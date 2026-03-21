Résultat de l'élection municipale 2026 Le Havre : Vers une réélection d'Edouard Philippe au Havre ? Ce que disent les sondages

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 au Havre oppose trois candidats, dont Edouard Philippe. Si le maire sortant a été présenté comme en difficulté face à la gauche, il semble pouvoir prétendre à sa réélection selon les résultats des sondages.

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07:27 - La "campagne totale" d'Edouard Philippe se termine Le premier tour des élections municipales de 2026 au Havre a vu Édouard Philippe en tête, recueillant 43,76% des voix face à Jean-Paul Lecoq représentant l'union de la gauche. Pour le second tour, l'ancien Premier Ministre a adopté une "campagne totale" à travers des actions ciblées par quartier, qui s'est terminé vendredi soir à minuit. L'enjeu est également national puisqu'Edouard Philippe vise également la présidence en 2027. Lire sur actu.fr

Les résultats du dernier sondage sur les municipales au Havre Sondage Cluster 17 pour Politico du 20 mars

20/03/26 - 19:37 - Selon un dernier sondage, Édouard Philippe pourrait être réélu au Havre Un sondage réalisé juste avant le second tour des élections municipales au Havre indique qu'Édouard Philippe pourrait être réélu, avec 47% des intentions de vote contre 39% pour Jean-Paul Lecoq. L'ancien Premier Ministre, précédemment en tête au premier tour, a vu son avance se confirmer malgré les incertitudes initiales. Les résultats définitifs seront annoncés dimanche 22 mars 2026. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

20/03/26 - 15:50 - Les quartiers se divisent sur le choix du candidat à soutenir Les élections municipales de 2026 au Havre ont vu Edouard Philippe, maire sortant, en tête avec 43,76 % des voix, suivi de Jean-Paul Lecoq à 33,25 %. Philippe domine dans les quartiers familiaux tandis que Lecoq s'appuie sur le soutien des électeurs des quartiers populaires. Franck Keller, du RN, pérennise sa présence dans les secteurs intermédiaires. Lire sur actu.fr

20/03/26 - 10:51 - Edouard Philippe veut rassembler le bloc central en vue du second tour Les élections municipales au Havre en 2026 se préparent pour un second tour intense. Édouard Philippe (Horizons), en tête au premier tour, affronte l'union de la gauche menée par Jean-Paul Lecoq et l'extrême droite représentée par Franck Keller. L'ancien Premier ministre souhaite rassembler le bloc central pour éviter une victoire de la gauche ou de l'extrême droite. Lire sur francebleu.fr

20/03/26 - 08:57 - Vers une réélection d'Edouard Philippe au Havre ? Ce que disent les sondages Au Havre, Edouard Philippe semble sur la voie d'une réélection, malgré la frayeur causée avant le 1er tour par un sondage qui le donnait perdant face au candidat de la gauche Jean-Paul Lecoq. Dans une étude Cluster17 pour Politico publié ce vendredi, le maire sortant et ancien Premier ministre est donné en tête du second tour de l'élection municipale avec 47 % des intentions de vote, contre 39 % pour son rival communiste. De quoi redonner des couleurs à Edouard Philippe arrivé en tête du scrutin dimanche dernier. Les sondages ne sont cependant qu'une image des tendances à un instant T et ne présument pas des résultts de l'élection.

19/03/26 - 16:11 - Un candidat critiqué pour ne pas avoir voté Le candidat RN Franck Keller n'a pas voté au premier tour des élections municipales de 2026 au Havre, une absence qui suscite des réactions mitigées parmi les habitants. Bien que des explications médicales aient été évoquées, de nombreux Havrais critiquent son comportement à un moment crucial. La campagne devient encore plus intrigante avec une triangulaire attendue contre Édouard Philippe et Jean-Paul Le Coq. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

19/03/26 - 11:25 - Edouard Philippe attaqué sur les inégalités entre le centre et les quartiers périphériques du Havre Edouard Philippe attaqué sur les inégalités entre le centre et les quartiers périphériques du Havre Depuis le début de la campagne municipale, Edouard Phillipe est attaqué sur l'inégalité du développement de la ville du Havre entre le centre-ville et les quartiers populaires. Le sujet est revenu sur la table lors du débat d'entre-deux-tours organisé sur France 3 mercredi soir. "J’étais encore ce matin à Caucriauville... On a fait le tramway, le long, c'est très beau mais dès que vous allez plus loin, ça ne va plus. Il y a urgence à intervenir", a estimé Jean-Paul Lecoq, candidat de l'union de la gauche promettant "d’investir plus dans les quartiers" : "Il faut rétablir la justice pour et avec les habitants. Ils doivent nous dire ce dont ils ont besoin et nous aviserons derrière." Même constat de la part de Franck Keller pour l'extrême droite : "Quand on est autour de l’hôtel de Ville, c’est magnifique, mais quand on s’écarte c’est de pire en pire. Je l'ai remarqué sur le terrain ce sentiment d'abandon. En défense, Edouard Philippe a déclaré que "le Havre a changé et s’est transformé" en reconnaissant que "ça ne veut pas dire que tout est parfait". "Beaucoup d’habitants disent qu'il y a des différences entre les quartiers. Aussi depuis que le centre-ville a été classé au patrimoine de l'UNESCO. Sachez simplement que nous n'avons pas voulu faire du Havre une carte postale. Quand on se promène au Havre, on se rend compte que tous les quartiers vont dans le bon sens, qu'il y a eu des améliorations. Et pour continuer sur cette dynamique, il faut que nous envisagions le développement des mobilités par exemple", a-t-il ajouté.

19/03/26 - 10:40 - Les candidats débattent avant le 2e tour Le Havre se prépare pour le second tour des élections municipales de 2026, avec des candidats tels que Franck Keller, Jean-Paul Lecoq et Édouard Philippe discutant des enjeux locaux lors d'un débat. Les thèmes abordés incluent l'emploi, la santé et les transports, cruciaux pour l'avenir de la ville. Édouard Philippe, maire sortant, évoque la possibilité de devenir président en 2027, suscitant des réactions divergentes de ses rivaux. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

18/03/26 - 06:16 - Des maires sans étiquette élus Le premier tour des élections municipales de 2026 au Havre a vu 51 communes élire un maire, avec la majorité des nouvelles têtes étant sans étiquette. Deux autres tours auront lieu dans trois communes, dont Le Havre, où des enjeux politiques importants se dessinent entre différentes tendances. Un recours pourrait bouleverser les résultats à Harfleur. Lire sur actu.fr