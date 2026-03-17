Résultat de l'élection municipale 2026 Reims : Éric Quénard refuse la fusion avec LFI pour le second tour face à Arnaud Robinet

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Reims opposera Arnaud Robinet à Anne-Sophie Frigout. Eric Quénard est aussi potentiellement qualifié. Suivez le 2e tour en direct.

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17/03/26 - 20:56 - Le taux de vote à Reims reste faible À Reims, le bureau de vote 311 a enregistré un taux de participation de seulement 19,07 % lors des élections municipales de 2026, conservant ainsi son sinistre record. Bien que ce chiffre soit légèrement mieux qu'en 2020, la participation générale de la ville reste faible à 45,57 %. Les candidats ont exprimé leur mécontentement face à cette tendance inquiétante. Lire sur lunion.fr

17/03/26 - 14:11 - Éric Quénard refuse la fusion avec LFI pour le second tour face à Arnaud Robinet À Reims, les élections municipales de 2026 sont marquées par une division à gauche, avec Éric Quénard (PS) qui refuse de fusionner avec Patricia Coradel (LFI). Quénard a obtenu 17,97 % des voix, et Coradel 6,88 %, rendant leurs chances de contestation du maire sortant, Arnaud Robinet, incertaines. Coradel dénonce cette décision comme irresponsable, soulignant que la fusion aurait pu renforcer la gauche. Lire sur lhebdoduvendredi.com

16/03/26 - 21:42 - Reims : union contre Arnaud Robinet aux municipales À Reims, le second tour des municipales de 2026 se dessine avec une alliance inattendue entre Anne-Sophie Frigout (RN) et Stéphane Lang (LR), un ancien adjoint. Alors qu'Arnaud Robinet (Horizons) mène largement le premier tour, Frigout espère que cette union, qui rejoint la dynamique des voix de droite, permettra de renverser la tendance. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

16/03/26 - 21:41 - Les listes Frigout et Lang fusionnent à Reims À Reims, les élections municipales de 2026 s'intensifient avec la fusion des listes Anne-Sophie Frigout (RN) et Stéphane Lang (divers droite). Les deux candidats, qui ont identifié des priorités communes comme la sécurité et le soutien aux commerçants, espèrent battre le maire sortant Arnaud Robinet. Cette alliance, qui implique des colistiers de Lang, se prépare à présenter un projet commun aux électeurs. Lire sur lunion.fr

16/03/26 - 21:41 - Frigout et Lang unissent leurs forces à Reims À Reims, les élections municipales de 2026 prennent un tournant avec l'alliance entre Anne-Sophie Frigout, candidate RN, et Stéphane Lang, ancien adjoint au maire. Lang, qui devient numéro 2 sur la liste, souligne leurs priorités communes : sécurité, circulation et attractivité économique. Ensemble, ils espèrent séduire les abstentionnistes et se démarquer du maire sortant, Arnaud Robinet. Lire sur lhebdoduvendredi.com

16/03/26 - 21:41 - Reims : l'alliance impossible entre Éric Quénard et LFI À Reims, La France Insoumise (LFI) a critiqué le refus du candidat socialiste Éric Quénard de fusionner avant le second tour des élections municipales de 2026. Malgré une progression significative par rapport à 2020, LFI estime que cette décision affaiblit la gauche face au Rassemblement National. LFI déplore ainsi un manque de solidarité et évoque une occasion manquée pour renforcer leur représentation municipale. Lire sur lunion.fr

16/03/26 - 11:48 - Éric Quénard se qualifie et appelle à un rassemblement autour de son projet À Reims, Éric Quénard a obtenu 18 % des voix au premier tour des municipales 2026, le plaçant en troisième position. Il critique le projet d'Arnaud Robinet, soulignant que 57 % des électeurs ne l'ont pas soutenu, et appelle à un rassemblement autour de son propre projet pour mobiliser davantage d'électeurs au second tour. La candidature d'union à gauche pourrait bénéficier des voix d'autres listes au second tour. Lire sur lhebdoduvendredi.com

16/03/26 - 11:00 - Arnaud Robinet cherche à mobiliser les absentionnistes Lors des élections municipales de 2026 à Reims, Arnaud Robinet, le maire sortant, a obtenu près de 44 % des voix au premier tour et cherche à mobiliser les abstentionnistes pour le second tour. Malgré sa satisfaction initiale, il reste prudent face à la montée du Rassemblement national et rappelle que rien n'est gagné. Il souligne l'importance de la mobilisation des électeurs pour assurer sa réélection. Lire sur lunion.fr

16/03/26 - 10:36 - Anne-Sophie Frigout (RN) se félicite de son score et appelle à une union avec Lang Anne-Sophie Frigout, candidate du Rassemblement National, a obtenu 21,03% des voix au premier tour des élections municipales 2026 à Reims, un score qu'elle qualifie d'historique. Elle se prépare pour le second tour, déterminée à ravir la mairie au sortant Arnaud Robinet. Anne-Sophie Frigout appelle le candidat divers droite Stéphane Lang à la rejoindre pour unir leurs forces. Lire sur lunion.fr