Résultat de l'élection municipale 2026 à Quimper : les résultats sont connus, suivez notre direct

Les résultats du 2e tour de l'élection municipale à Quimper sont dévoilés. Découvrez le résultat final de cette municipale 2026 en direct, le futur maire de Quimper et la liste complète des élus.

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21:19 - Les résultats complets à Quimper dévoilés par le ministère Le ministère de l'Intérieur a révélé les résultats complets de l'élection municipale à Quimper : Isabelle Assih (LUG) arrive en tête avec 49,82% des voix, suivi de Guillaume Menguy (33,40%), Christel Henaff (8,57%) et Marie Lauwers (8,21%).

18:07 - Participation en recul pour le second tour à Quimper À Quimper, la mobilisation des électeurs marque le pas en cette fin d'après-midi du dimanche 22 mars 2026. À 16h30, le taux de participation s'élève à 51,21 %, représentant 22 634 votants sur les 44 202 inscrits. Ce chiffre témoigne d'un léger désintérêt par rapport au premier tour, où 52,82 % des citoyens s'étaient déjà déplacés à la même heure, selon Le Télegramme.

17:29 - Le taux de participation à 17h dans le Finistère dévoilé Les estimations de la participation sur le 2e tour des élections municipales 2026 ont été communiquées par le ministère. A 17h, dans le Finistère, elle s'élève à 62,39%. Un chiffre à comparer aux 67,69% constatés en 2024 aux législatives à la même heure et surtout aux 38,66% des municipales 2020, organisées en plein Covid. En 2014, la participation était en revanche de 52,73%.

17:11 - La participation est en hausse à Quimper Les Quimpérois sont plus nombreux à s'être rendu dans les bureaux de vote pour ce second tour des élections municipales. Avec une taux de participation de 22,31% à 11h30 cela représente une augmentation par rapport au premier tour et aux élections précédentes, où la participation était plus faible à la même heure. Les bureaux de vote resteront ouverts jusqu'à 18 h. Lire sur ouest-france.fr

14:08 - Près de 23% de participation à midi dans le Finistère À Quimper, le second tour des municipales démarre avec un premier baromètre : la participation. À la mi-journée, 22,91 % des électeurs s’étaient déplacés dans le Finistère. Un niveau inférieur à celui enregistré lors des législatives de 2024 (26,72 %), mais nettement supérieur au très faible taux des municipales de 2020, organisées en pleine crise sanitaire (15,58 %). En 2014, la participation s’élevait à 18,05 % à la même heure.

10:17 - Quimper accueille quatre listes aux municipales À Quimper, les élections municipales voient donc quatre listes se disputer la victoire : Marie Lauwers, Christel Hénaff, Guillaume Menguy et Isabelle Assih. Les électeurs peuvent voter de 8h à 18h dans 50 bureaux. Lire sur actu.fr

09:17 - Comment suivre le second tour des municipales 2026 à Quimper ? Les élections municipales à Quimper au second tour en 2026 sont en cours, avec des candidats comme Christel Hénaff du Rassemblement national et Guillaume Menguy de la droite. Les bureaux de vote, ouverts de 8h à 18h, sont répartis dans toute la ville, certains étant déplacés. Les journalistes suivent les événements en direct pour fournir les résultats et analyses. Lire sur actu.fr

07:52 - Second tour des municipales à Quimper : horaires des bureaux de vote Ce dimanche 22 mars, les citoyens français sont appelés aux urnes pour le second tour des élections municipales, indispensables pour déterminer qui va diriger leur commune pour les 6 prochaines années. Parcourez ci-dessous la liste des prétendants à Quimper. Retenez également que les horaires d’ouverture des 50 bureaux de vote de Quimper sont les suivants : de 8 heures à 18 heures. Le dépouillement débutera immédiatement après la fermeture des bureaux de vote.

21/03/26 - 11:29 - Pour le tour final, Christel Hénaff (RN) espère faire mieux que ses 10,90 % du premier tour Christel Hénaff, tête de liste du Rassemblement national à Quimper, se prépare pour le deuxième tour des élections municipales de mars 2026, espérant surpasser les 10,90 % du premier tour. Avec ses colistiers, elle s'est concentre particulièrement sur les quartiers de Penhars et Prat Maria lors de sa campagne, qui s'est terminée vendredi soir. Elle projette de défendre des enjeux clés comme la sécurité, le logement et le pouvoir d'achat. Lire sur actu.fr