Résultat de l'élection municipale 2026 Quimper : Guillaume Menguy gagne d'importants soutiens avant le second tour

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Quimper oppose Marie Lauwers, Christel Henaff, Guillaume Menguy et Isabelle Assih. Suivez le 2e tour en direct.

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11:21 - Les candidats défendent leurs idées à Quimper À Quimper, le débat du second tour des élections municipales a mis en lumière les propositions des quatre candidats. Christel Hénaff (RN) critique une gauche radicalisée, tandis que Guillaume Menguy (DVD) prône une ville plus sûre. Isabelle Assih (DVG) et Marie Lauwers (EXG) plaident respectivement pour un budget maîtrisé et une plus grande solidarité. Lire sur letelegramme.fr

10:22 - La solidarité et l'écologie aux élections, des questions centrales À Quimper, la maire sortante Isabelle Assih se montre confiante après un premier tour favorable, avec l'objectif d'amplifier le soutien pour les élections municipales de 2026. Elle présente les grandes lignes de son programme axé sur l'écologie, la solidarité et le développement économique. Sa liste, si ces résultats se confirment, pourrait obtenir 37 sièges au conseil municipal. Lire sur letelegramme.fr

08:39 - Guillaume Menguy aborde la sécurité À Quimper, les élections municipales de 2026 s'annoncent cruciales, abordant des thématiques telles que la sécurité avec un renforcement de la police, la gestion des budgets et les mesures face aux crues. Les candidats devront s'impliquer pour répondre aux préoccupations des citoyens sur ces enjeux fondamentaux. Ces sujets orienteront certainement les débats à venir. Lire sur quimper.maville.com

18/03/26 - 13:22 - Guillaume Menguy gagne d'importants soutiens avant le second tour Lors des élections municipales de 2026 à Quimper, Guillaume Menguy, représentant la liste 'Aimer Quimper avec vous', a obtenu 32,29 % des voix au premier tour, contre 46,69 % pour la maire sortante. Malgré cet écart, le soutien des partis Horizons et Les Républicains ainsi que celui de la députée Renaissance Annaïg Le Meur, le booste avant le second tour. Les possibles abstentions des électeurs semblent donner espoir à une alternance. Lire sur ouest-france.fr

18/03/26 - 12:01 - Quimper a zéro vote pour son bureau n° 50 Pour les élections municipales de 2026 à Quimper, un bureau n° 50 dédié aux détenus a enregistré aucun vote lors du premier tour, malgré 64 inscrits. Ce bureau est en fait conçu pour le vote par correspondance, mais une modification législative a restreint les moyens de participation des prisonniers. Les résultats indiquent donc une absence totale de votes, soulevant des questions sur l'impact des élections locales sur cette population. Lire sur letelegramme.fr

18/03/26 - 09:24 - Isabelle Assih veut rassembler À Quimper, Isabelle Assih, actuelle maire, se prépare à se représenter lors des élections municipales de 2026. Elle souhaite renforcer sa capacité à rassembler les citoyens autour de projets communs. Sa candidature met l'accent sur l'unité et le développement de la ville pour l'avenir. Lire sur quimper.maville.com

17/03/26 - 22:25 - LFI se bat pour Quimper aux municipales 2026 À Quimper, Marie Lauwers (LFI) et Jean-Paul Debest (NPA) ont obtenu 10,12% des voix au premier tour des élections municipales de 2026, assurant leur maintien au second tour. Ils prévoient de mener une campagne active pour mobiliser les électeurs et s'opposer au Rassemblement national. Leur objectif est d'obtenir plus de sièges au conseil municipal pour défendre des mesures sociales et démocratiques. Lire sur actu.fr

17/03/26 - 12:58 - Après les résultats du premier tour, le RN et LFI assurés d'entrer au conseil municipal de Quimper Les élections municipales de Quimper en mars 2026 ont vu l'entrée de la liste « Union pour Quimper solidaire et populaire » de LFI au conseil municipal avec 10,12 % des voix, tout comme celle du Rassemblement national qui a obtenu 10,90 %. Ces résultats marquent un tournant politique pour la ville, avec une dynamique d'opposition. Les deux listes s'engagent à renforcer leur présence et à mobiliser les électeurs. Lire sur letelegramme.fr

17/03/26 - 12:54 - Guillaume Menguy espère mobiliser les Quimpérois pour le second tour À Quimper, Guillaume Menguy, candidat de la droite, est distancé de 14 points par la maire sortante Isabelle Assih dans une élection municipale marquée par une quadrangulaire inédite. Malgré un score de 32 %, il reste optimiste et espère mobiliser davantage d'électeurs pour le second tour. La participation de 59 % est jugée faible par les candidats. Lire sur letelegramme.fr