Résultat de l'élection municipale 2026 à Laon : ne manquez pas la journée électorale
Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Laon va départager les finalistes ce dimanche 22 mars. Le résultat final de ces municipales à Laon est dévoilé dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'à découvrir la liste des élus.
07:40 - Ce qu'il faut savoir sur les candidats de la triangulaire du 2e tour à Laon
Les candidats au 2e tour de l'élection municipale 2026 à Laon sont officiels. Le ministère de l'Intérieur a dévoilé la liste des candidatures ce mercredi, en fin de journée. A Laon ce dimanche, il faudra donc départager Aude Bono-Vandorme, Nicolas Dragon et Eric Delhaye pour savoir qui prendra la tête de la ville. Voir tous les candidats des listes à Laon
21/03/26 - 15:31 - Forte abstention au premier tour, les candidats ont-ils convaincu les électeurs d'aller voter ?
À Laon, le premier tour des élections municipales de 2026 a vu Aude Bono-Vandorme, Nicolas Dragon et le maire sortant Eric Delhaye se qualifier pour le second tour. Les candidats ont-ils convaincu les 54,23 % d'électeurs absents au premier tour de ce rendre aux unes ? Réponse ce dimanche 22 mars. Lire sur lunion.fr
17/03/26 - 10:22 - Aude Bono-Vandorme se maintient au second tour
Aude Bono-Vandorme se maintient au second tour des élections municipales à Laon, après avoir terminé troisième avec 18,86 % des voix. Elle affrontera le maire sortant Eric Delhaye et Nicolas Dragon du RN. Face à une forte abstention, les candidats s'engagent à faire barrage au RN et à mobiliser les électeurs. Lire sur lunion.fr
16/03/26 - 20:54 - Laon se prépare à une éventuelle triangulaire
Lors du premier tour des élections municipales à Laon, Eric Delhaye, le maire sortant, domine avec 41 % des voix, face à Nicolas Dragon (22,09 %) et Aude Bono-Vandorme (18,86 %). Un second tour est prévu, laissant présager une triangulaire. Delhaye appelle à un rassemblement pour contrer l'extrême droite. Lire sur aisnenouvelle.fr
16/03/26 - 19:36 - Laon : les consignes des listes éliminées pour le second tour
Les élections municipales de 2026 à Laon ont vu trois candidats, Emmanuel Cervi, Dominique Caillet et Jean-Loup Pernelle, échouer au premier tour. Cervi appelle à voter en conscience, Caillet insiste sur la nécessité de faire barrage au Rassemblement national, tandis que Pernelle déplore l'abstention élevée. Ces résultats soulignent les défis pour la gauche à Laon. Lire sur lunion.fr