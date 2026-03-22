Résultat de l'élection municipale 2026 à Reims : l'essentiel du 2e tour en temps réel

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Reims va départager les finalistes ce dimanche 22 mars. Le résultat final de ces municipales à Reims est dévoilé dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'à découvrir la liste des élus.

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07:57 - Elections à Reims : les horaires des bureaux de vote Le second tour des municipales 2026 est organisé ce dimanche en France. Ce scrutin a pour but de renouveler les maires de toutes les communes françaises. Les élections municipales précédentes se sont déroulées dans un contexte de crise sanitaire. Plus bas dans la page est publiée la liste des candidats à Reims. Pour voter, les citoyens de la ville ont la possibilité de se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 106 bureaux de vote de Reims. Pour être informé gratuitement des résultats du second tour des élections municipales à Reims dès leur sortie, cliquez sur 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.

21/03/26 - 15:59 - La liste Divers droite en tête à Reims lors de la dernière élection Les équilibres politiques locaux actuels demeurent façonnés par le verdict des dernières élections municipales en date à Reims. Au soir du premier tour, Arnaud Robinet (Divers droite) a terminé en tête en recueillant 66,32% des soutiens. À ses trousses, Eric Quenard (Union de la gauche) a recueilli 12,31% des bulletins valides. Léo Tyburce (Europe Ecologie-Les Verts) a suivi, réunissant 1 673 électeurs (5,64%). Ce triomphe au premier tour du candidat Divers droite a scellé l'issue du scrutin dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Reims, cette dynamique constitue un point de départ particulier. Le défi s'annonce considérable ce dimanche pour l'opposition face à ce succès éclatant, pendant que la municipalité en place devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.

20/03/26 - 13:11 - Arnaud Robinet appelle les Rémois à se mobiliser Arnaud Robinet, maire sortant de Reims, se présente aux élections municipales de 2026 avec une avance confortable, ayant obtenu 43,8 % des suffrages exprimés lors du premier tour. Conscient de la forte abstention, il appelle les Rémois à se mobiliser pour le second tour. Ses priorités incluent l'adaptation au changement climatique, la jeunesse et le vieillissement de la population. Lire sur lhebdoduvendredi.com

20/03/26 - 10:41 - Reims, le plus fort taux d’abstention aux élections municipales parmi les grandes villes À Reims, les élections municipales de 2026 sont marquées par un taux d'abstention alarmant de 54,43 %, le plus bas parmi les grandes villes françaises. La participation a chuté, notamment dans certains bureaux comme celui du quartier Croix-Rouge, avec seulement 19,07 %. Cette situation soulève des inquiétudes sur la démocratie locale et l'engagement des électeurs, surtout en vu du deuxième tour des élections municipales ce dimanche 22 mars. Lire sur lunion.fr

20/03/26 - 07:03 - La fusion RN/Lang provoque de vives critiques L'officialisation d'une liste commune entre la députée européenne Anne-Sophie Frigout (RN) et le divers droite Stéphane Lang pour le second tour embrase la campagne rémoise. Cette alliance, destinée à sauver le siège de l'ex-LR qui n'avait obtenu que 7,7 % des voix, a entraîné son exclusion immédiate du parti Les Républicains et suscité de vives critiques de ses adversaires. Le maire sortant, Arnaud Robinet (Horizons), a fustigé un candidat prêt à "se vendre pour un plat de lentilles", déplorant le sort des électeurs gaullistes face à ce ralliement. De son côté, Éric Quénard (Union de la gauche) dénonce une "rupture nette avec les principes" et un calcul électoraliste qui fragilise la lutte contre l'extrême droite. Parallèlement, la gauche part divisée : Éric Quénard a refusé toute fusion avec la liste LFI de Patricia Coradel, une décision qualifiée de "faute politique" et d'"irresponsable" par les Insoumis. A lire sur France3région.fr

17/03/26 - 20:56 - Le taux de vote à Reims reste faible À Reims, le bureau de vote 311 a enregistré un taux de participation de seulement 19,07 % lors des élections municipales de 2026, conservant ainsi son sinistre record. Bien que ce chiffre soit légèrement mieux qu'en 2020, la participation générale de la ville reste faible à 45,57 %. Les candidats ont exprimé leur mécontentement face à cette tendance inquiétante. Lire sur lunion.fr

17/03/26 - 14:11 - Éric Quénard refuse la fusion avec LFI pour le second tour face à Arnaud Robinet À Reims, les élections municipales de 2026 sont marquées par une division à gauche, avec Éric Quénard (PS) qui refuse de fusionner avec Patricia Coradel (LFI). Quénard a obtenu 17,97 % des voix, et Coradel 6,88 %, rendant leurs chances de contestation du maire sortant, Arnaud Robinet, incertaines. Coradel dénonce cette décision comme irresponsable, soulignant que la fusion aurait pu renforcer la gauche. Lire sur lhebdoduvendredi.com

16/03/26 - 21:42 - Reims : union contre Arnaud Robinet aux municipales À Reims, le second tour des municipales de 2026 se dessine avec une alliance inattendue entre Anne-Sophie Frigout (RN) et Stéphane Lang (LR), un ancien adjoint. Alors qu'Arnaud Robinet (Horizons) mène largement le premier tour, Frigout espère que cette union, qui rejoint la dynamique des voix de droite, permettra de renverser la tendance. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

16/03/26 - 21:41 - Les listes Frigout et Lang fusionnent à Reims À Reims, les élections municipales de 2026 s'intensifient avec la fusion des listes Anne-Sophie Frigout (RN) et Stéphane Lang (divers droite). Les deux candidats, qui ont identifié des priorités communes comme la sécurité et le soutien aux commerçants, espèrent battre le maire sortant Arnaud Robinet. Cette alliance, qui implique des colistiers de Lang, se prépare à présenter un projet commun aux électeurs. Lire sur lunion.fr