Résultat de l'élection municipale 2026 à Pessac : Franck Raynal élu, tous les résultats

Les résultats du 2e tour de l'élection municipale à Pessac ont été dévoilés. Découvrez le résultat final de cette municipale 2026.

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22/03/26 - 23:41 - Franck Raynal est élu au terme du second tour Franck Raynal a remporté les élections municipales de 2026 à Pessac avec plus de 2 000 voix d’avance, consolidant ainsi sa position de maire. Malgré une participation en baisse, il a dominé son adversaire Sébastien Saint-Pasteur dès le premier tour. Raynal évoque désormais des ambitions pour influencer la Métropole de Bordeaux. Lire sur sudouest.fr

22/03/26 - 18:01 - La Gironde, parmi les pires taux de participation à 17h Selon le ministère, la Gironde fait partie des départements qui ont le pire taux de participation à 17h lors de ce 2e tour des élections municipales. Elle s'élève en effet à 40%, contre 48,10% à l'échelle nationale.



22/03/26 - 17:23 - Le taux de participation aux municipales à 17 heures dévoilé en Gironde En Gironde, 40% des électeurs ont voté aux élections municipales à 17h selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Un chiffre à comparer aux 58,33% constatés en 2024 aux législatives à la même heure et surtout aux 28,59% des municipales 2020, organisées en plein Covid. En 2014, la participation était en revanche de 55,84%.

22/03/26 - 14:24 - À Pessac, les électeurs peu présents dans les bureaux de vote Le second tour des municipales s’ouvre à Pessac avec un premier élément de mesure : la participation. À midi, celle-ci atteignait 16,2 % en Gironde. Un niveau bien en deçà des législatives 2024 (24,76 %), mais au-dessus de l’affluence historiquement basse de 2020, marquée par la crise sanitaire (12,6 %). Pour repère, la participation à mi-journée en 2014 était légèrement plus élevée, à 17,44 %.

22/03/26 - 07:57 - Tout savoir sur les élections municipales à Pessac Les 42 bureaux de vote de la ville de Pessac ferment leurs portes à 19 heures. Les élections municipales de 2026 doivent permettre aux électeurs de Pessac d'élire leur nouvelle équipe municipale. Ce scrutin constitue un temps fort de la vie démocratique locale. Le bilan du dernier mandat permet-il de dégager de nouvelles priorités pour les années à venir ? La liste des candidats aux élections municipales 2026 à Pessac a été publiée ci-dessous. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.

21/03/26 - 11:59 - Le bilan des dernières élections municipales à Pessac S'intéresser aux résultats de la dernière élection municipale à Pessac peut être édifiant. Lors du premier rendez-vous électoral à l'époque, Franck Raynal (Divers droite) a surclassé ses concurrents en rassemblant 45,41% des voix. À sa poursuite, Sébastien Saint-Pasteur (Divers gauche) a obtenu 3 824 suffrages en sa faveur (26,31%). Enfin, un bloc significatif s'est formé autour de Laure Curvale (Divers gauche), avec 21,37% des suffrages. Un delta important. A défaut de majorité absolue, un second tour pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante. Franck Raynal l'a finalement emporté avec 50,57% des suffrages, face à Sébastien Saint-Pasteur s'adjugeant 49,42% des électeurs inscrits. Au second tour, on a assisté à un match au bout du compte très disputé, le retard de départ ayant été résorbé grâce à des réserves de voix substantielles. Bien que Sébastien Saint-Pasteur ait su capter davantage d'électeurs du premier tour en ajoutant 3 684 suffrages à son total, l'écart du premier tour l'a empêché de l'emporter.

20/03/26 - 09:51 - Quels sont les projets des candidats pour l'éducation et la famille ? À deux jours du second tour des élections municipales à Pessac, retour sur les programmes des trois qualifiés pour la jeunesse, l'éducation et la famille. Franck Raynal, Bérangère Couillard et Sébastien Saint-Pasteur présentent des solutions pour les familles et le cadre de vie, comme la création d'une Maison de la parentalité ou une « offre périscolaire renforcée ». La diversité des propositions reflète les enjeux cruciaux pour les citoyens de Pessac alors que la démographie est descendante. Les candidats ont aussi des projets pour le logement, la sécurité, les transports et le sport. Lire sur sudouest.fr

19/03/26 - 10:31 - Le maire sortant accepte le soutien du RN À Pessac, le maire sortant Franck Raynal suscite la controverse après avoir exprimé son contentement face au soutien du Rassemblement National pour le second tour des élections municipales. Ses rivaux, dont le candidat socialiste Sébastien Saint-Pasteur, dénoncent une attitude jugée complaisante vis-à-vis de l'extrême droite. Cette situation met en lumière les tensions politiques dans la ville en pleine campagne électorale. Lire sur francebleu.fr

18/03/26 - 11:01 - La triangulaire se confirme suite au maintien de l'ancienne ministre Bérangère Couillard pour le second tour À Pessac, le premier tour des élections municipales 2026 a confirmé un duel entre le maire sortant Franck Raynal et le député socialiste Sébastien Saint-Pasteur. L'ancienne ministre Bérangère Couillard, en troisième position avec 11,47% des voix, maintient sa candidature confirmant l'hypothèse d'une triangulaire pour le second tour. Franck Raynal, bien que en tête, reste prudent quant à la victoire finale. Lire sur actu.fr