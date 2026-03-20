Résultat de l'élection municipale 2026 Rennes : Le RN appelle à voter contre la gauche

Une triangulaire pour le second tour des municipales 2026 à Rennes. La maire sortante Nathalie Appéré sera opposée au candidat de la droite et du centre Charles Compagnon et à Marie Mesmeur, soutenue par LFI ce dimanche.

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11:23 - Après la défaite de Thomas Rousseau, Les Républicains se rabattent sur Charles Compagnon À Rennes, les Républicains soutiennent Charles Compagnon pour le second tour des municipales de 2026, après que leur candidat Thomas Rousseau n'a pas atteint le second tour. Ce soutien est justifié par une volonté de rassembler la droite et le centre face à une gauche jugée inefficace. LR insiste sur la nécessité de battre les gauches en place. Lire sur ouest-france.fr

19/03/26 - 16:40 - Rennes voit la montée du Rassemblement national À Rennes, trois candidats sont en course pour le second tour des élections municipales : Nathalie Appéré, Marie Mesmeur et Charles Compagnon. Le NPA-Révolutionnaire, avec un score modeste, souligne la montée du Rassemblement national, qui a doublé ses voix depuis 2020, tout en critiquant la politique des candidats principaux. Lire sur rennes-infos-autrement.fr

19/03/26 - 15:40 - Des appels au vote contre la maire sortante À Rennes, le candidat du Rassemblement national, Julien Masson, a émis une consigne de vote pour le second tour des municipales, incitant les électeurs à ne pas reconduire la maire PS, Nathalie Appéré, et à soutenir Charles Compagnon. Masson critique également la candidate LFI pour son extrémisme. Cette triangulaire mobilise les forces politiques à Rennes. Lire sur actu.fr

19/03/26 - 14:36 - Julien Masson soutient Charles Compagnon à Rennes À Rennes, le candidat du Rassemblement National, Julien Masson, a appelé à voter pour Charles Compagnon au second tour des municipales sans le nommer, visant à écarter la maire socialiste Nathalie Appéré. Son objectif est de mobiliser les 5 000 électeurs qui l'ont soutenu lors du premier tour. La triangulaire prévue pour le 22 mars pourrait déterminer l'orientation politique de la ville après des décennies de socialisme. Lire sur letelegramme.fr

19/03/26 - 14:00 - Forte concurrence avant le second tout À Rennes, le second tour des élections municipales se tiendra le 22 mars 2026, avec trois listes en compétition. La liste arrivée en tête pourra obtenir 31 sièges grâce à la prime majoritaire, tandis que les autres sièges seront attribués proportionnellement. Les résultats du premier tour, avec Nathalie Appéré en tête, indiquent une forte concurrence. Lire sur ouest-france.fr

19/03/26 - 13:40 - Rennes mobilise pour les élections avec Compagnon À Rennes, Charles Compagnon, candidat centriste aux élections municipales de 2026, a réalisé une opération de distribution de jonquilles pour mobiliser les électeurs avant le second tour. Accompagné de ses colistiers, il met l'accent sur la nécessité de se rendre aux urnes pour favoriser l'alternance. Son engagement sur le terrain se concentre sur l'approche des derniers jours de campagne. Lire sur rennes-infos-autrement.fr

19/03/26 - 11:17 - Appéré critique les alliances électorales Nathalie Appéré, maire de Rennes et candidate à un troisième mandat, critique les alliances électorales entre partis concurrentiels avant le second tour des municipales. Elle souligne un besoin de radicalité parmi son électorat face à la précarité croissante. Sa position confortable, avec une avance significative sur la droite, lui permet de rejeter les fusions techniques proposées par d'autres. Lire sur letelegramme.fr

19/03/26 - 10:10 - Le RN appelle à voter contre la gauche À Rennes, les élections municipales s'intensifient avec la triangulaire entre Nathalie Appéré, Marie Mesmeur et Charles Compagnon. Julien Masson, du Rassemblement National, appelle à voter contre la gauche et l'extrême gauche, dénonçant les résultats de l'actuelle maire. Il exhorte les Rennais à se mobiliser pour changer de cap. Lire sur rennes-infos-autrement.fr

18/03/26 - 23:08 - Rennes connaît des perturbations pour les élections municipales À Rennes, une manifestation est prévue le 19 mars 2026 contre les suppressions d'emploi dans l'Éducation nationale, causant des perturbations dans les écoles de la ville. Plusieurs établissements seront fermés et des services de restauration et d'accueil périscolaire seront également impactés. La ville de Rennes organise un service minimum d'accueil dans certaines écoles. Lire sur ouest-france.fr