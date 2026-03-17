Résultat de l'élection municipale 2026 Rennes : Une triangulaire inévitable, Appéré et Mesmeur refusent l'alliance

Une triangulaire aura lieu lors du deuxième tour des élections municipales 2026 à Rennes. La maire sortante Nathalie Appéré affrontera le candidat de la droite et du centre Charles Compagnon et Marie Mesmeur, soutenue par LFI.

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17/03/26 - 23:40 - Pas d'alliances au second tour Les élections municipales de 2026 à Rennes révèlent des divisions marquées parmi les forces politiques. La maire sortante Nathalie Appéré a exclu toute alliance avec Marie Mesmeur de LFI, malgré des appels à l'unité de la gauche. Du côté de la droite, aucune discussion d'alliance n'a eu lieu non plus entre les candidats concernés. Lire sur actu.fr

17/03/26 - 23:37 - Les candidats s'affrontent à Rennes ce mercredi À Rennes, un débat entre les trois candidats du second tour des élections municipales aura lieu ce mercredi, organisé par Ouest-France et TVR. Les candidats, Nathalie Appéré, Charles Compagnon et Marie Mesmeur, avaient obtenu des résultats significatifs au premier tour. Le débat est prévu à 12 h 45 à l'Espace Ouest-France. Lire sur ouest-france.fr

17/03/26 - 21:38 - La division dans la gauche Rennes se confirme comme un bastion de gauche avec la liste de Nathalie Appéré en tête des résultats des municipales 2026, marquée par une participation record. Les dynamiques entre socialistes, écologistes et LFI révèlent une évolution de l'électorat de gauche en quête de plus de radicalité. La droite, sous Charles Compagnon, espère tirer parti de cette division. Lire sur ouest-france.fr

17/03/26 - 17:47 - Une triangulaire inévitable, Appéré et Mesmeur refusent l'alliance A Rennes, le résultat de l'élection municipale a donné la maire sortante Nathalie Appéré en tête avec 34,53% des voix devant Charles Compagnon pour la droite (22,47%) et Marie Mesmeur pour LFI (18,61%). Aucune alliance entre Nathalie Appéré et Marie Mesmeur n'est envisagée. Désormais, l'insoumise promet de faire campagne pour "gagner" : "Je suis convaincue que Rennes réclame une véritable politique de rupture à gauche", a-t-elle déclaré, des propos relayés par Le Monde. "Ce premier tour confirme que Rennes est une ville atypique ancrée à gauche. Malgré l’éparpillement des votes, nous sommes la force politique de gauche autour de laquelle le rassemblement doit se faire", confie de son côté la maire sortante.

17/03/26 - 16:55 - Une "union large" de la gauche encore espérée À Rennes, Ulysse Rabaté, figure de Rennes Commune, appelle à une "union large" des forces de gauche pour le second tour des municipales, soulignant l'urgence de fusionner les listes pour contrer l'extrême droite. Il déplore l'absence d'accord entre le PS et la France insoumise, estimant que leur division nuit aux électeurs. Rabaté insiste sur l'importance d'un ralliement pour une représentation diversifiée de la gauche. Lire sur rennes-infos-autrement.fr

17/03/26 - 16:52 - Rennes métropole, l'autre enjeu du second tour Les élections municipales de 2026 à Rennes métropole pourraient redéfinir les équilibres politiques, la présidence de l'intercommunalité étant en jeu. Nathalie Appéré, actuelle maire socialiste, a établi des alliances solides, bien qu'une dynamique favorable à la droite se dessine dans plusieurs communes. Ce scrutin s'annonce crucial pour l'avenir politique local, notamment avec des enjeux dans des villes comme Montgermont et Saint-Jacques-de-la-Lande. Lire sur ouest-france.fr

17/03/26 - 03:26 - Rennes voit Marie Mesmeur au second tour municipal Marie Mesmeur, candidate de La France insoumise, se maintient au second tour des municipales à Rennes face à Charles Compagnon et Nathalie Appéré. Elle critique l'absence d'union de la gauche et défend son programme centré sur la gratuité des transports et l'écologie populaire. Mesmeur se dit confiante dans ses chances de victoire. Lire sur rennes-infos-autrement.fr

17/03/26 - 01:22 - Rennes métropole connaît des surprises aux élections municipales Le premier tour des élections municipales 2026 à Rennes métropole a révélé des résultats surprenants avec des bascules et des confirmations. Armelle Billard a remporté Mordelles, tandis que le maire sortant de Romillé a perdu face à Arnaud Guinard. Plusieurs communes sont en ballottage, notamment Saint-Jacques-de-la-Lande où une seconde manche est nécessaire pour départager les candidats. Lire sur ouest-france.fr

16/03/26 - 22:48 - Rennes : Nathalie Appéré en tete des résultats du premier tour Les résultats du premier tour des élections municipales 2026 à Rennes montrent une participation de 58,28 %, avec Nathalie Appéré de Rennes Solidaire en tête à 34,53 %. Charles Compagnon suit avec 22,47 % des voix, tandis que Marie Mesmeur obtient 18,61 %. Ce scrutin local révèle des lignes de fracture politique significatives. Lire sur actu.fr