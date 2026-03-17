Résultat de l'élection municipale 2026 au Blanc-Mesnil : Thierry Meignen face à Demba Traore, suivez le 2e tour en direct

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 au Blanc-Mesnil opposera Thierry Meignen à Demba Traore. Didier Mignot et Mohamed Cherif sont aussi potentiellement qualifiés. Suivez le 2e tour en direct.

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13:44 - La grosse surprise à gauche qui perturbe le deuxième tour Au Blanc-Mesnil le candidat de l'Union de la gauche Didier Mignot, principal rival du maire sortant Thierry Meignen, a terminé à la troisième place, étant devancé par le candidat DVG Demba Traoré dimanche. Le premier opposant termine à 18,83% des suffrages, contre 44,89% pour Meignen et 21,68% pour Traoré, ce qui le place dans une position plus qu'inconfortable pour une éventuelle union. Il devra logiquement s'effacer au profit de la tête de liste rivale si la gauche veut avoir un espoir de prendre la ville à la droite.

15/03/26 - 19:45 - Comment la composition démographique du Blanc-Mesnil façonne les résultats électoraux ? A quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales, Le Blanc-Mesnil fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 59 912 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. L'existence de 2 907 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (34,01%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Les 19 180 résidents étrangers, représentant 32,01% de la population, participent à cette pluralité culturelle. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 22 161 € par an, la commune affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 17,68%, synonyme d'une situation économique mitigée. Au Blanc-Mesnil, où la jeunesse représente 44% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir commun et florissant.

15/03/26 - 17:57 - Lors des derniers scrutins, quel a été le poids du RN au Blanc-Mesnil ? Le Rassemblement national n'était pas représenté sur le podium lors du scrutin municipal au Blanc-Mesnil il y a six ans. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen engrangeait 14,53% des votes lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron sur le plan local avec 32,71% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient accordé 13,63% au parti lepéniste lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, au Blanc-Mesnil comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 22,38% aux européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du premier round, un résultat de 19,59% pour le RN. Il était ensuite écarté du trio de tête le dimanche suivant.

15/03/26 - 17:28 - La participation à 17h Le taux de participation à 17h au 1er tour des élections municipales est tombé dans le département de la Seine Saint Denis avec 37,06% contre 48,90% à l'échelle nationale. Pour rappel, la participation en 2020 était de 26,27%, contre 35,72% en 2014.

15/03/26 - 16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 39,79 % de participation Il y a six ans, le premier tour des élections municipales au Blanc-Mesnil avait été marqué par une abstention de 60,21 %, une proportion assez classique (la participation se limitant à 39,79 %) alors que le pays était effrayé par la pandémie du coronavirus. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a en revanche vu l'abstention s'établir à 32,34 % au premier tour (26,31 % dans le pays). Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée pour sa part à 62,26 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 43,43 % au premier tour, contre 66,60 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité marquée par l'abstention. Dans le cadre des élections municipales 2026 au Blanc-Mesnil, cet élément jouera en conséquence un rôle clé sur les résultats locaux.

15/03/26 - 16:30 - La Seine-Saint-Denis est le département à s'être le moins mobilisé pour les élections municipales à midi La Seine-Saint-Denis est le département où les électeurs ont le moins voté aux élections municipales à midi selon les chiffres du ministère. Seulement 10,16% des électeurs avaient glissé un bulletin dans l'urne à la mi-journée. Le podium des départements les moins mobilisés pour le scrutin est complété par les Yvelines (12,13%) et Paris (13,89%).

15/03/26 - 15:59 - Blanc-Mesnil classée au centre à l'issue de l'année de la dissolution Les résultats des élections de 2024 ont confirmé ceux des élections de 2022. Lors du scrutin européen de 2024, les électeurs du Blanc-Mesnil avaient en effet placé en tête la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry avec 44,58% des inscrits. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives au Blanc-Mesnil avaient ensuite placé en tête Soumya Bourouaha (Union de la gauche) avec 42,39% au premier tour, devant Mohamed Awad (La France insoumise) avec 20,12%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Soumya Bourouaha culminant à 73,44% des votes sur place.

15/03/26 - 15:20 - Le taux de participation aux municipales 2026 à midi dévoilé en Seine-Saint-Denis En Seine-Saint-Denis, seulement 10,16% des électeurs ont voté aux élections municipales à la mi-journée selon les chiffres du ministère. C'est un peu moins que lors des dernières municipales où 11,75% des électeurs avaient voté avant midi. Et c'est bien moins que la participation observée lors des législatives de 2024 où 17,93% des électeurs avaient glissé un bulletin dans l'urne avant midi.

15/03/26 - 14:57 - Le Blanc-Mesnil : des verdicts très significatifs dans les urnes il y a 4 ans Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Le Blanc-Mesnil portaient leur choix sur Soumya Bourouaha (Nupes) avec 37,87% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Soumya Bourouaha virant de nouveau en tête avec 100,00% des voix. Au premier tour de l'élection du président de la République qui avait précédé, les citoyens de Le Blanc-Mesnil accordaient leur confiance à Jean-Luc Mélenchon à hauteur de 52,88%, devant Emmanuel Macron qui récoltait 16,67%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 67,29%, contre 32,71% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste une commune très ancrée à gauche.