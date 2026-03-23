Résultat de l'élection municipale 2026 à Reims : Arnaud Robinet élu, tous les résultats
Les résultats du 2e tour de l'élection municipale à Reims ont été dévoilés. Découvrez le résultat final de cette municipale 2026.
09:46 - Le RN souligne son implantation à Reims
Lors des élections municipales de Reims en 2026, Anne-Sophie Frigout, du Rassemblement national, a souligné la solidité de la nouvelle alliance avec la droite locale, obtenant 26 % des voix. Cette union, malgré les critiques, a été vue comme un succès par les électeurs. Elle réclame une opposition constructive au conseil municipal pour défendre les intérêts des Rémois. Lire sur lhebdoduvendredi.com
09:40 - Éric Quénard s'exprime après l'annonce des résultats
Éric Quénard souligne la faible participation à Reims pour les municipales de 2026, où l'abstention atteint 44%. Il s’inquiète également de la montée de l’extrême droite, tandis que la gauche peine à se maintenir. Quénard appelle à un engagement auprès des Rémois pour offrir des alternatives et représente une voix pour les 48% d'électeurs non soutenant le maire. Lire sur lhebdoduvendredi.com
01:40 - Le score historique du RN aux municipales 2026
À Reims, Anne-Sophie Frigout (Rassemblement national) exprime sa satisfaction après un score historique de 26 % aux élections municipales de 2026, plaçant son parti comme la deuxième force d'opposition. Elle souligne la fusion avec la Droite locale et se dit prête à construire un projet ambitieux. Malgré la défaite, elle prédit un avenir porteur d'espoir pour les électeurs et critique la performance de la Gauche. Lire sur lunion.fr
01:39 - Arnaud Robinet réélu maire pour un troisième mandat
Arnaud Robinet a été réélu maire de Reims pour un troisième mandat lors des élections municipales de mars 2026, avec 51,68% des voix au second tour. Il a triomphé dans une triangulaire face au RN et à la gauche, malgré une fusion des listes adverses. Élu en 2014, Robinet reste une figure du centre-droit à Reims. Lire sur actu.fr
22/03/26 - 21:09 - Les résultats complets
Voici les résultats complets à Reims pour ce 2e tour des Municipales selon les chiffres du ministère avec Arnaud Robinet 51,86%, Anne-Sophie Frigout 25,92%, Eric Quénard 22,22%
22/03/26 - 20:58 - Robinet réélu
À Reims, le maire sortant divers droite Arnaud Robinet est largement réélu avec 51,86% des voix d'après les chiffres de la mairie. La candidate RN Anne-Sophie Frigout récolte 25,92%. Éric Quénard (union de la gauche) a fait 22,22%.
22/03/26 - 20:50 - Arnaud Robinet réélu maire de Reims
Arnaud Robinet, maire sortant, est réélu à la mairie de Reims avec 51,9 % des voix.
22/03/26 - 20:30 - Arnaud Robinet élu avec 51,90% des voix
Selon France 2, à Reims, Arnaud Robinet est élu maire avec 51.9% des voix ce dimanche 22 mars lors du second tour des élections municipales 2026.
22/03/26 - 17:50 - La participation est en hausse à Reims
À Reims, le taux de participation aux élections municipales de 2026 s’élève à 37,39 % à 16 heures, en hausse par rapport au premier tour. À midi, la participation était de 20,35 %, indiquant un intérêt accru des électeurs par rapport au taux de 19,72 % de la semaine précédente. Comparativement, la participation dans la Marne est en baisse. Lire sur lunion.fr
22/03/26 - 17:28 - Les chiffres de la participation à 17h dans le département
La participation à 17h a été communiquée par le ministère pour ce 2e tour des élections municipales. Dans le département de la Marne qui interesse la ville de Reims, elle s'élève à 49,58%. Un chiffre à comparer aux 59,12% constatés en 2024 aux législatives à la même heure et surtout aux 40,13% des municipales 2020, organisées en plein Covid. En 2014, la participation était en revanche de 46,52%.