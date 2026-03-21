Résultat de l'élection municipale 2026 Rennes : Après la défaite de Thomas Rousseau, Les Républicains se rabattent sur Charles Compagnon

Les résultats des municipales 2026 à Rennes seront-ils serrés ? La maire sortante Nathalie Appéré est en ballotage favorable ce dimanche 22 mars.

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09:45 - Plusieurs maires et partis (dont LR) appellent à un vote pour Compagnon afin de contrer la gauche À Rennes, les élections municipales de 2026 se poursuivent avec des soutiens significatifs pour Charles Compagnon, candidat de la liste Vivre Rennes. Plusieurs maires et partis, dont Les Républicains, exhortent les électeurs à voter pour lui afin de contrer la gauche sortante. Ce soutien s'accompagne d'une préoccupation pour la gouvernance métropolitaine. Lire sur actu.fr

07:10 - La PS Appéré "sereine", un 2e tour sans surprise ? La maire sortante de Rennes est en ballotage favorable pour ce dimanche 22 mars et le 2e tour des municipales. Son avance sur le candidat de la droite, de 12 points, a semblé conforté sa position : la socialiste n'a pas voulu d'accord, même "technique" avec LFI. "Une prise de risque relative, qui la confronte tout de même à une inconfortable triangulaire", écrit Libération, qui écrit que "Nathalie Appéré est sereine avec son pari anti-LFI". Pourtant, sa large coalition allant de "Ruffin à Glucksmann" ne lui a permis que de rassembler 34,53% des voix, alors qu'elle avait obtenu 32,78% des suffrages en 2020, sur son seule nom au 1er tour. Lire sur Libération

20/03/26 - 14:54 - Les agents de La Poste en grève à Rennes, des perturbations sont à prévoir avant le second tour À Rennes, 35 % des agents de La Poste sont en grève à quelques jours des élections municipales de 2026. Le syndicat Sud PTT 35 réclame une prime de 400 euros pour la distribution des plis électoraux, affirmant que plus de 20 % de ces envois n'ont pas été distribués. Cette grève vise à obtenir une rémunération pour le travail lié aux élections locales. Lire sur actu.fr

20/03/26 - 11:23 - Après la défaite de Thomas Rousseau, Les Républicains se rabattent sur Charles Compagnon À Rennes, les Républicains soutiennent Charles Compagnon pour le second tour des municipales de 2026, après que leur candidat Thomas Rousseau n'a pas atteint le second tour. Ce soutien est justifié par une volonté de rassembler la droite et le centre face à une gauche jugée inefficace. LR insiste sur la nécessité de battre les gauches en place. Lire sur ouest-france.fr

19/03/26 - 16:40 - Rennes voit la montée du Rassemblement national À Rennes, trois candidats sont en course pour le second tour des élections municipales : Nathalie Appéré, Marie Mesmeur et Charles Compagnon. Le NPA-Révolutionnaire, avec un score modeste, souligne la montée du Rassemblement national, qui a doublé ses voix depuis 2020, tout en critiquant la politique des candidats principaux. Lire sur rennes-infos-autrement.fr

19/03/26 - 15:40 - Des appels au vote contre la maire sortante À Rennes, le candidat du Rassemblement national, Julien Masson, a émis une consigne de vote pour le second tour des municipales, incitant les électeurs à ne pas reconduire la maire PS, Nathalie Appéré, et à soutenir Charles Compagnon. Masson critique également la candidate LFI pour son extrémisme. Cette triangulaire mobilise les forces politiques à Rennes. Lire sur actu.fr

19/03/26 - 14:36 - Julien Masson soutient Charles Compagnon à Rennes À Rennes, le candidat du Rassemblement National, Julien Masson, a appelé à voter pour Charles Compagnon au second tour des municipales sans le nommer, visant à écarter la maire socialiste Nathalie Appéré. Son objectif est de mobiliser les 5 000 électeurs qui l'ont soutenu lors du premier tour. La triangulaire prévue pour le 22 mars pourrait déterminer l'orientation politique de la ville après des décennies de socialisme. Lire sur letelegramme.fr

19/03/26 - 14:00 - Forte concurrence avant le second tout À Rennes, le second tour des élections municipales se tiendra le 22 mars 2026, avec trois listes en compétition. La liste arrivée en tête pourra obtenir 31 sièges grâce à la prime majoritaire, tandis que les autres sièges seront attribués proportionnellement. Les résultats du premier tour, avec Nathalie Appéré en tête, indiquent une forte concurrence. Lire sur ouest-france.fr

19/03/26 - 13:40 - Rennes mobilise pour les élections avec Compagnon À Rennes, Charles Compagnon, candidat centriste aux élections municipales de 2026, a réalisé une opération de distribution de jonquilles pour mobiliser les électeurs avant le second tour. Accompagné de ses colistiers, il met l'accent sur la nécessité de se rendre aux urnes pour favoriser l'alternance. Son engagement sur le terrain se concentre sur l'approche des derniers jours de campagne. Lire sur rennes-infos-autrement.fr