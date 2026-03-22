Résultat de l'élection municipale 2026 à Poitiers : découvrez les résultats dans la ville

Les résultats du 2e tour de l'élection municipale à Poitiers sont dévoilés. Découvrez le résultat final de cette municipale 2026 en direct, le futur maire de Poitiers et la liste complète des élus.

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19:09 - Comment a voté Poitiers l'année de la dissolution ? Les élections des députés à Poitiers organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024 avaient donné l'avantage au mouvement 'Union de la gauche' (43,31%), devant le RN (18,39%) à l'échelle des 2 circonscriptions couvrant la ville. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, la gauche réunie culminant à 50,45% des suffrages exprimés sur place. Pour le tour unique des européennes une vingtaine de jours plus tôt, les choix s'étaient cette fois majoritairement portés sur la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (21,84%). Le panorama politique de Poitiers a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait refléter un territoire fortement orienté à gauche, elle s'est semble-t-il positionnée dès lors comme finalement un peu plus social-démocrate.

19:01 - Le dépouillement a commencé à Poitiers, les résultats arrivent Les dépouillements pour le second tour des élections municipales sont en cours à Poitiers, La Rochelle et Angoulême. Les résultats du second tour sont attendus pour ces villes de l'ancienne région Poitou-Charentes. Les électeurs suivent de près ces annonces cruciales pour l'avenir politique local. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

17:00 - La participation à 17h dans le département Les estimations sur le 2e tour des élections municipales 2026 à Poitiers s'affinent. La participation à 17h a été communiquée par le ministère vient d'être dévoilée. Dans le département de la Vienne, elle s'élève à 58,36%. Un chiffre à comparer aux 56,9% constatés en 2024 aux législatives à la même heure et surtout aux 37,79% des municipales 2020, organisées en plein Covid. En 2014, la participation était en revanche de 55,8%.

13:58 - La participation à 12h au 2e tour des Municipales Les résultats du 2e tour des élections municipales à Poitiers ont déjà un premier indicateur, certes éloigné, mais significatif. A midi, la participation dans le département de la Vienne s'élève à 26,89%. Un chiffre à comparer aux 29,76% constatés en 2024 aux législatives et surtout aux 16,54% des municipales 2020, organisées en plein Covid (18,02% en 2014).

07:51 - Premier tour des municipales à Poitiers : horaires des bureaux de vote Avant toute chose, les horaires d’ouverture des 53 bureaux de vote de Poitiers sont les suivants : de 8 heures à 18 heures sans interruption. Dans le cadre des municipales 2026, les 44 997 électeurs de Poitiers sont appelés à choisir leur nouvelle équipe municipale. Ce rendez-vous électoral local va déterminer la future orientation politique de l'agglomération. Quels enseignements tirer de ces six années à la tête de la ville ? Quelles leçons retenir de ce mandat pour l’avenir de la commune ? La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal a été publiée ci-dessous. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.

21/03/26 - 14:57 - À quoi ressemblaient les résultats locaux de Poitiers il y a 4 ans ? Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les résultats mesurés à l'échelle des 2 circonscriptions de Poitiers donnaient la prime à la Nouvelle union populaire écologique et sociale (43,20%) devant les macronistes (30,42%). Le dénouement au second tour était favorable à la Nouvelle union populaire écologique et sociale, rassemblant 56,80% des suffrages exprimés. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Poitiers qui s'était déroulée en amont était marquée par l'avance de Jean-Luc Mélenchon avec 34,41% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 27,62%. Le duel final se soldait finalement par un score de 75,16% pour Emmanuel Macron, contre 24,84% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Poitiers laisse donc apparaître une commune très ancrée à gauche.

20/03/26 - 15:31 - La star du volley Earvin Ngapeth soutient la maire sortante À Poitiers, Earvin Ngapeth, la star du volley, soutient la maire sortante Léonore Moncond'huy lors du second tour des élections municipales de 2026. Le 19 mars, il a distribué des tracts et rencontré les habitants dans le centre-ville, renforçant le lien entre le sportif et sa ville natale. Lire sur francebleu.fr

20/03/26 - 09:01 - Un débat entre les candidats du deuxième tour aux municipales de Poitiers À Poitiers, le débat entre les quatre candidats à la mairie a eu lieu avant le deuxième tour des élections municipales du 22 mars. Les candidats, Léonore Moncond'huy, Anthony Brottier, Lucille Parnaudeau et Charles Rangheard, ont discuté de leurs programmes face à des enjeux cruciaux pour la ville. Les thèmes abordés comprenaient le logement, l'urbanisme et l'attractivité économique. Lire sur francebleu.fr

19/03/26 - 16:46 - Un ancien élu du PS risque l'exclusion après avoir apporté son soutien au candidat centriste À Poitiers, l'ancien maire socialiste Alain Claeys fait face à une menace d'exclusion du Parti socialiste après avoir soutenu le centriste Anthony Brottier pour le second tour des élections municipales. La fédération du PS de la Vienne soutient officiellement la maire sortante, Léonore Moncond'huy, provoquant des tensions internes. Cette discorde survient alors que le PS espère unir la gauche pour remporter les élections locales. Lire sur francebleu.fr