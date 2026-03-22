Résultat de l'élection municipale 2026 à Quimper : résultats du second tour ce dimanche, toute l'actualité

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Quimper va départager les finalistes ce dimanche 22 mars. Le résultat final de ces municipales à Quimper est dévoilé dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'à découvrir la liste des élus.

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07:52 - Second tour des municipales à Quimper : horaires des bureaux de vote Ce dimanche 22 mars, les citoyens français sont appelés aux urnes pour le second tour des élections municipales, indispensables pour déterminer qui va diriger leur commune pour les 6 prochaines années. Parcourez ci-dessous la liste des prétendants à Quimper. Retenez également que les horaires d’ouverture des 50 bureaux de vote de Quimper sont les suivants : de 8 heures à 18 heures. Le dépouillement débutera immédiatement après la fermeture des bureaux de vote.

21/03/26 - 11:29 - Pour le tour final, Christel Hénaff (RN) espère faire mieux que ses 10,90 % du premier tour Christel Hénaff, tête de liste du Rassemblement national à Quimper, se prépare pour le deuxième tour des élections municipales de mars 2026, espérant surpasser les 10,90 % du premier tour. Avec ses colistiers, elle s'est concentre particulièrement sur les quartiers de Penhars et Prat Maria lors de sa campagne, qui s'est terminée vendredi soir. Elle projette de défendre des enjeux clés comme la sécurité, le logement et le pouvoir d'achat. Lire sur actu.fr

20/03/26 - 15:36 - Pour rappel : les résultats à Quimper lors du premier tour Au premier tour des élections municipales 2026 à Quimper, Isabelle ASSIH, tête de liste Quimper ensemble (Divers gauche), remporte 46,69 % des voix. Guillaume MENGUY (Divers droite), Christel HENAFF (Rassemblement national) et Marie LAUWERS (Extrême gauche) se maintiennent au second tour. 49 sièges au conseil municipal et 29 au conseil communautaire seront à pourvoir. Lire sur letelegramme.fr

20/03/26 - 07:08 - Guillaume Menguy espère convaincre les habitants de Quimper pour le second tour Les élections municipales à Quimper, prévues pour le 15 mars 2026, présentent un défi pour Guillaume Menguy, qui a obtenu 32,29 % des voix au premier tour, loin derrière la maire sortante. Malgré cela, il espère convaincre les 73 % d'électeurs qui se sont opposés à la candidate actuelle. Sa campagne se concentre sur la gestion financière, la sécurité et le soutien au commerce local. Lire sur actu.fr

19/03/26 - 14:22 - Concarneau connaît un duel dans les municipales 2026 À Concarneau, les élections municipales de 2026 se concentrent sur un duel entre Thomas Le Bon (divers gauche) et Quentin Le Gaillard (divers droite), après des ralliements qui modifient le paysage politique local. À Douarnenez, la maire sortante Jocelyne Poitevin fait face à une compétition serrée contre Françoise Pencalet. Au même moment, Audierne voit une fusion des listes de gauche contre Didier Guillon, accentuant l'incertitude du second tour. Lire sur letelegramme.fr

19/03/26 - 13:23 - Quimper influence le conseil communautaire en 2026 Les élections municipales de 2026 à Quimper vont fortement influencer le conseil communautaire de Quimper Bretagne Occidentale (QBO). La maire sortante, Isabelle Assih, pourrait obtenir 22 des 29 sièges de Quimper, déterminant ainsi la majorité de l'agglomération. Les résultats du vote seront décisifs pour l'avenir politique de la région. Lire sur letelegramme.fr

19/03/26 - 12:23 - Isabelle Assih pour un second mandat ? Isabelle Assih, candidate du PS, a frôlé la réélection directe lors du premier tour des municipales à Quimper, avec un écart de 14 points sur son concurrent Guillaume Menguy, malgré son score d'environ 58,79%. Les quatre listes restant pour le second tour laissent présager une compétition serrée. Assih se félicite d'un fort soutien pour ses politiques de solidarité et de transition écologique. Lire sur letelegramme.fr

19/03/26 - 11:21 - Les candidats défendent leurs idées à Quimper À Quimper, le débat du second tour des élections municipales a mis en lumière les propositions des quatre candidats. Christel Hénaff (RN) critique une gauche radicalisée, tandis que Guillaume Menguy (DVD) prône une ville plus sûre. Isabelle Assih (DVG) et Marie Lauwers (EXG) plaident respectivement pour un budget maîtrisé et une plus grande solidarité. Lire sur letelegramme.fr

19/03/26 - 10:22 - La solidarité et l'écologie aux élections, des questions centrales À Quimper, la maire sortante Isabelle Assih se montre confiante après un premier tour favorable, avec l'objectif d'amplifier le soutien pour les élections municipales de 2026. Elle présente les grandes lignes de son programme axé sur l'écologie, la solidarité et le développement économique. Sa liste, si ces résultats se confirment, pourrait obtenir 37 sièges au conseil municipal. Lire sur letelegramme.fr