Résultat de l'élection municipale 2026 Le Blanc-Mesnil : Une ancienne ministre appelle les citoyens à soutenir Demba Traoré

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 au Blanc-Mesnil oppose Thierry Meignen et Demba Traore. Suivez le 2e tour en direct.

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09:10 - Une ancienne ministre appelle les citoyens à soutenir Demba Traoré L'ancienne ministre de la Jeunesse et des Sports Marie-George Buffet apporte son soutien à Demba Traoré pour le second tour des municipales au Blanc-Mesnil. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, elle salue le rassemblement des forces de changement opéré sous l'impulsion du candidat pour faire barrage à l'extrême droite. Appelant à la construction d'une ville "humaine et solidaire", elle oppose sa vision du "vivre-ensemble" à ce qu'elle qualifie de "règne des promoteurs".

20/03/26 - 17:06 - Thierry Meignen dénonce une "désinformation" autour de la résidence sénior Maria Valtat Dans une vidéo postée sur Instagram, Thierry Meignen, maire sortant du Blanc-Mesnil, monte au créneau pour dénoncer ce qu'il qualifie de campagne de désinformation au sujet de la résidence Maria Valtat. Face aux rumeurs suggérant un abandon des personnes âgées, l'édile assure que les seniors sont relogés dans des "conditions supérieures" et confirme la création prochaine d'un nouvel EHPAD ainsi que d'une résidence dédiée.

19/03/26 - 06:26 - Le duel du 2e tour confirmé, ce que l'on sait du scrutin Les candidats au 2e tour de l'élection municipale 2026 au Blanc-Mesnil sont désormais officiels. Le ministère de l'Intérieur a dévoilé la liste des candidatures ce mercredi, en fin de journée. Au Blanc-Mesnil ce dimanche, il faudra donc départager Thierry Meignen et Demba Traore pour savoir qui prendra la tête de la ville. Voir tous les candidats des listes à Le Blanc-Mesnil

17/03/26 - 13:44 - La grosse surprise à gauche qui perturbe le deuxième tour Au Blanc-Mesnil le candidat de l'Union de la gauche Didier Mignot, principal rival du maire sortant Thierry Meignen, a terminé à la troisième place, étant devancé par le candidat DVG Demba Traoré dimanche. Le premier opposant termine à 18,83% des suffrages, contre 44,89% pour Meignen et 21,68% pour Traoré, ce qui le place dans une position plus qu'inconfortable pour une éventuelle union. Il devra logiquement s'effacer au profit de la tête de liste rivale si la gauche veut avoir un espoir de prendre la ville à la droite.

15/03/26 - 19:45 - Comment la composition démographique du Blanc-Mesnil façonne les résultats électoraux ? A quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales, Le Blanc-Mesnil fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 59 912 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. L'existence de 2 907 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (34,01%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Les 19 180 résidents étrangers, représentant 32,01% de la population, participent à cette pluralité culturelle. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 22 161 € par an, la commune affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 17,68%, synonyme d'une situation économique mitigée. Au Blanc-Mesnil, où la jeunesse représente 44% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir commun et florissant.

15/03/26 - 17:57 - Lors des derniers scrutins, quel a été le poids du RN au Blanc-Mesnil ? Le Rassemblement national n'était pas représenté sur le podium lors du scrutin municipal au Blanc-Mesnil il y a six ans. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen engrangeait 14,53% des votes lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron sur le plan local avec 32,71% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient accordé 13,63% au parti lepéniste lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, au Blanc-Mesnil comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 22,38% aux européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du premier round, un résultat de 19,59% pour le RN. Il était ensuite écarté du trio de tête le dimanche suivant.

15/03/26 - 17:28 - La participation à 17h Le taux de participation à 17h au 1er tour des élections municipales est tombé dans le département de la Seine Saint Denis avec 37,06% contre 48,90% à l'échelle nationale. Pour rappel, la participation en 2020 était de 26,27%, contre 35,72% en 2014.

15/03/26 - 16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 39,79 % de participation Il y a six ans, le premier tour des élections municipales au Blanc-Mesnil avait été marqué par une abstention de 60,21 %, une proportion assez classique (la participation se limitant à 39,79 %) alors que le pays était effrayé par la pandémie du coronavirus. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a en revanche vu l'abstention s'établir à 32,34 % au premier tour (26,31 % dans le pays). Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée pour sa part à 62,26 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 43,43 % au premier tour, contre 66,60 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité marquée par l'abstention. Dans le cadre des élections municipales 2026 au Blanc-Mesnil, cet élément jouera en conséquence un rôle clé sur les résultats locaux.

15/03/26 - 16:30 - La Seine-Saint-Denis est le département à s'être le moins mobilisé pour les élections municipales à midi La Seine-Saint-Denis est le département où les électeurs ont le moins voté aux élections municipales à midi selon les chiffres du ministère. Seulement 10,16% des électeurs avaient glissé un bulletin dans l'urne à la mi-journée. Le podium des départements les moins mobilisés pour le scrutin est complété par les Yvelines (12,13%) et Paris (13,89%).