Résultat de l'élection municipale 2026 Rennes : Pourquoi la maire sortante Nathalie Appéré a refusé l'alliance avec LFI

À Rennes, la maire sortante Nathalie Appéré affrontera le candidat de la droite et du centre Charles Compagnon et Marie Mesmeur, soutenue par LFI dans le cadre d'une triangulaire pour le 2e tour des élections municipales 2026.

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11:17 - Appéré critique les alliances électorales Nathalie Appéré, maire de Rennes et candidate à un troisième mandat, critique les alliances électorales entre partis concurrentiels avant le second tour des municipales. Elle souligne un besoin de radicalité parmi son électorat face à la précarité croissante. Sa position confortable, avec une avance significative sur la droite, lui permet de rejeter les fusions techniques proposées par d'autres. Lire sur letelegramme.fr

10:10 - Le RN appelle à voter contre la gauche À Rennes, les élections municipales s'intensifient avec la triangulaire entre Nathalie Appéré, Marie Mesmeur et Charles Compagnon. Julien Masson, du Rassemblement National, appelle à voter contre la gauche et l'extrême gauche, dénonçant les résultats de l'actuelle maire. Il exhorte les Rennais à se mobiliser pour changer de cap. Lire sur rennes-infos-autrement.fr

18/03/26 - 23:08 - Rennes connaît des perturbations pour les élections municipales À Rennes, une manifestation est prévue le 19 mars 2026 contre les suppressions d'emploi dans l'Éducation nationale, causant des perturbations dans les écoles de la ville. Plusieurs établissements seront fermés et des services de restauration et d'accueil périscolaire seront également impactés. La ville de Rennes organise un service minimum d'accueil dans certaines écoles. Lire sur ouest-france.fr

18/03/26 - 21:10 - Les listes officielles dévoilées Les élections municipales de 2026 à Rennes approchent, avec les listes officielles des candidats au second tour déjà dévoilées. Trois listes se disputent la mairie : Rennes Solidaire, Vivre Rennes !, et Faire mieux pour Rennes. Le scrutin se déroulera le 22 mars, suivi de l'élection de la présidence de Rennes Métropole. Lire sur actu.fr

18/03/26 - 17:16 - Une union de la gauche pour gagner ? À Rennes, Ulysse Rabaté, candidat dissident de LFI, appelle le PS et LFI à s'unir pour les élections municipales afin de contrer la droite. Avec 5,07 % des voix au premier tour, il souligne l'importance de fusionner les listes de gauche pour éviter la dispersion des voix et instaurer une gouvernance progressiste. Rabaté veut faire de Rennes un modèle politique en France. Lire sur letelegramme.fr

18/03/26 - 16:16 - Hervé Lesné remporte les élections à Saint-Uniac Lors des élections municipales de 2026 à Saint-Uniac, la maire sortante Karine Passily a été battue par Hervé Lesné avec un écart d'une seule voix. La défaite, marquée par une abstention de 20,3 %, souligne les fractures électorales ressenties dans cette petite commune. Malgré l'amertume, son équipe ne contestera pas le résultat. Lire sur letelegramme.fr

18/03/26 - 15:21 - Cardroc s'organise pour les élections municipales 2026 À Cardroc, la maire sortante, Marie-Thérèse Cakain, a décidé de se représenter après avoir envisagé de se retirer pour passer plus de temps avec sa famille. Avec une liste de 15 volontaires prête, la commune peut éviter la fusion avec une autre commune. L'élection municipale de 2026 devrait être organisée dans un mois. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

18/03/26 - 15:16 - Rennes voit Appéré en tête des municipales À Rennes, lors des élections municipales, Nathalie Appéré a dominé le premier tour avec 34,5 % des voix, surpassant largement Charles Compagnon et Marie Mesmeur. Son soutien diversifié à gauche a permis des résultats marquants dans presque tous les quartiers, bien qu'une résistance ait été observée dans les zones plus aisées. Appéré a particulièrement brillé dans le quartier de La Poterie, atteignant un score de 46 %. Lire sur letelegramme.fr

18/03/26 - 15:16 - Des tensions entre candidates Les élections municipales de 2026 à Nantes sont marquées par des tensions entre les candidats, notamment entre Johanna Rolland, la maire PS sortante, et Nathalie Appéré, sa collègue de Rennes. Rolland a conclu une fusion électorale avec LFI, suscitant des critiques. À Nantes, l'issue du premier tour montre une compétition serrée, attirant l'attention sur les stratégies des candidats. Lire sur ouest-france.fr