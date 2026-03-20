Résultat de l'élection municipale 2026 Quimper : Guillaume Menguy espère convaincre les habitants de Quimper pour le second tour

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Quimper oppose Marie Lauwers, Christel Henaff, Guillaume Menguy et Isabelle Assih. Suivez le 2e tour en direct.

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07:08 - Guillaume Menguy espère convaincre les habitants de Quimper pour le second tour Les élections municipales à Quimper, prévues pour le 15 mars 2026, présentent un défi pour Guillaume Menguy, qui a obtenu 32,29 % des voix au premier tour, loin derrière la maire sortante. Malgré cela, il espère convaincre les 73 % d'électeurs qui se sont opposés à la candidate actuelle. Sa campagne se concentre sur la gestion financière, la sécurité et le soutien au commerce local. Lire sur actu.fr

19/03/26 - 14:22 - Concarneau connaît un duel dans les municipales 2026 À Concarneau, les élections municipales de 2026 se concentrent sur un duel entre Thomas Le Bon (divers gauche) et Quentin Le Gaillard (divers droite), après des ralliements qui modifient le paysage politique local. À Douarnenez, la maire sortante Jocelyne Poitevin fait face à une compétition serrée contre Françoise Pencalet. Au même moment, Audierne voit une fusion des listes de gauche contre Didier Guillon, accentuant l'incertitude du second tour. Lire sur letelegramme.fr

19/03/26 - 13:23 - Quimper influence le conseil communautaire en 2026 Les élections municipales de 2026 à Quimper vont fortement influencer le conseil communautaire de Quimper Bretagne Occidentale (QBO). La maire sortante, Isabelle Assih, pourrait obtenir 22 des 29 sièges de Quimper, déterminant ainsi la majorité de l'agglomération. Les résultats du vote seront décisifs pour l'avenir politique de la région. Lire sur letelegramme.fr

19/03/26 - 12:23 - Isabelle Assih pour un second mandat ? Isabelle Assih, candidate du PS, a frôlé la réélection directe lors du premier tour des municipales à Quimper, avec un écart de 14 points sur son concurrent Guillaume Menguy, malgré son score d'environ 58,79%. Les quatre listes restant pour le second tour laissent présager une compétition serrée. Assih se félicite d'un fort soutien pour ses politiques de solidarité et de transition écologique. Lire sur letelegramme.fr

19/03/26 - 11:21 - Les candidats défendent leurs idées à Quimper À Quimper, le débat du second tour des élections municipales a mis en lumière les propositions des quatre candidats. Christel Hénaff (RN) critique une gauche radicalisée, tandis que Guillaume Menguy (DVD) prône une ville plus sûre. Isabelle Assih (DVG) et Marie Lauwers (EXG) plaident respectivement pour un budget maîtrisé et une plus grande solidarité. Lire sur letelegramme.fr

19/03/26 - 10:22 - La solidarité et l'écologie aux élections, des questions centrales À Quimper, la maire sortante Isabelle Assih se montre confiante après un premier tour favorable, avec l'objectif d'amplifier le soutien pour les élections municipales de 2026. Elle présente les grandes lignes de son programme axé sur l'écologie, la solidarité et le développement économique. Sa liste, si ces résultats se confirment, pourrait obtenir 37 sièges au conseil municipal. Lire sur letelegramme.fr

19/03/26 - 08:39 - Guillaume Menguy aborde la sécurité À Quimper, les élections municipales de 2026 s'annoncent cruciales, abordant des thématiques telles que la sécurité avec un renforcement de la police, la gestion des budgets et les mesures face aux crues. Les candidats devront s'impliquer pour répondre aux préoccupations des citoyens sur ces enjeux fondamentaux. Ces sujets orienteront certainement les débats à venir. Lire sur quimper.maville.com

18/03/26 - 13:22 - Guillaume Menguy gagne d'importants soutiens avant le second tour Lors des élections municipales de 2026 à Quimper, Guillaume Menguy, représentant la liste 'Aimer Quimper avec vous', a obtenu 32,29 % des voix au premier tour, contre 46,69 % pour la maire sortante. Malgré cet écart, le soutien des partis Horizons et Les Républicains ainsi que celui de la députée Renaissance Annaïg Le Meur, le booste avant le second tour. Les possibles abstentions des électeurs semblent donner espoir à une alternance. Lire sur ouest-france.fr

18/03/26 - 12:01 - Quimper a zéro vote pour son bureau n° 50 Pour les élections municipales de 2026 à Quimper, un bureau n° 50 dédié aux détenus a enregistré aucun vote lors du premier tour, malgré 64 inscrits. Ce bureau est en fait conçu pour le vote par correspondance, mais une modification législative a restreint les moyens de participation des prisonniers. Les résultats indiquent donc une absence totale de votes, soulevant des questions sur l'impact des élections locales sur cette population. Lire sur letelegramme.fr