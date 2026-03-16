Résultat de l'élection municipale 2026 à Rennes : Nathalie Appéré face à Charles Compagnon, suivez le 2e tour en direct
Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Rennes opposera Nathalie Appéré à Charles Compagnon. Marie Mesmeur est aussi potentiellement qualifiée. Suivez le 2e tour en direct.
- L'élection municipale à Rennes s'est tenue ce dimanche 15 mars. Les résultats du scrutin ont été dévoilés dans la soirée.
- A Rennes, le résultat donne l'avantage à la gauche représentée par la maire sortante Nathalie Appéré avec environ 35% des voix, devant Charles Compagnon de la droite à 22% et La France insoumise à 18%. Malgré une forte union de la gauche, elle a écarté toute alliance pour le second tour. Le Rassemblement national ne se qualifie pas pour le second tour.
- Découvrez les résultats de tous les candidats à l'élection municipale 2026 à Rennes.
09:44 - Marie Mesmeur (LFI) critique le refus d'alliance porté par Nathalie Appéré
Marie Mesmeur, candidate Insoumise à Rennes, a accusé la maire Nathalie Appéré d'irresponsabilité pour avoir refusé d'ouvrir des discussions entre les listes de gauche, ce qui pourrait nuire à leur rassemblement face à la droite. Elle se félicite de la progression de son score par rapport à 2020, appelant à la mobilisation des électeurs pour des propositions écologiques et sociales. Lire sur rennes-infos-autrement.fr
15/03/26 - 23:00 - Nathalie Appéré remporte le premier tour à Rennes
Lors des élections municipales de 2026 à Rennes, Nathalie Appéré, maire socialiste sortante, est arrivée en tête du premier tour avec environ 35% des voix, devant Charles Compagnon de la droite à 22% et La France insoumise à 18%. Malgré une forte union de la gauche, elle a écarté toute alliance pour le second tour. Le Rassemblement national a subi un nouvel échec, ne se qualifiant pas pour le second tour. Lire sur 20minutes.fr
15/03/26 - 22:51 - Les listes pour le 2e tour devront être déposées mardi à 18 heures
Comme le rappelle France Info ce dimanche soir, les listes pour le deuxième tour devront être déposées mardi à 18 heures et pas une minute de plus pour tous les candidats qui auront atteint les 10%, mis à part ceux dont les partis politiques décideront de retirer leur liste au profit d'une autre susceptible de remporter la victoire.
15/03/26 - 22:50 - Un second tour incertain se profile à Rennes
Lors des élections municipales de 2026 en Ille-et-Vilaine, 11 463 candidats se sont présentés au premier tour, avec des résultats variés selon les communes. À Rennes, une triangulaire se profile avec les listes de la maire sortante Nathalie Appéré (34%), du candidat Horizons Charles Compagnon (22%) et de Marie Mesmeur de La France insoumise (18%). Lire sur ouest-france.fr