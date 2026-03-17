Résultat de l'élection municipale 2026 à Quimper : Isabelle Assih face à Guillaume Menguy, suivez le 2e tour en direct

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Quimper opposera Isabelle Assih à Guillaume Menguy. Christel Henaff et Marie Lauwers sont aussi potentiellement qualifiées. Suivez le 2e tour en direct.

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12:58 - Après les résultats du premier tour, le RN et LFI assurés d'entrer au conseil municipal de Quimper Les élections municipales de Quimper en mars 2026 ont vu l'entrée de la liste « Union pour Quimper solidaire et populaire » de LFI au conseil municipal avec 10,12 % des voix, tout comme celle du Rassemblement national qui a obtenu 10,90 %. Ces résultats marquent un tournant politique pour la ville, avec une dynamique d'opposition. Les deux listes s'engagent à renforcer leur présence et à mobiliser les électeurs. Lire sur letelegramme.fr

12:54 - Guillaume Menguy espère mobiliser les Quimpérois pour le second tour À Quimper, Guillaume Menguy, candidat de la droite, est distancé de 14 points par la maire sortante Isabelle Assih dans une élection municipale marquée par une quadrangulaire inédite. Malgré un score de 32 %, il reste optimiste et espère mobiliser davantage d'électeurs pour le second tour. La participation de 59 % est jugée faible par les candidats. Lire sur letelegramme.fr

16/03/26 - 14:21 - Quadrangulaire probable à Quimper, la maire sortante Isabelle Assih bénéficie d'un ballotage favorable À Quimper, les résultats du premier tour des élections municipales de 2026 montrent un soutien marqué pour la maire sortante Isabelle Assih avec 46,69 % des voix, tandis que son principal rival Guillaume Menguy atteint 32,29 %. Un tournant historique est noté avec l'entrée d'élus d'extrême droite au conseil municipal. Le second tour déterminera qui de RN ou des Insoumis s'imposera comme la troisième force politique locale. Lire sur letelegramme.fr

16/03/26 - 09:33 - Une participation plus faible à Quimper que dans le département Le 15 mars 2026, Quimper a enregistré un taux de participation de 52,82 % lors du premier tour des élections municipales. À 11 h 30, seulement 20,61 % des électeurs avaient voté, avec 9 093 bulletins sur 44 188 inscrits. Ce taux est en dessous de la moyenne départementale de 55,31 %. Lire sur ouest-france.fr

16/03/26 - 08:31 - Une quadrangulaire au second tour des municipales à Quimper À Quimper, le premier tour des élections municipales de 2026 marque un moment inédit avec quatre candidats dépassant les 10% des voix. Isabelle Assih, maire sortante, arrive en tête avec 46,69%, tandis que les autres candidats, dont des représentants de l'extrême gauche et de l'extrême droite, préparent le second tour. Pour la première fois, l'extrême gauche et l'extrême droite pourraient siéger au conseil municipal. Lire sur ouest-france.fr

16/03/26 - 07:42 - Isabelle Assih largement en tête avec 46,69 % des voix À Quimper, la maire sortante Isabelle Assih est largement en tête avec 46,69 % des voix lors du premier tour des élections municipales de 2026. Guillaume Menguy suit avec 32,29 %, tandis que Christel Hénaff et Marie Lauwers obtiennent respectivement 10,90 % et 10,12 %. Lire sur ouest-france.fr

15/03/26 - 21:35 - Le Ministère de l'Intérieur confirme les résultats finaux Les résultats des élections municipales de 2026 à Quimper sont désormais complets : Isabelle Assih récolte 46,69% des voix, Guillaume Menguy à 32,39%, Christel Henaff avec 10,90%, Marie Lauwers à 10,12%.

15/03/26 - 19:57 - Avant les municipales, la progression du vote RN à Quimper Le parti à la flamme n'avait pas fait d'étincelles lors du scrutin municipal à Quimper il y a 6 ans. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen amassait 13,72% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 25,88% au tour décisif. Les législatives la même année avaient accordé 9,01% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, à Quimper comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 18,59% aux élections européennes. Les législatives enfin offriront, lors du premier round, un résultat de 20,34% pour le mouvement nationaliste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 21,14% lors du vote final.

15/03/26 - 18:59 - Quimper : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales Quelle influence les électeurs de Quimper exercent-ils sur le résultat des municipales ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 12,87% et une densité de population de 764 habitants par km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (72,89%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des 31968 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (25,57%) met en lumière des besoins d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,26%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (41,77%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Quimper, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.