Résultat de l'élection municipale 2026 Le Havre : une triangulaire défavorable à Edouard Philippe au 2e tour
Le 2e tour de l'élection municipale 2026 au Havre s'annonce risqué pour Edouard Philippe. Si le maire sortant est arrivé en tête du 1er tour, des sondages le donnaient perdant dans la configuration annoncée ce dimanche 22 mars.
- Le résultat de l'élection municipale au Havre peut réserver des surprises ce dimanche 22 mars. Trois candidats sont toujours en lice : Edouard Philippe (43,76%), Jean-Paul Lecoq (33,25%) et Franck Keller (15,30%).
- Edouard Philippe a remporté le 1er tour de l'élection municipale au Havre, mais il pourrait être battu lors de la triangulaire annoncée au 2e tour. Un sondage Opinionway publié le 26 février donnait le maire sortant perdant dans un match à trois face à l'union de la gauche et l'extrême droite et accordait la victoire au communiste Jean-Paul Lecoq.
- Le maire sortant et ancien Premier ministre qui a fait mentir les résultats des sondages au 1e tour des municipale en ayant dix points d'avance sur son rival, espère renouveler l'expérience en remportant le scrutin.
06:16 - Des maires sans étiquette élus
Le premier tour des élections municipales de 2026 au Havre a vu 51 communes élire un maire, avec la majorité des nouvelles têtes étant sans étiquette. Deux autres tours auront lieu dans trois communes, dont Le Havre, où des enjeux politiques importants se dessinent entre différentes tendances. Un recours pourrait bouleverser les résultats à Harfleur. Lire sur actu.fr
17/03/26 - 11:11 - Une triangulaire défavorable à Edouard Philippe au 2e tour
Edouard Philippe est arrivé en tête du 1e tour de l'élection municipale au Havre, mais il n'est pas certain de l'emporter dans la triangulaire du 2e tour qui va l'opposer à l'union de la gauche portée par Jean-Paul Lecoq et à l'extrême droite représentée par Franck Keller. Le maire sortant du Havre était même donné perdant dans une telle configuration dans le sondage Opinionway commandé par l'observatoire « Hexagone », qui est financé par le milliardaire d’extrême droite Pierre-Edouard Sterin, et publié le 25 février. L'étude créditant Edouard Philippe de 40% des intentions de vote, avec deux points de retard sur le candidat communiste.
17/03/26 - 01:56 - Édouard Philippe domine
Au Havre, le premier tour des élections municipales de 2026 voit Édouard Philippe en tête, suivi de Jean-Paul Lecoq et Franck Keller. L'analyse des résultats par bureau de vote souligne des disparités politiques marquées à travers les différents quartiers de la ville. La participation des électeurs varie également selon les zones. Lire sur paris-normandie.fr
16/03/26 - 23:19 - Les candidates éliminées pour Le Havre en 2026
Les élections municipales de 2026 au Havre voient quatre candidates féminines, dont Charlotte Boulogne de Le Havre Insoumis, éliminées au premier tour. Malgré leurs scores inférieurs à 5 %, elles continuent à mobiliser leurs électeurs pour soutenir Jean-Paul Lecoq au second tour. Les candidates mettent l'accent sur l'engagement citoyen et la nécessité de lutter contre l'extrême droite. Lire sur actu.fr
16/03/26 - 19:55 - L'extrême droite remporte Harfleur aux élections municipales
Harfleur, bastion communiste pendant 60 ans, a basculé à l'extrême droite lors des élections municipales de 2026 avec la victoire de Tony Leprêtre à 10 voix près. Le candidat communiste Kévin Crochemore, annonçant un recours, déplore un résultat serré et un taux d'abstention de 45%. Ce changement politique marque une claque pour la gauche locale. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr
16/03/26 - 00:41 - Au Havre, une triangulaire devrait donner le résultat de la municipale 2026
Trois candidats se sont qualifiés pour le second tour des élections municipales 2026 au Havre. Edouard Philippe, le maire sortant, récolte 43,76% des voix et se prépare à une campagne sérieuse face à ses adversaires, tandis que Jean-Paul Lecoq, représentant de l'Union à gauche, marque 33,25%. La bataille s'annonce serrée après un premier tour intense. Lire sur actu.fr
16/03/26 - 00:33 - Édouard Philippe a-t-il assez d'avance au Havre pour le second tour des municipales ?
Au Havre, Édouard Philippe (Horizons) a remporté le premier tour des élections municipales de 2026 avec 43,76 % des voix, devançant Jean-Paul Lecoq (Union de la gauche sauf LFI) et Franck Keller (RN). L'abstention s'élève à 47,58 %. Le second tour promet une compétition acharnée entre Philippe et Lecoq pour déterminer l'issue de cette triangulaire. Lire sur paris-normandie.fr
15/03/26 - 22:52 - Les listes pour le deuxième tour devront être déposées mardi à 18 heures
Comme le rappelle France Info ce dimanche soir, les listes pour le deuxième tour devront être déposées mardi à 18 heures et pas une minute de plus pour tous les candidats qui auront atteint les 10%, mis à part ceux dont les partis politiques décideront de retirer leur liste au profit d'une autre susceptible de remporter la victoire.
15/03/26 - 21:29 - Les résultats officiels du ministère de l'Intérieur au Havre
Les premiers résultats des municipales au Havre donnent la liste Le Havre ! (LUC) d'Edouard Philippe en tête avec 43.76% selon les dépouillements effectués dans 100% des bureaux de vote. La participation est évaluée à 52.42% selon ces résultats.
15/03/26 - 21:02 - Les résultats complets au Havre
Au premier tour des élections municipales, Edouard Philippe est largement en tête selon les résultats définitifs.
- Edouard Philippe 43,76%
- Jean-Paul Lecoq 33,25%
- Franck Keller 15,30%
- Charlotte Boulogne 4%
- Marie Le CIeux 1,98%
- Sophie Zarifian 1,05%
- Magali Cauchois 0,66%