Résultat de l'élection municipale 2026 Quimper : Une quadrangulaire au second tour des municipales à Quimper

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Quimper opposera Isabelle Assih à Guillaume Menguy. Christel Henaff et Marie Lauwers sont aussi potentiellement qualifiées. Suivez le 2e tour en direct.

En direct

12:01 - Quimper a zéro vote pour son bureau n° 50 Pour les élections municipales de 2026 à Quimper, un bureau n° 50 dédié aux détenus a enregistré aucun vote lors du premier tour, malgré 64 inscrits. Ce bureau est en fait conçu pour le vote par correspondance, mais une modification législative a restreint les moyens de participation des prisonniers. Les résultats indiquent donc une absence totale de votes, soulevant des questions sur l'impact des élections locales sur cette population. Lire sur letelegramme.fr

09:24 - Isabelle Assih veut rassembler À Quimper, Isabelle Assih, actuelle maire, se prépare à se représenter lors des élections municipales de 2026. Elle souhaite renforcer sa capacité à rassembler les citoyens autour de projets communs. Sa candidature met l'accent sur l'unité et le développement de la ville pour l'avenir. Lire sur quimper.maville.com

17/03/26 - 22:25 - LFI se bat pour Quimper aux municipales 2026 À Quimper, Marie Lauwers (LFI) et Jean-Paul Debest (NPA) ont obtenu 10,12% des voix au premier tour des élections municipales de 2026, assurant leur maintien au second tour. Ils prévoient de mener une campagne active pour mobiliser les électeurs et s'opposer au Rassemblement national. Leur objectif est d'obtenir plus de sièges au conseil municipal pour défendre des mesures sociales et démocratiques. Lire sur actu.fr

17/03/26 - 21:22 - Isabelle Assih mène à Quimper pour les Municipales Isabelle Assih, la maire sortante de Quimper, a obtenu 46,69 % des voix au premier tour des élections municipales de 2026. Sa liste d'union de la gauche, 'Quimper ensemble', vise à maintenir cette avance pour le second tour prévu le 22 mars. Quatre candidats seront en lice pour la victoire finale. Lire sur ouest-france.fr

17/03/26 - 12:58 - Après les résultats du premier tour, le RN et LFI assurés d'entrer au conseil municipal de Quimper Les élections municipales de Quimper en mars 2026 ont vu l'entrée de la liste « Union pour Quimper solidaire et populaire » de LFI au conseil municipal avec 10,12 % des voix, tout comme celle du Rassemblement national qui a obtenu 10,90 %. Ces résultats marquent un tournant politique pour la ville, avec une dynamique d'opposition. Les deux listes s'engagent à renforcer leur présence et à mobiliser les électeurs. Lire sur letelegramme.fr

17/03/26 - 12:54 - Guillaume Menguy espère mobiliser les Quimpérois pour le second tour À Quimper, Guillaume Menguy, candidat de la droite, est distancé de 14 points par la maire sortante Isabelle Assih dans une élection municipale marquée par une quadrangulaire inédite. Malgré un score de 32 %, il reste optimiste et espère mobiliser davantage d'électeurs pour le second tour. La participation de 59 % est jugée faible par les candidats. Lire sur letelegramme.fr

16/03/26 - 14:21 - Quadrangulaire probable à Quimper, la maire sortante Isabelle Assih bénéficie d'un ballotage favorable À Quimper, les résultats du premier tour des élections municipales de 2026 montrent un soutien marqué pour la maire sortante Isabelle Assih avec 46,69 % des voix, tandis que son principal rival Guillaume Menguy atteint 32,29 %. Un tournant historique est noté avec l'entrée d'élus d'extrême droite au conseil municipal. Le second tour déterminera qui de RN ou des Insoumis s'imposera comme la troisième force politique locale. Lire sur letelegramme.fr

16/03/26 - 09:33 - Une participation plus faible à Quimper que dans le département Le 15 mars 2026, Quimper a enregistré un taux de participation de 52,82 % lors du premier tour des élections municipales. À 11 h 30, seulement 20,61 % des électeurs avaient voté, avec 9 093 bulletins sur 44 188 inscrits. Ce taux est en dessous de la moyenne départementale de 55,31 %. Lire sur ouest-france.fr

16/03/26 - 08:31 - Une quadrangulaire au second tour des municipales à Quimper À Quimper, le premier tour des élections municipales de 2026 marque un moment inédit avec quatre candidats dépassant les 10% des voix. Isabelle Assih, maire sortante, arrive en tête avec 46,69%, tandis que les autres candidats, dont des représentants de l'extrême gauche et de l'extrême droite, préparent le second tour. Pour la première fois, l'extrême gauche et l'extrême droite pourraient siéger au conseil municipal. Lire sur ouest-france.fr