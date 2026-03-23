Résultat de l'élection municipale 2026 à Laon : Eric Delahaye élu, tous les résultats
Les résultats du 2e tour de l'élection municipale à Laon ont été dévoilés. Découvrez le résultat final de cette municipale 2026.
09:11 - Eric Delhaye souhaite poursuivre le travail entrepris
Eric Delhaye a été réélu maire de Laon avec 53,36 % des voix, marquant une victoire claire sur ses adversaires, dont le candidat RN Nicolas Dragon. Lors de son discours, il a souligné la nécessité de poursuivre la transformation de la ville tout en restant à l'écoute de la population. Delhaye a obtenu 28 sièges au conseil municipal et s'engage à travailler pour un avenir dynamique et solidaire. Lire sur lunion.fr
22/03/26 - 22:18 - Éric Delhaye est réélu à Laon
À Laon, Éric Delhaye a été largement reconduit maire lors des élections municipales de 2026, obtenant 53,56 % des suffrages. Il devance Nicolas Dragon du Rassemblement national et Aude Bono-Vandorme. La participation a atteint 44,71 % avec 6 863 votants sur 15 349 inscrits. Lire sur aisnenouvelle.fr
22/03/26 - 20:57 - Les résultats complets à Laon dévoilés par le ministère
Le ministère a révélé les résultats complets de l'élection municipale à Laon. Eric Delahaye (LDVC) arrive en tête avec 53,36% des voix, loin devant Nicolas Dragon (26,26%) et Aude Bono-Vandorme (20,38%).
22/03/26 - 17:07 - Le taux de participation à 17h dans l'Aisne dévoilé
Dans le département de l'Aisne, la participation à ce deuxième tour des municipales à 17h s'élève à 47,97%. Un chiffre à comparer aux 57,03% constatés en 2024 aux législatives à la même heure et surtout aux 35,02% des municipales 2020, organisées en plein Covid. En 2014, la participation était en revanche de 53,64%.
22/03/26 - 17:04 - Le taux de participation aux municipales à 17 heures dévoilé dans l'Aisne
Le taux de participation aux élections municipales dans le département de l'Aisne à 17 heures a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur : 47,97% des électeurs ont voté. C'est comparable à la participation nationale de 48,10%.
22/03/26 - 12:00 - Une participation en hausse à midi dans le département de Laon
Les résultats du 2e tour des élections municipales à Laon ont déjà un premier indicateur, certes éloigné, mais significatif. A midi, la participation dans le département de l'Aisne s'élève à 22,44%. Un chiffre à comparer aux 24,28% constatés en 2024 aux législatives et surtout aux 16,86% des municipales 2020, organisées en plein Covid (18,55% en 2014).
22/03/26 - 07:40 - Ce qu'il faut savoir sur les candidats de la triangulaire du 2e tour à Laon
Les candidats au 2e tour de l'élection municipale 2026 à Laon sont officiels. Le ministère de l'Intérieur a dévoilé la liste des candidatures ce mercredi, en fin de journée. A Laon ce dimanche, il faudra donc départager Aude Bono-Vandorme, Nicolas Dragon et Eric Delhaye pour savoir qui prendra la tête de la ville. Voir tous les candidats des listes à Laon
21/03/26 - 15:31 - Forte abstention au premier tour, les candidats ont-ils convaincu les électeurs d'aller voter ?
À Laon, le premier tour des élections municipales de 2026 a vu Aude Bono-Vandorme, Nicolas Dragon et le maire sortant Eric Delhaye se qualifier pour le second tour. Les candidats ont-ils convaincu les 54,23 % d'électeurs absents au premier tour de ce rendre aux unes ? Réponse ce dimanche 22 mars. Lire sur lunion.fr
17/03/26 - 10:22 - Aude Bono-Vandorme se maintient au second tour
Aude Bono-Vandorme se maintient au second tour des élections municipales à Laon, après avoir terminé troisième avec 18,86 % des voix. Elle affrontera le maire sortant Eric Delhaye et Nicolas Dragon du RN. Face à une forte abstention, les candidats s'engagent à faire barrage au RN et à mobiliser les électeurs. Lire sur lunion.fr