Résultat de l'élection municipale 2026 au Havre : Edouard Philippe face à Jean-Paul Lecoq, suivez le 2e tour en direct
Le 2e tour de l'élection municipale 2026 au Havre opposera Edouard Philippe à Jean-Paul Lecoq. Franck Keller est aussi potentiellement qualifié. Suivez le 2e tour en direct.
- L'élection municipale au Havre s'est tenue ce dimanche 15 mars, pour le premier tour. Les résultats sont tombés très rapidement dans la soirée.
- Edouard Philippe est arrivé en tête du premier tour de l'élection municipale avec 43,76% des suffrages et dix points d'avance sur le candidat de l'union de la gauche Jean-Paul Lecoq (33,25%). Un autre candidat s'est qualifié pour une triangulaire au second tour : le candidat du RN, Franck Keller, qui a obtenu 15,30%.
- Retrouvez tous les résultats du premier tour des candidats à l'élection municipale au Havre ci-dessous.
00:41 - Au Havre, une triangulaire devrait donner le résultat de la municipale 2026
Trois candidats se sont qualifiés pour le second tour des élections municipales 2026 au Havre. Edouard Philippe, le maire sortant, récolte 43,76% des voix et se prépare à une campagne sérieuse face à ses adversaires, tandis que Jean-Paul Lecoq, représentant de l'Union à gauche, marque 33,25%. La bataille s'annonce serrée après un premier tour intense. Lire sur actu.fr
00:33 - Édouard Philippe a-t-il assez d'avance au Havre pour le second tour des municipales ?
Au Havre, Édouard Philippe (Horizons) a remporté le premier tour des élections municipales de 2026 avec 43,76 % des voix, devançant Jean-Paul Lecoq (Union de la gauche sauf LFI) et Franck Keller (RN). L'abstention s'élève à 47,58 %. Le second tour promet une compétition acharnée entre Philippe et Lecoq pour déterminer l'issue de cette triangulaire. Lire sur paris-normandie.fr
15/03/26 - 22:52 - Les listes pour le deuxième tour devront être déposées mardi à 18 heures
Comme le rappelle France Info ce dimanche soir, les listes pour le deuxième tour devront être déposées mardi à 18 heures et pas une minute de plus pour tous les candidats qui auront atteint les 10%, mis à part ceux dont les partis politiques décideront de retirer leur liste au profit d'une autre susceptible de remporter la victoire.
15/03/26 - 21:29 - Les résultats officiels du ministère de l'Intérieur au Havre
Les premiers résultats des municipales au Havre donnent la liste Le Havre ! (LUC) d'Edouard Philippe en tête avec 43.76% selon les dépouillements effectués dans 100% des bureaux de vote. La participation est évaluée à 52.42% selon ces résultats.