Résultat de l'élection municipale 2026 au Havre : une bataille entre Philippe et Lecoq, des sondages clairs

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 au Havre oppose trois candidats, dont Edouard Philippe. Si le maire sortant a été présenté comme en difficulté face à la gauche, il semble pouvoir prétendre à sa réélection selon les résultats des sondages.

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08:57 - Vers une réélection d'Edouard Philippe au Havre ? Des sondages favorables au maire sortant Au Havre, Edouard Philippe semble sur la voie d'une réélection, malgré la frayeur causée avant le 1er tour par un sondage qui le donnait perdant face au candidat de la gauche Jean-Paul Lecoq. Dans une étude Cluster17 pour Politico publié ce vendredi, le maire sortant et ancien Premier ministre est donné en tête du second tour de l'élection municipale avec 47 % des intentions de vote, contre 39 % pour son rival communiste. De quoi redonner des couleurs à Edouard Philippe arrivé en tête du scrutin dimanche dernier. Les sondages ne sont cependant qu'une image des tendances à un instant T et ne présument pas des résultts de l'élection.

Les résultats du dernier sondage sur les municipales au Havre Sondage Cluster 17 pour Politico du 20 mars

08:57 - Vers une réélection d'Edouard Philippe au Havre ? Des sondages favorables au maire sortant Au Havre, Edouard Philippe semble sur la voie d'une réélection, malgré la frayeur causée avant le 1er tour par un sondage qui le donnait perdant face au candidat de la gauche Jean-Paul Lecoq. Dans une étude Cluster17 pour Politico publié ce vendredi, le maire sortant et ancien Premier ministre est donné en tête du second tour de l'élection municipale avec 47 % des intentions de vote, contre 39 % pour son rival communiste. De quoi redonner des couleurs à Edouard Philippe arrivé en tête du scrutin dimanche dernier. Les sondages ne sont cependant qu'une image des tendances à un instant T et ne présument pas des résultts de l'élection.

19/03/26 - 16:11 - Un candidat critiqué pour ne pas avoir voté Le candidat RN Franck Keller n'a pas voté au premier tour des élections municipales de 2026 au Havre, une absence qui suscite des réactions mitigées parmi les habitants. Bien que des explications médicales aient été évoquées, de nombreux Havrais critiquent son comportement à un moment crucial. La campagne devient encore plus intrigante avec une triangulaire attendue contre Édouard Philippe et Jean-Paul Le Coq. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

19/03/26 - 11:25 - Edouard Philippe attaqué sur les inégalités entre le centre et les quartiers périphériques du Havre Lors du débat d'entre-deux-tours organisé sur France 3, les candidats à l'élection municipale du Havre ont évoqué l'attractivité de la ville et Edouard Philippe s'est vu reproché un développement à deux vitesses de la ville entre le centre et les quartiers périphériques. "J’étais encore ce matin à Caucriauville... On a fait le tramway, le long, c'est très beau mais dès que vous allez plus loin, ça ne va plus. Il y a urgence à intervenir", a estimé Jean-Paul Lecoq, candidat de l'union de la gauche promettant "d’investir plus dans les quartiers" : "Il faut rétablir la justice pour et avec les habitants. Ils doivent nous dire ce dont ils ont besoin et nous aviserons derrière." Même constat de la part de Franck Keller pour l'extrême droite : "Quand on est autour de l’hôtel de Ville, c’est magnifique, mais quand on s’écarte c’est de pire en pire. Je l'ai remarqué sur le terrain ce sentiment d'abandon. En défense, Edouard Philippe a déclaré que "le Havre a changé et s’est transformé" en reconnaissant que "ça ne veut pas dire que tout est parfait". "Beaucoup d’habitants disent qu'il y a des différences entre les quartiers. Aussi depuis que le centre-ville a été classé au patrimoine de l'UNESCO. Sachez simplement que nous n'avons pas voulu faire du Havre une carte postale. Quand on se promène au Havre, on se rend compte que tous les quartiers vont dans le bon sens, qu'il y a eu des améliorations. Et pour continuer sur cette dynamique, il faut que nous envisagions le développement des mobilités par exemple", a-t-il ajouté.

19/03/26 - 10:40 - Les candidats débattent avant le 2e tour Le Havre se prépare pour le second tour des élections municipales de 2026, avec des candidats tels que Franck Keller, Jean-Paul Lecoq et Édouard Philippe discutant des enjeux locaux lors d'un débat. Les thèmes abordés incluent l'emploi, la santé et les transports, cruciaux pour l'avenir de la ville. Édouard Philippe, maire sortant, évoque la possibilité de devenir président en 2027, suscitant des réactions divergentes de ses rivaux. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

18/03/26 - 06:16 - Des maires sans étiquette élus Le premier tour des élections municipales de 2026 au Havre a vu 51 communes élire un maire, avec la majorité des nouvelles têtes étant sans étiquette. Deux autres tours auront lieu dans trois communes, dont Le Havre, où des enjeux politiques importants se dessinent entre différentes tendances. Un recours pourrait bouleverser les résultats à Harfleur. Lire sur actu.fr

17/03/26 - 11:11 - Une triangulaire défavorable à Edouard Philippe au 2e tour Edouard Philippe est arrivé en tête du 1e tour de l'élection municipale au Havre, mais il n'est pas certain de l'emporter dans la triangulaire du 2e tour qui va l'opposer à l'union de la gauche portée par Jean-Paul Lecoq et à l'extrême droite représentée par Franck Keller. Le maire sortant du Havre était même donné perdant dans une telle configuration dans le sondage Opinionway commandé par l'observatoire « Hexagone », qui est financé par le milliardaire d’extrême droite Pierre-Edouard Sterin, et publié le 25 février. L'étude créditant Edouard Philippe de 40% des intentions de vote, avec deux points de retard sur le candidat communiste.

17/03/26 - 01:56 - Édouard Philippe domine Au Havre, le premier tour des élections municipales de 2026 voit Édouard Philippe en tête, suivi de Jean-Paul Lecoq et Franck Keller. L'analyse des résultats par bureau de vote souligne des disparités politiques marquées à travers les différents quartiers de la ville. La participation des électeurs varie également selon les zones. Lire sur paris-normandie.fr

16/03/26 - 23:19 - Les candidates éliminées pour Le Havre en 2026 Les élections municipales de 2026 au Havre voient quatre candidates féminines, dont Charlotte Boulogne de Le Havre Insoumis, éliminées au premier tour. Malgré leurs scores inférieurs à 5 %, elles continuent à mobiliser leurs électeurs pour soutenir Jean-Paul Lecoq au second tour. Les candidates mettent l'accent sur l'engagement citoyen et la nécessité de lutter contre l'extrême droite. Lire sur actu.fr