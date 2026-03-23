Résultat de l'élection municipale 2026 à La Seyne-sur-Mer : Dorian Munoz élu, tous les résultats

Les résultats du 2e tour de l'élection municipale à La Seyne-sur-Mer ont été dévoilés. Découvrez le résultat final de cette municipale 2026.

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01:29 - Cheick Mansour remporte les élections à La Seyne-sur-Mer Les résultats des élections municipales de 2026 dans le Var montrent une compétition serrée. À La Seyne-sur-Mer, Cheick Mansour (DVD) remporte avec 28,09 % des voix, suivi de près par Dorian Munoz (extrême droite). À Hyères, Véronique Bernadini (DVD) domine avec 48,83 % des suffrages, et Sanary-sur-Mer voit Philippe Héno l'emporter avec 46,18 %. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

22/03/26 - 07:41 - Bureaux de vote à la Seyne-sur-Mer : les horaires d'ouverture Les élections municipales se tiennent ce dimanche dans tout le pays. Ce scrutin a pour but de renouveler les élus locaux de toutes les communes françaises. Lors des précédentes élections municipales, la crise du coronavirus avait contraint les autorités à repousser le deuxième tour. Vous pouvez découvrir ci-dessous la liste de ceux qui se soumettent au suffrage ce dimanche à la Seyne-sur-Mer. Retenez également que les horaires d’ouverture des 47 bureaux de vote de la Seyne-sur-Mer sont les suivants : de 8 heures à 19 heures sans interruption. Activez gratuitement les alertes pour votre ville en cliquant sur le bouton en haut de cette page pour recevoir les résultats des élections à la Seyne-sur-Mer dès leur publication.

21/03/26 - 15:36 - Les écologistes dénoncent la désunion de la gauche pouvant profiter à la droite À La Seyne, les écologistes dénoncent la désunion de la gauche, qui pourrait bénéficier à la droite et à l'extrême droite lors des élections municipales du 22 mars. Les électeurs auront alors le choix entre une gauche écologique et les alternatives plus extrêmes. Le mouvement appelle à l'unité pour contrer ces nouveaux projets. Lire sur lamarseillaise.fr

21/03/26 - 10:51 - Stéphane Sacco affirme être le "seul espoir" à La Seyne Stéphane Sacco, candidat aux élections municipales à La Seyne, exprime un fort sentiment de responsabilité avant le second tour. Il appelle à rassembler les électeurs autour de son projet contre le Rassemblement national, qu'il considère comme une menace pour l'avenir de leur ville. Il insiste sur la nécessité de choisir l'espoir et le progrès pour les Seynois. Lire sur lamarseillaise.fr

20/03/26 - 08:31 - L'ancien maire de La Seyne appelle à voter pour Jo Minniti À La Seyne, l'ancien maire socialiste Marc Vuillemot appelle à voter pour Jo Minniti (LR) pour contrer Dorian Munoz (RN) lors du deuxième tour des élections municipales de 2026. Il souligne l'urgence de faire barrage à l'extrême droite, craignant des effets dévastateurs pour la ville et sa métropole. Son appel vise à rassembler les électeurs républicains au second tour. Lire sur nicematin.com

19/03/26 - 11:46 - Gaël Fickou soutient des candidats À La Seyne, le rugbyman Gaël Fickou a apporté son soutien aux candidats Christophe Graziani et François Zahoui, colistiers du maire sortant Joseph Minniti, à quelques jours du deuxième tour des élections municipales. Il remercie ces deux figures du sport pour leur rôle dans sa jeunesse. Fickou appelle à les soutenir pour améliorer la ville. Lire sur nicematin.com

19/03/26 - 07:16 - Le RN en tête aux élections Les élections municipales de 2026 à la Seyne-sur-Mer connaissent une forte tension avec un RN en tête, tandis que la droite est divisée et la gauche affaiblie. Quatre candidats, dont le maire sortant Joseph Minniti et Dorian Munoz du RN, disputent le second tour après un premier marqué par une abstention record. Les enjeux de sécurité et de redynamisation du centre-ville sont au cœur des débats. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

19/03/26 - 06:01 - Le scénario d'une quadrangulaire au second tour se confirme À La Seyne-sur-Mer, les élections municipales de 2026 se dessinent avec une quadrangulaire, Dorian Munoz du RN en tête avec 35,30 %. Jo Minniti, maire sortant, et Cheikh Mansour maintiennent leurs candidatures, tandis que Stéphane Sacco, représente la gauche. Le ministère de l'Intérieur a dévoilé la liste des candidatures ce mercredi, en fin de journée et c'est bien une quadrangulaire qui aura lieu. Voir tous les candidats des listes à la Seyne-sur-Mer

18/03/26 - 13:22 - Stéphane Sacco maintient sa candidature pour le second tour À La Seyne, Stéphane Sacco confirme sa candidature pour les municipales de 2026, sans alliance avec Olivier Andrau. Malgré une 4e place au premier tour avec près de 12 %, il refuse de se retirer pour barrer la route au RN. Sacco argue que la voix de la gauche doit être représentée au conseil municipal. Lire sur nicematin.com