Résultat de l'élection municipale 2026 à Rennes : Appéré réélue, tous les résultats

Le résultat des élections municipales 2026 à Rennes ont été dévoilés ce dimanche 22 mars. Découvrez les résultats le 2e tour.

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09:02 - Charles Compagnon s'est dit "assez inquiet de l'arrivée de l'extrême gauche au conseil municipal" Charles Compagnon a pris "acte des résultats" et a tiré un bilan contrasté de ce second tour: "On progresse de 12 % par rapport au premier tour et puis on a LFI qui entre au conseil municipal. Ce sont les deux gros éléments de ce second tour" a analysé l'opposant rennais. "Cette progression, on l'entend comme un encouragement. Malheureusement, ça n'a pas été suffisant. La mobilisation n'a pas été suffisante pour permettre l'alternance". Malgré la reconduction de Nathalie Appéré, il a déploré que "ceux qui ont généré les problèmes ou qui n’ont pas été capables de les résoudre sont aujourd’hui reconduits à la mairie", mais a assuré que ses colistiers vont "siéger pendant six ans" pour "préparer cette alternance". L'élu n'a toutefois pas caché ses craintes quant à la nouvelle composition de l'assemblée locale, se disant "assez inquiet de la situation rennaise et de l’arrivée de l’extrême gauche au conseil municipal". Lire sur actu.fr

08:29 - Nathalie Appéré revient sur son refus de fusion avec LFI : "J’ai choisi de prendre ce risque et cela a payé" Nathalie Appéré a été réélue maire de Rennes avec 43,78 % des voix lors des élections municipales de 2026, affirmant la dominance de la gauche dans la ville. Malgré les défis politiques, elle a refusé de s'allier avec LFI. Un choix qu'elle considère gagnant. "J’avais conscience de ce risque mais j’ai choisi de le prendre et cela a payé", a-t-elle assuré, remerciant les Rennais et les Rennaises qui ont fait "le choix de la cohérence et de la clarté." "Dans un paysage politique difficile et contrasté, moi qui milite depuis vingt-cinq ans, il y a une place pour la constance et l’éthique et c’est aussi ça qui fait ma joie ce soir", a-t-elle ajouté, avant de partir fêter sa réélection. Lire sur 20minutes.fr

07:50 - L’Insoumise Marie Mesmeur se félicite de son entrée au conseil municipal À Rennes, les Insoumis font leur entrée au conseil municipal. "Je rentre au conseil avec 6 ou 7 d’entre nous", a annoncé l’Insoumise Marie Mesmeur, devant ses sympathisants regroupés dans un bar de Rennes. Prête à porter les revendications de son camp au sein de l'institution, elle a prévenu : "On va mettre de l’ambiance, on va donner de la voix". Elle souligne ainsi que "on passe de 18 à 22 % (19,84 % selon les dernières estimations)", un résultat qui, selon elle, valide la ligne politique choisie. "Ca nous montre bien que les Rennaises et les Rennais plébiscitent un programme de rupture radicale qui apporte les luttes dans les conseils et c’est bien ce qu’on va faire, ici, à Rennes". A lire sur Ouest-France.fr

07:16 - Déclaration de Nathalie Appéré après sa victoire : "Ce soir, Rennes affirme qu'elle est de gauche" Lors du second tour des élections municipales de 2026 à Rennes, Nathalie Appéré remporte avec 43,78 % des voix, consolidant l'Union de la gauche. Devant une foule de supporters et visiblement émue à l'hôtel-de-ville, elle a voulu dire ce dimanche soir sa "très grande émotion". "Dans un contexte national compliqué, Rennes affirme qu'elle est de gauche, profondément de gauche et cela ne peut que nous réjouir." a-t-elle déclaré. Tout de même, elle pointe "aussi des moments de doute", durant cette campagne notamment dans cet entre deux tours. "Mais j'ai toujours fait le pari des valeurs, du sérieux et de la cohérence. Je suis fière de cette ville et reconnaissante envers les Rennaises et les Rennais qui ont su entendre dans notre projet la voix de la conviction, du sérieux et de l'espoir. Je suis chaque jour, depuis 12 ans, fière d'en être la maire." Lire sur ouest-france.fr

22/03/26 - 21:42 - Les résultats s'affinent à Rennes Le ministère de l'intérieur continue de dévoiler les chiffres de la soirée au fil des dépouillements. Avec une base de 30,54% d'inscrits, Nathalie Appéré (LUG) est donnée gagnante à Rennes avec 44,67% des suffrages.

22/03/26 - 20:30 - Nathalie Appéré élue Les résultats sont tombés du côté de Rennes, Nathalie Appéré est élue avec 43,6% dans ce second tour des élections municipales.

22/03/26 - 20:21 - À Rennes, Nathalie Appéré réélue au second tour A Rennes, la maire sortante Nathalie Appéré conserve son siège. Selon une estimation Ipsos–BVA–CESI publiée ce dimanche pour France Télévisions, Radio France et Public Sénat/LCP, elle l’emporterait avec 43,4 % des voix. Elle devancerait le candidat du camp gouvernemental Charles Compagnon (34,2 %) ainsi que l’Insoumise Marie Mesmeur (22,4 %).

22/03/26 - 20:16 - Nathalie Appéré en tête selon les premières estimations À Rennes, les premières estimations des élections municipales montrent Nathalie Appéré en tête. Les électeurs soulignent l'importance de voter, notamment pour les jeunes, afin d'éviter un taux d'abstention considérable qui pourrait affecter l'avenir. Le vote est perçu comme un droit essentiel à défendre. Lire sur letelegramme.fr

22/03/26 - 20:00 - Les bureaux de vote sont fermés C'est la fin de ce deuxième tour des élections municipales avec la fermeture de tous les bureaux de vote à 20h. Il est désormais temps de réaliser le dépouillage, les résultats partiels vont tomber au fur et à mesure de la soirée