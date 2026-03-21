Résultat de l'élection municipale 2026 Poitiers : Un débat entre les candidats du deuxième tour aux municipales de Poitiers

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Poitiers oppose Lucile Parnaudeau, Anthony Brottier, Leonore Moncond'Huy et Charles Rangheard. Suivez le 2e tour en direct.

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14:57 - À quoi ressemblaient les résultats locaux de Poitiers il y a 4 ans ? Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les résultats mesurés à l'échelle des 2 circonscriptions de Poitiers donnaient la prime à la Nouvelle union populaire écologique et sociale (43,20%) devant les macronistes (30,42%). Le dénouement au second tour était favorable à la Nouvelle union populaire écologique et sociale, rassemblant 56,80% des suffrages exprimés. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Poitiers qui s'était déroulée en amont était marquée par l'avance de Jean-Luc Mélenchon avec 34,41% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 27,62%. Le duel final se soldait finalement par un score de 75,16% pour Emmanuel Macron, contre 24,84% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Poitiers laisse donc apparaître une commune très ancrée à gauche.

20/03/26 - 15:31 - La star du volley Earvin Ngapeth soutient la maire sortante À Poitiers, Earvin Ngapeth, la star du volley, soutient la maire sortante Léonore Moncond'huy lors du second tour des élections municipales de 2026. Le 19 mars, il a distribué des tracts et rencontré les habitants dans le centre-ville, renforçant le lien entre le sportif et sa ville natale. Lire sur francebleu.fr

20/03/26 - 09:01 - Un débat entre les candidats du deuxième tour aux municipales de Poitiers À Poitiers, le débat entre les quatre candidats à la mairie a eu lieu avant le deuxième tour des élections municipales du 22 mars. Les candidats, Léonore Moncond'huy, Anthony Brottier, Lucille Parnaudeau et Charles Rangheard, ont discuté de leurs programmes face à des enjeux cruciaux pour la ville. Les thèmes abordés comprenaient le logement, l'urbanisme et l'attractivité économique. Lire sur francebleu.fr

19/03/26 - 16:46 - Un ancien élu du PS risque l'exclusion après avoir apporté son soutien au candidat centriste À Poitiers, l'ancien maire socialiste Alain Claeys fait face à une menace d'exclusion du Parti socialiste après avoir soutenu le centriste Anthony Brottier pour le second tour des élections municipales. La fédération du PS de la Vienne soutient officiellement la maire sortante, Léonore Moncond'huy, provoquant des tensions internes. Cette discorde survient alors que le PS espère unir la gauche pour remporter les élections locales. Lire sur francebleu.fr

19/03/26 - 15:46 - La maire sortante s'allie à la liste LFI-PCF pour le second tour Léonore Moncond'huy, la maire écologiste de Poitiers, a formé une alliance avec la liste LFI-PCF pour le second tour des élections municipales. Bien qu'elle soit arrivée en tête avec 26,41% au premier tour, cette collaboration pourrait aussi perdre des voix obstinées. Le taux d'abstention élevé constitue une incertitude majeure pour l'élection. Lire sur francebleu.fr

17/03/26 - 23:16 - Renforcement de l'alliance À Poitiers, l'alliance entre Poitiers Collectif et Poitiers en commun se concrétise en vue du second tour des élections municipales de 2026, après des négociations intenses. Cette union, soutenue par le Parti socialiste, vise à garantir une victoire de la gauche en rassemblant différentes forces politiques. Les discussions s'étaient initialement heurtées à des désaccords, mais ont finalement abouti à un accord sur les places éligibles. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

17/03/26 - 22:16 - La maire écologiste fusionne sa liste À Poitiers, la maire écologiste sortante Léonore Moncond'huy a finalement fusionné sa liste avec celle du candidat LFI-PCF Bertrand Geay pour le second tour des élections municipales. Ce revirement, obtenu après des négociations intenses, aboutira à une configuration avec seulement cinq candidats. L'alliance assure dix sièges pour les Insoumis au sein du futur conseil municipal. Lire sur francebleu.fr

17/03/26 - 21:16 - Poitiers n’a pas de candidat socialiste en 2026 À Poitiers, pour la première fois depuis 1977, il n'y aura pas de liste socialiste au second tour des élections municipales de 2026. François Blanchard a retiré sa liste, désavoué par son parti, afin d'éviter une alliance avec LFI. Son retrait ouvre la voie à la liste d'Anthony Brottier, qui critique l'alliance de la mairie sortante. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

17/03/26 - 14:09 - Pas (encore) d'alliance pour le 2e tour Léonore Moncond'huy, la maire écologiste sortante de Poitiers, a annoncé que les négociations avec les listes PS et LFI-PCF pour le second tour des élections municipales n'ont pas abouti. Arrivée en tête du premier tour avec 26,41% des voix, elle met en avant la nécessité d'une union plus large pour remporter le second tour. Avec des délais raccourcis, son équipe se prépare à rester dans la configuration actuelle. Lire sur francebleu.fr