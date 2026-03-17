Résultat de l'élection municipale 2026 Poitiers : Pas (encore) d'alliance pour le 2e tour

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Poitiers opposera Leonore Moncond'Huy à Anthony Brottier. Bertrand Geay, François Blanchard, Charles Rangheard et Lucile Parnaudeau sont aussi potentiellement qualifiés. Suivez le 2e tour en direct.

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17/03/26 - 23:16 - Renforcement de l'alliance À Poitiers, l'alliance entre Poitiers Collectif et Poitiers en commun se concrétise en vue du second tour des élections municipales de 2026, après des négociations intenses. Cette union, soutenue par le Parti socialiste, vise à garantir une victoire de la gauche en rassemblant différentes forces politiques. Les discussions s'étaient initialement heurtées à des désaccords, mais ont finalement abouti à un accord sur les places éligibles. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

17/03/26 - 22:16 - La maire écologiste fusionne sa liste À Poitiers, la maire écologiste sortante Léonore Moncond'huy a finalement fusionné sa liste avec celle du candidat LFI-PCF Bertrand Geay pour le second tour des élections municipales. Ce revirement, obtenu après des négociations intenses, aboutira à une configuration avec seulement cinq candidats. L'alliance assure dix sièges pour les Insoumis au sein du futur conseil municipal. Lire sur francebleu.fr

17/03/26 - 21:16 - Poitiers n’a pas de candidat socialiste en 2026 À Poitiers, pour la première fois depuis 1977, il n'y aura pas de liste socialiste au second tour des élections municipales de 2026. François Blanchard a retiré sa liste, désavoué par son parti, afin d'éviter une alliance avec LFI. Son retrait ouvre la voie à la liste d'Anthony Brottier, qui critique l'alliance de la mairie sortante. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

17/03/26 - 14:09 - Pas (encore) d'alliance pour le 2e tour Léonore Moncond'huy, la maire écologiste sortante de Poitiers, a annoncé que les négociations avec les listes PS et LFI-PCF pour le second tour des élections municipales n'ont pas abouti. Arrivée en tête du premier tour avec 26,41% des voix, elle met en avant la nécessité d'une union plus large pour remporter le second tour. Avec des délais raccourcis, son équipe se prépare à rester dans la configuration actuelle. Lire sur francebleu.fr

16/03/26 - 23:01 - Les candidats se maintiennent à Poitiers pour 2026 À Poitiers, les élections municipales de 2026 se précisent avec le maintien de plusieurs candidats, dont la maire sortante écologiste Léonore Moncond'huy. Malgré des tentatives de négociations, les partis de gauche ne parviennent pas à s'unir, avec François Blanchard, candidat socialiste, et Bertrand Geay de LFI qui annoncent aussi leur maintien. Les discussions ont échoué sur des questions de répartition des sièges et d'accord politique, entraînant un second tour très disputé. Lire sur francebleu.fr

16/03/26 - 23:01 - Léonore Moncond'huy mène à Poitiers au premier tour Lors du premier tour des élections municipales de 2026 à Poitiers, Léonore Moncond'huy, la maire écologiste sortante, arrive en tête avec 26,4 %, suivie par Anthony Brottier à 23,9 %. Six listes peuvent encore se maintenir au second tour, tandis que des discussions d'alliances sont en cours. Le candidat RN, Charles Rangheard, marque une progression notable avec 10,5 % des voix, particulièrement dans le quartier populaire des Couronneries. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

16/03/26 - 22:01 - Faible participation aux municipales 2026 dans le Poitou Les élections municipales de 2026 dans le Poitou ont vu une participation très faible lors du premier tour, avec seulement 58% dans la Vienne et 57% dans les Deux-Sèvres. De nombreux maires ont été réélus avec moins d'un électeur sur deux s'étant déplacé. Seules 10 communes du Poitou iront au second tour, ce qui témoigne d'un désintérêt général des électeurs. Lire sur francebleu.fr

16/03/26 - 20:14 - Poitiers :des tensions à gauche pour 2026 À Poitiers, les négociations pour établir une union de gauche au second tour des élections municipales de 2026 ont échoué. Malgré des efforts entre Poitiers Collectif et d'autres listes, aucune entente n’a pu être conclue, laissant Poitiers Collectif en position de force pour le second tour. La liste de la maire sortante, Léonore Moncond'huy, se pose en unique alternative pour la victoire. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

16/03/26 - 07:01 - Poitiers voit six candidats en concurrence pour le second tour Le second tour des élections municipales de 2026 à Poitiers s'annonce palpitant, avec la maire écologiste sortante Léonore Montcond'huy en tête au premier tour avec 26% des voix. Anthony Brottier, candidat centriste, suit de près avec 24%. Avec six listes au dessus des 10% et potentiellement qualifiées pour le second tour, des négociations s'annoncent difficiles. Lire sur francebleu.fr