérieur, le scrutin se poursuit donc ce dimanche, avec Marie Mesmeur, à la tête de "Faire Mieux Pour Rennes, Union Populaire Et Écologiste", la liste "Rennes Solidaire" emmenée par Nathalie Appéré et Charles Compagnon, à la tête de "Vivre Rennes Avec Charles Compagnon". Afin de accomplir leur devoir civique, les électeurs de la commune ont la possibilité de se rendre aux urnes jusqu'à 19 heures, horaire de fermeture des 115 bureaux de vote de Rennes.

07:54 - Second tour des municipales à Rennes : horaires des bureaux de vote Pour faire leur devoir électoral, les électeurs de la ville seront en mesure de se rendre dans l’isoloir entre 8 h et 19 h, horaires d’ouverture des 115 bureaux de vote de Rennes. Ce dimanche 22 mars, les 124 377 votants de Rennes sont appelés aux urnes pour le second tour des municipales, indispensables pour établir la composition de leur conseil municipal pour les années à venir. Pour mémoire, en mars 2020, le premier tour des élections municipales s’est tenu dans un contexte exceptionnel marqué par le coronavirus. La liste des candidats en 2026 est disponible ci-dessous. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.

21/03/26 - 12:29 - Jean-Luc Mélenchon soutient Marie Mesmeur pour le second tour des municipales À Rennes, Jean-Luc Mélenchon soutient Marie Mesmeur pour le second tour des municipales. Il critique le sectarisme de la maire sortante, Nathalie Appéré, tout en louant les réalisations de Mesmeur et son équipe. Mélenchon appelle les électeurs à faire acte de confiance en votant pour la candidate insoumise. Lire sur rennes-infos-autrement.fr