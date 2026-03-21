Résultat de l'élection municipale 2026 Reims : Reims, le plus fort taux d'abstention aux élections municipales parmi les grandes villes

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Reims oppose Anne-Sophie Frigout, Eric Quénard et Arnaud Robinet. Suivez le 2e tour en direct.

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11:01 - Anne-Sophie Frigout (RN) espère mobiliser les abstentionnistes et les électeurs de Lang après leur fusion Dans le cadre des élections municipales de 2026 à Reims, Anne-Sophie Frigout du Rassemblement national a réussi à réaliser un score historique de 21 % au premier tour. Elle a depuis formé une alliance avec Stéphane Lang pour contrer le maire sortant Arnaud Robinet. Elle espère mobiliser les abstentionnistes pour améliorer ses chances au second tour. Lire sur lhebdoduvendredi.com

20/03/26 - 13:11 - Arnaud Robinet appelle les Rémois à se mobiliser Arnaud Robinet, maire sortant de Reims, se présente aux élections municipales de 2026 avec une avance confortable, ayant obtenu 43,8 % des suffrages exprimés lors du premier tour. Conscient de la forte abstention, il appelle les Rémois à se mobiliser pour le second tour. Ses priorités incluent l'adaptation au changement climatique, la jeunesse et le vieillissement de la population. Lire sur lhebdoduvendredi.com

20/03/26 - 10:41 - Reims, le plus fort taux d’abstention aux élections municipales parmi les grandes villes À Reims, les élections municipales de 2026 sont marquées par un taux d'abstention alarmant de 54,43 %, le plus bas parmi les grandes villes françaises. La participation a chuté, notamment dans certains bureaux comme celui du quartier Croix-Rouge, avec seulement 19,07 %. Cette situation soulève des inquiétudes sur la démocratie locale et l'engagement des électeurs, surtout en vu du deuxième tour des élections municipales ce dimanche 22 mars. Lire sur lunion.fr

20/03/26 - 07:03 - La fusion RN/Lang provoque de vives critiques L'officialisation d'une liste commune entre la députée européenne Anne-Sophie Frigout (RN) et le divers droite Stéphane Lang pour le second tour embrase la campagne rémoise. Cette alliance, destinée à sauver le siège de l'ex-LR qui n'avait obtenu que 7,7 % des voix, a entraîné son exclusion immédiate du parti Les Républicains et suscité de vives critiques de ses adversaires. Le maire sortant, Arnaud Robinet (Horizons), a fustigé un candidat prêt à "se vendre pour un plat de lentilles", déplorant le sort des électeurs gaullistes face à ce ralliement. De son côté, Éric Quénard (Union de la gauche) dénonce une "rupture nette avec les principes" et un calcul électoraliste qui fragilise la lutte contre l'extrême droite. Parallèlement, la gauche part divisée : Éric Quénard a refusé toute fusion avec la liste LFI de Patricia Coradel, une décision qualifiée de "faute politique" et d'"irresponsable" par les Insoumis. A lire sur France3région.fr

17/03/26 - 20:56 - Le taux de vote à Reims reste faible À Reims, le bureau de vote 311 a enregistré un taux de participation de seulement 19,07 % lors des élections municipales de 2026, conservant ainsi son sinistre record. Bien que ce chiffre soit légèrement mieux qu'en 2020, la participation générale de la ville reste faible à 45,57 %. Les candidats ont exprimé leur mécontentement face à cette tendance inquiétante. Lire sur lunion.fr

17/03/26 - 14:11 - Éric Quénard refuse la fusion avec LFI pour le second tour face à Arnaud Robinet À Reims, les élections municipales de 2026 sont marquées par une division à gauche, avec Éric Quénard (PS) qui refuse de fusionner avec Patricia Coradel (LFI). Quénard a obtenu 17,97 % des voix, et Coradel 6,88 %, rendant leurs chances de contestation du maire sortant, Arnaud Robinet, incertaines. Coradel dénonce cette décision comme irresponsable, soulignant que la fusion aurait pu renforcer la gauche. Lire sur lhebdoduvendredi.com

16/03/26 - 21:42 - Reims : union contre Arnaud Robinet aux municipales À Reims, le second tour des municipales de 2026 se dessine avec une alliance inattendue entre Anne-Sophie Frigout (RN) et Stéphane Lang (LR), un ancien adjoint. Alors qu'Arnaud Robinet (Horizons) mène largement le premier tour, Frigout espère que cette union, qui rejoint la dynamique des voix de droite, permettra de renverser la tendance. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

16/03/26 - 21:41 - Les listes Frigout et Lang fusionnent à Reims À Reims, les élections municipales de 2026 s'intensifient avec la fusion des listes Anne-Sophie Frigout (RN) et Stéphane Lang (divers droite). Les deux candidats, qui ont identifié des priorités communes comme la sécurité et le soutien aux commerçants, espèrent battre le maire sortant Arnaud Robinet. Cette alliance, qui implique des colistiers de Lang, se prépare à présenter un projet commun aux électeurs. Lire sur lunion.fr

16/03/26 - 21:41 - Frigout et Lang unissent leurs forces à Reims À Reims, les élections municipales de 2026 prennent un tournant avec l'alliance entre Anne-Sophie Frigout, candidate RN, et Stéphane Lang, ancien adjoint au maire. Lang, qui devient numéro 2 sur la liste, souligne leurs priorités communes : sécurité, circulation et attractivité économique. Ensemble, ils espèrent séduire les abstentionnistes et se démarquer du maire sortant, Arnaud Robinet. Lire sur lhebdoduvendredi.com