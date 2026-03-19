Résultat de l'élection municipale 2026 Laon : Les candidats de la triangulaire du 2e tour, ce qu'il faut savoir

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Laon opposera Aude Bono-Vandorme, Nicolas Dragon et Eric Delhaye. Suivez le 2e tour en direct.

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06:40 - Les candidats de la triangulaire du 2e tour, ce qu'il faut savoir Les candidats au 2e tour de l'élection municipale 2026 à Laon sont désormais officiels. Le ministère de l'Intérieur a dévoilé la liste des candidatures ce mercredi, en fin de journée. A Laon ce dimanche, il faudra donc départager Aude Bono-Vandorme, Nicolas Dragon et Eric Delhaye pour savoir qui prendra la tête de la ville. Voir tous les candidats des listes à Laon

18/03/26 - 09:31 - Forte abstention au premier tour À Laon, le premier tour des élections municipales de 2026 a vu Aude Bono-Vandorme, Nicolas Dragon et le maire sortant Eric Delhaye se qualifier pour le second tour. La campagne se renforce entre Bono-Vandorme et Delhaye, anciens alliés sous l'ancien mandat. Les candidats devront également convaincre les 54,23 % d'électeurs absents au premier tour. Lire sur lunion.fr

17/03/26 - 10:22 - Aude Bono-Vandorme se maintient au second tour Aude Bono-Vandorme se maintient au second tour des élections municipales à Laon, après avoir terminé troisième avec 18,86 % des voix. Elle affrontera le maire sortant Eric Delhaye et Nicolas Dragon du RN. Face à une forte abstention, les candidats s'engagent à faire barrage au RN et à mobiliser les électeurs. Lire sur lunion.fr

16/03/26 - 20:54 - Laon se prépare à une éventuelle triangulaire Lors du premier tour des élections municipales à Laon, Eric Delhaye, le maire sortant, domine avec 41 % des voix, face à Nicolas Dragon (22,09 %) et Aude Bono-Vandorme (18,86 %). Un second tour est prévu, laissant présager une triangulaire. Delhaye appelle à un rassemblement pour contrer l'extrême droite. Lire sur aisnenouvelle.fr

16/03/26 - 19:36 - Laon : les consignes des listes éliminées pour le second tour Les élections municipales de 2026 à Laon ont vu trois candidats, Emmanuel Cervi, Dominique Caillet et Jean-Loup Pernelle, échouer au premier tour. Cervi appelle à voter en conscience, Caillet insiste sur la nécessité de faire barrage au Rassemblement national, tandis que Pernelle déplore l'abstention élevée. Ces résultats soulignent les défis pour la gauche à Laon. Lire sur lunion.fr

15/03/26 - 19:44 - Les défis socio-économiques de Laon et leurs implications électorales Au cœur de la campagne électorale municipale, Laon est perçue comme une ville dynamique et active. Avec ses 24 066 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 1 246 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 5 778 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la ville, 38% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 7,92% ont 75 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Avec 1 997 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 8,98%, Laon se classe comme un exemple d'ouverture au monde. Avec un salaire moyen mensuel net de 1 989 euros par mois, la commune affiche un pourcentage de chômeurs de 23,44%, synonyme d'une situation économique en demi-teinte. À Laon, où les moins de 30 ans représentent 38% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir florissant pour tous.

15/03/26 - 17:57 - Laon : des élections marquées par la poussée RN Le parti à la flamme récoltait 9,76% des votes lors des élections municipales à Laon en 2020. Il n'y aura aucun second tour, Eric Delhaye étant choisi dès le premier. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen récoltait 32,59% des votes lors du tour préliminaire, puis battait Emmanuel Macron dans la ville avec 52,22% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient attribué 27,48% au candidat RN lors du premier tour. Au second round, le mouvement lepéniste arrachait 46,41% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 41,23% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives enfin apporteront, lors du premier tour, un résultat de 42,73% pour le mouvement lepéniste. L'élection s'achèvera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Nicolas Dragon.

15/03/26 - 17:11 - Le taux de participation dans l'Aisne s'élève à 41,33% à 17h Le Ministère de l'Intérieur dévoile les chiffres de la participation à 17h. Pour ce premier tour des élections municipales, ce taux s'élève à 41,33% pour le premier tour dans l'Aisne.

15/03/26 - 16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de la participation à Laon En parallèle des élections municipales 2026, l'état de l'abstention pèsera lourdement sur les résultats de Laon. Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, révèlent qu'au premier tour des élections municipales, l'abstention concernait 66,38 % du corps électoral (au-dessus de la moyenne nationale), en pleine pandémie de Covid-19 à l'époque. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention local s'est cependant stabilisé à 35,73 %. Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part connu une abstention de 56,93 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 44,36 %, loin des 58,02 % affichés aux législatives de 2022. Cet instantané des scrutins depuis six ans montre que le territoire s'affirme comme une localité frappée par un fort abstentionnisme en comparaison de l'ensemble du pays.