Résultat de l'élection municipale 2026 à Rennes : la gauche réélue ? Le scrutin en direct

Les résultats de l'élection municipale à Rennes sont pleins d'enjeux. Le suspense de ce 2e tour va être levé ce dimanche 22 mars.

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09:35 - Une triangulaire pour les municipales à Rennes Selon la liste des candidats au second tour rendue publique cette semaine par le ministère de l'Intérieur, le scrutin se poursuit donc ce dimanche, avec Marie Mesmeur, à la tête de "Faire Mieux Pour Rennes, Union Populaire Et Écologiste", la liste "Rennes Solidaire" emmenée par Nathalie Appéré et Charles Compagnon, à la tête de "Vivre Rennes Avec Charles Compagnon". Afin de accomplir leur devoir civique, les électeurs de la commune ont la possibilité de se rendre aux urnes jusqu'à 19 heures, horaire de fermeture des 115 bureaux de vote de Rennes.

07:54 - Second tour des municipales à Rennes : horaires des bureaux de vote Pour faire leur devoir électoral, les électeurs de la ville seront en mesure de se rendre dans l’isoloir entre 8 h et 19 h, horaires d’ouverture des 115 bureaux de vote de Rennes. Ce dimanche 22 mars, les 124 377 votants de Rennes sont appelés aux urnes pour le second tour des municipales, indispensables pour établir la composition de leur conseil municipal pour les années à venir. Pour mémoire, en mars 2020, le premier tour des élections municipales s’est tenu dans un contexte exceptionnel marqué par le coronavirus. La liste des candidats en 2026 est disponible ci-dessous. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.

21/03/26 - 12:29 - Jean-Luc Mélenchon soutient Marie Mesmeur pour le second tour des municipales À Rennes, Jean-Luc Mélenchon soutient Marie Mesmeur pour le second tour des municipales. Il critique le sectarisme de la maire sortante, Nathalie Appéré, tout en louant les réalisations de Mesmeur et son équipe. Mélenchon appelle les électeurs à faire acte de confiance en votant pour la candidate insoumise. Lire sur rennes-infos-autrement.fr

21/03/26 - 10:45 - Plusieurs maires et partis (dont LR) appellent à un vote pour Compagnon afin de contrer la gauche À Rennes, les élections municipales de 2026 se poursuivent avec des soutiens significatifs pour Charles Compagnon, candidat de la liste Vivre Rennes. Plusieurs maires et partis, dont Les Républicains, exhortent les électeurs à voter pour lui afin de contrer la gauche sortante. Ils dénoncent l'influence de Nathalie Appéré sur les décisions locales, affirmant que les communes doivent rester des partenaires à part entière. Ces élus appellent les Rennais à voter pour une alternance qui renforce la coopération entre les municipalités. Lire sur actu.fr

21/03/26 - 07:10 - La PS Appéré "sereine", un 2e tour sans surprise ? La maire sortante de Rennes est en ballotage favorable pour ce dimanche 22 mars et le 2e tour des municipales. Son avance sur le candidat de la droite, de 12 points, a semblé conforté sa position : la socialiste n'a pas voulu d'accord, même "technique" avec LFI. "Une prise de risque relative, qui la confronte tout de même à une inconfortable triangulaire", écrit Libération, qui écrit que "Nathalie Appéré est sereine avec son pari anti-LFI". Pourtant, sa large coalition allant de "Ruffin à Glucksmann" ne lui a permis que de rassembler 34,53% des voix, alors qu'elle avait obtenu 32,78% des suffrages en 2020, sur son seule nom au 1er tour. Lire sur Libération

20/03/26 - 14:54 - Les agents de La Poste en grève à Rennes, des perturbations sont à prévoir avant le second tour À Rennes, 35 % des agents de La Poste sont en grève à quelques jours des élections municipales de 2026. Le syndicat Sud PTT 35 réclame une prime de 400 euros pour la distribution des plis électoraux, affirmant que plus de 20 % de ces envois n'ont pas été distribués. Cette grève vise à obtenir une rémunération pour le travail lié aux élections locales. Lire sur actu.fr

20/03/26 - 11:23 - Après la défaite de Thomas Rousseau, Les Républicains se rabattent sur Charles Compagnon À Rennes, les Républicains soutiennent Charles Compagnon pour le second tour des municipales de 2026, après que leur candidat Thomas Rousseau n'a pas atteint le second tour. Ce soutien est justifié par une volonté de rassembler la droite et le centre face à une gauche jugée inefficace. LR insiste sur la nécessité de battre les gauches en place. Lire sur ouest-france.fr

19/03/26 - 16:40 - Rennes voit la montée du Rassemblement national À Rennes, trois candidats sont en course pour le second tour des élections municipales : Nathalie Appéré, Marie Mesmeur et Charles Compagnon. Le NPA-Révolutionnaire, avec un score modeste, souligne la montée du Rassemblement national, qui a doublé ses voix depuis 2020, tout en critiquant la politique des candidats principaux. Lire sur rennes-infos-autrement.fr

19/03/26 - 15:40 - Des appels au vote contre la maire sortante À Rennes, le candidat du Rassemblement national, Julien Masson, a émis une consigne de vote pour le second tour des municipales, incitant les électeurs à ne pas reconduire la maire PS, Nathalie Appéré, et à soutenir Charles Compagnon. Masson critique également la candidate LFI pour son extrémisme. Cette triangulaire mobilise les forces politiques à Rennes. Lire sur actu.fr