Résultat de l'élection municipale 2026 à la Seyne-sur-Mer : Dorian Munoz face à Joseph Minniti, suivez le 2e tour en direct

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Seyne-sur-Mer opposera Dorian Munoz à Joseph Minniti. Cheikh Mansour et Stéphane Sacco sont aussi potentiellement qualifiés. Suivez le 2e tour en direct.

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16/03/26 - 21:31 - La Seyne-sur-Mer face à l'extrême droite en 2026 À La Seyne-sur-Mer, les divisions entre les candidats de droite et de gauche portent un coup dur à l'idée d'un front républicain, facilitant ainsi la montée du Rassemblement National. Le maire sortant, Joseph Minniti, atteint seulement 16% des voix, loin derrière le candidat RN Dorian Munoz à plus de 35%. Les candidats misent sur l'influence des abstentionnistes au second tour pour tenter de limiter l'ascension de l'extrême droite. Lire sur francebleu.fr

16/03/26 - 09:01 - Dorian Munoz (RN) s'impose pour ce premier tour, des alliances se dessinent pour le contrer Dorian Munoz, candidat du Rassemblement national, s'impose largement en tête des élections municipales à La Seyne avec 35,30 % des voix, devançant le maire sortant Joseph Minniti. Face à ce résultat, des alliances se dessinent pour contrer sa montée afin d'éviter une quadrangulaire nuisible. La division des voix à gauche pourrait compliquer la situation pour les candidats souhaitant s'opposer à son accession au pouvoir. Lire sur mesinfos.fr

15/03/26 - 19:45 - Élections à la Seyne-sur-Mer : l'impact des caractéristiques démographiques A mi-chemin des municipales, La Seyne-sur-Mer fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 62 905 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 5 226 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social comprend 17 977 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (66,48%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de transport et d'environnement. Les 3 863 résidents étrangers, représentant 6,14% de la population, participent à cette variété culturelle. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 14,37%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2 235 euros/mois. Ainsi, La Seyne-sur-Mer incarne les intérêts et les aspirations de la France contemporaine.

15/03/26 - 17:57 - Élections de 2026 : vers une montée du RN à la Seyne-sur-Mer ? Le RN obtenait 15,61% des voix lors de l'élection municipale à la Seyne-sur-Mer en 2020. Le RN ne faisait finalement pas partie du podium lors du deuxième tour . Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen engrangeait 27,88% des voix lors du tour préliminaire, puis dominait Emmanuel Macron sur le plan local avec 52,03% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient offert 27,71% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le parti à la flamme arrachait 52,38% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 40,41% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du premier tour, un résultat de 45,08% pour le parti à la flamme. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 52,46% lors du vote définitif, offrant un siège au Palais Bourbon à Frédéric Boccaletti.

15/03/26 - 17:22 - Le taux de participation aux municipales 2026 à 17h dévoilé dans le Var Le taux de participations lors de ces élections municipales 2026 dans le Var atteint 55,36%. Le département fait partie de ceux qui se sont le plus mobilisés, pour l'instant, au premier tour du scrutin municipal. En revanche, c'est nettement moins que lors des élections législatives de 2024 (61,75%).

15/03/26 - 16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 35,89 % de participation Dans le cadre de cette élection municipale à la Seyne-sur-Mer, l'absence ou non de votants dans les bureaux de vote jouera un rôle essentiel sur les résultats. Il y a six ans, le premier tour du scrutin municipal avait été marqué par une abstention de 64,11 %, un cran au-dessus des 55,3 % observés dans le pays (la participation se limitant à 35,89 %) alors que l'événement avait lieu dans un contexte d'épidémie de Covid. La course à l'Élysée en 2022 a pour sa part été bornée par une abstention à 29,19 % dans la ville (participation de 70,81 %). Le taux d'abstention aux élections législatives est passé pour sa part de 58,29 % en 2022 à seulement 37,31 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 50,97 % (contre 48,51 % en France). Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité assez abstentionniste.

15/03/26 - 15:59 - Comment a voté Seyne-sur-Mer l'année de la dissolution ? Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à la Seyne-sur-Mer. Pour le tour unique des européennes du printemps 2024, les votes s'étaient en effet majoritairement orientés sur Jordan Bardella (40,41%). Quelques semaines plus tard, les élections législatives à la Seyne-sur-Mer avaient ensuite propulsé aux avants-postes Frédéric Boccaletti (Rassemblement National) avec 45,08% au premier tour, devant Claudie Cartereau (Union de la gauche) avec 25,74%. Le second round n'a pas changé grand chose, Frédéric Boccaletti culminant à 52,46% des suffrages exprimés dans la commune.

15/03/26 - 14:57 - À quoi ressemblaient les suffrages municipaux de la Seyne-sur-Mer il y a 4 ans ? Lors des législatives de 2022, les votants de La Seyne-sur-Mer portaient leur choix sur Frédéric Boccaletti (RN) avec 27,71% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Frédéric Boccaletti virant de nouveau en tête avec 52,38% des voix. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à la Seyne-sur-Mer qui s'était déroulée en amont tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 27,88% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 22,40%. Le second tour n'a fait que confirmer ce premier round en livrant 52,03% pour Marine Le Pen, contre 47,97% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un sol très favorable aux idées nationalistes.

15/03/26 - 12:58 - Décryptage de l'évolution de la fiscalité locale à la Seyne-sur-Mer Alors que les impôts locaux ont régressé à la Seyne-sur-Mer depuis la dernière élection municipale, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 25,50 % en 2024 (année des derniers chiffres), rapportant à la ville près de 3,99214 millions d'euros environ la même année, bien en deçà des 25,88774 millions d'euros (25 887 740 € très exactement) récoltés en 2020. Cette imposition, supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, est désormais réduite à sa portion congrue, ce qui a pu bouleverser l'équilibre budgétaire. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux constaté à la Seyne-sur-Mer a évolué pour se fixer à 49,60 % en 2024 (contre 34,11 % en 2020). Un pourcentage à mettre en perspective avec la moyenne à l'échelle nationale, qui approche les 40 %. Une hausse plutôt mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Au bout du compte, la facture fiscale moyenne à la Seyne-sur-Mer s'est chiffrée à 1 245 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 367 € relevés en 2020.