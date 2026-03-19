Résultat de l'élection municipale 2026 La Seyne-sur-Mer : Le scénario d'une quadrangulaire au second tour se confirme

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Seyne-sur-Mer oppose Stéphane Sacco, Cheikh Mansour, Dorian Munoz et Joseph Minniti. Suivez le 2e tour en direct.

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11:46 - Gaël Fickou soutient des candidats À La Seyne, le rugbyman Gaël Fickou a apporté son soutien aux candidats Christophe Graziani et François Zahoui, colistiers du maire sortant Joseph Minniti, à quelques jours du deuxième tour des élections municipales. Il remercie ces deux figures du sport pour leur rôle dans sa jeunesse. Fickou appelle à les soutenir pour améliorer la ville. Lire sur nicematin.com

07:16 - Le RN en tête aux élections Les élections municipales de 2026 à la Seyne-sur-Mer connaissent une forte tension avec un RN en tête, tandis que la droite est divisée et la gauche affaiblie. Quatre candidats, dont le maire sortant Joseph Minniti et Dorian Munoz du RN, disputent le second tour après un premier marqué par une abstention record. Les enjeux de sécurité et de redynamisation du centre-ville sont au cœur des débats. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

06:01 - Le scénario d'une quadrangulaire au second tour se confirme À La Seyne-sur-Mer, les élections municipales de 2026 se dessinent avec une quadrangulaire, Dorian Munoz du RN en tête avec 35,30 %. Jo Minniti, maire sortant, et Cheikh Mansour maintiennent leurs candidatures, tandis que Stéphane Sacco, représente la gauche. Le ministère de l'Intérieur a dévoilé la liste des candidatures ce mercredi, en fin de journée et c'est bien une quadrangulaire qui aura lieu. Voir tous les candidats des listes à la Seyne-sur-Mer

18/03/26 - 13:22 - Stéphane Sacco maintient sa candidature pour le second tour À La Seyne, Stéphane Sacco confirme sa candidature pour les municipales de 2026, sans alliance avec Olivier Andrau. Malgré une 4e place au premier tour avec près de 12 %, il refuse de se retirer pour barrer la route au RN. Sacco argue que la voix de la gauche doit être représentée au conseil municipal. Lire sur nicematin.com

18/03/26 - 12:46 - Le Rassemblement national en position de force pour le second tour Dorian Munoz, candidat du RN à La Seyne, a remporté 44 des 47 bureaux de vote lors du premier tour des élections municipales. Son score de 8332 voix représente une forte progression par rapport aux précédentes élections, le plaçant en position de force pour le second tour. L’équipe de campagne est confiante, s’attendant à une nouvelle hausse des voix. Lire sur nicematin.com

16/03/26 - 21:31 - La Seyne-sur-Mer face à l'extrême droite en 2026 À La Seyne-sur-Mer, les divisions entre les candidats de droite et de gauche portent un coup dur à l'idée d'un front républicain, facilitant ainsi la montée du Rassemblement National. Le maire sortant, Joseph Minniti, atteint seulement 16% des voix, loin derrière le candidat RN Dorian Munoz à plus de 35%. Les candidats misent sur l'influence des abstentionnistes au second tour pour tenter de limiter l'ascension de l'extrême droite. Lire sur francebleu.fr

16/03/26 - 09:01 - Dorian Munoz (RN) s'impose pour ce premier tour, des alliances se dessinent pour le contrer Dorian Munoz, candidat du Rassemblement national, s'impose largement en tête des élections municipales à La Seyne avec 35,30 % des voix, devançant le maire sortant Joseph Minniti. Face à ce résultat, des alliances se dessinent pour contrer sa montée afin d'éviter une quadrangulaire nuisible. La division des voix à gauche pourrait compliquer la situation pour les candidats souhaitant s'opposer à son accession au pouvoir. Lire sur mesinfos.fr

15/03/26 - 19:45 - Élections à la Seyne-sur-Mer : l'impact des caractéristiques démographiques A mi-chemin des municipales, La Seyne-sur-Mer fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 62 905 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 5 226 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social comprend 17 977 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (66,48%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de transport et d'environnement. Les 3 863 résidents étrangers, représentant 6,14% de la population, participent à cette variété culturelle. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 14,37%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2 235 euros/mois. Ainsi, La Seyne-sur-Mer incarne les intérêts et les aspirations de la France contemporaine.

15/03/26 - 17:57 - Élections de 2026 : vers une montée du RN à la Seyne-sur-Mer ? Le RN obtenait 15,61% des voix lors de l'élection municipale à la Seyne-sur-Mer en 2020. Le RN ne faisait finalement pas partie du podium lors du deuxième tour . Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen engrangeait 27,88% des voix lors du tour préliminaire, puis dominait Emmanuel Macron sur le plan local avec 52,03% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient offert 27,71% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le parti à la flamme arrachait 52,38% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 40,41% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du premier tour, un résultat de 45,08% pour le parti à la flamme. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 52,46% lors du vote définitif, offrant un siège au Palais Bourbon à Frédéric Boccaletti.