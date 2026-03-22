Résultat de l'élection municipale 2026 au Blanc-Mesnil : les résultats dévoilés, suivez le verdict sur place

Les résultats du 2e tour de l'élection municipale au Blanc-Mesnil sont dévoilés. Découvrez le résultat final de cette municipale 2026 en direct, le futur maire de Le Blanc-Mesnil et la liste complète des élus.

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22:28 - Découvrez les résultats complets du ministère au Blanc-Mesnil Le ministère de l'Intérieur a révélé les résultats complets de l'élection municipale au Blanc-Mesnil : Demba Traore (LDVG) arrive en tête avec 51,49% des voix devant Thierry Meignen (48,51%).

17:53 - La Seine-Saint-Denis, pire taux de participation à 17h Selon le ministère, la Seine-Saint-Denis est le département avec le pire taux de participation à 17h lors de ce 2e tour des élections municipales. Elle s'élève en effet à 34,10%, contre 48,10% à l'échelle nationale.

17:17 - Le taux de participation à 17h dans le département est dévoilé Les estimations sur les élections municipales 2026 à Le Blanc-Mesnil continuent de défiler. A 17h, la participation dans le département a été communiquée par le ministère de l'intérieur et en Seine-Saint-Denis s'élève à 34,1%. Un chiffre pouvant être mis en comparaison aux 39,6% observés en 2024 aux législatives à 17h et surtout aux 21,47% des municipales 2020. En 2014, la participation était tout de même de 38,03% à la même heure.

14:13 - La participation à 12h dans le département Premier indicateur du 2e tour des élections municipales au Blanc-Mesnil. A midi, la participation dans le département de la Seine-Saint-Denis s'élève à 12,35%. Un chiffre à comparer aux 12,77% constatés en 2024 aux législatives et surtout aux 7,34% des municipales 2020, organisées en plein Covid (10,87% en 2014).

07:50 - Journée électorale au Blanc-Mesnil : les horaires des bureaux de vote Les 27 bureaux de vote de la ville du Blanc-Mesnil fermeront à 20 heures. Ce dimanche 22 mars, les 27 175 votants du Blanc-Mesnil sont appelés aux urnes pour le second tour des élections municipales, pour connaître la composition de leur conseil municipal pour les années à venir. Lors des précédentes municipales, le 2nd tour n’a pas eu lieu à la date prévue à cause du Covid-19. Il avait été reporté au mois de juin. La liste des prétendants en 2026 a été publiée ci-dessous. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.

21/03/26 - 09:10 - Une ancienne ministre appelle les citoyens à soutenir Demba Traoré L'ancienne ministre de la Jeunesse et des Sports Marie-George Buffet apporte son soutien à Demba Traoré pour le second tour des municipales au Blanc-Mesnil. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, elle salue le rassemblement des forces de changement opéré sous l'impulsion du candidat pour faire barrage à l'extrême droite. Appelant à la construction d'une ville "humaine et solidaire", elle oppose sa vision du "vivre-ensemble" à ce qu'elle qualifie de "règne des promoteurs".

20/03/26 - 17:06 - Thierry Meignen dénonce une "désinformation" autour de la résidence sénior Maria Valtat Dans une vidéo postée sur Instagram, Thierry Meignen, maire sortant du Blanc-Mesnil, monte au créneau pour dénoncer ce qu'il qualifie de campagne de désinformation au sujet de la résidence Maria Valtat. Face aux rumeurs suggérant un abandon des personnes âgées, l'édile assure que les seniors sont relogés dans des "conditions supérieures" et confirme la création prochaine d'un nouvel EHPAD ainsi que d'une résidence dédiée.

19/03/26 - 06:26 - Le duel du 2e tour confirmé, ce que l'on sait du scrutin Les candidats au 2e tour de l'élection municipale 2026 au Blanc-Mesnil sont désormais officiels. Le ministère de l'Intérieur a dévoilé la liste des candidatures ce mercredi, en fin de journée. Au Blanc-Mesnil ce dimanche, il faudra donc départager Thierry Meignen et Demba Traore pour savoir qui prendra la tête de la ville. Voir tous les candidats des listes à Le Blanc-Mesnil