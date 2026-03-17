Résultat de l'élection municipale 2026 à Pessac : Franck Raynal face à Sébastien Saint-Pasteur, suivez le 2e tour en direct

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Pessac opposera Franck Raynal à Sébastien Saint-Pasteur. Bérangère Couillard, est aussi potentiellement qualifiée. Suivez le 2e tour en direct.

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13:31 - Franck Raynal écrase la concurrence et est en ballotage favorable Lors du premier tour des élections municipales 2026 à Pessac, le maire sortant Franck Raynal a obtenu 41 %, largement devant le député socialiste Sébastien Saint-Pasteur, qui a perdu du terrain par rapport à 2020. Raynal reste prudent quant au second tour, tandis que l'ancienne ministre Bérangère Couillard peine à convaincre. Lire sur sudouest.fr

16/03/26 - 07:46 - Franck Raynal en tête, vers une triangulaire pour le second tour à Pessac Lors des élections municipales de 2026 à Pessac, le maire sortant Franck Raynal se trouve en ballottage favorable avec 41% des voix, mettant en avant sa gestion de la ville. Son adversaire socialiste, Sébastien Saint-Pasteur, est à plus de onze points derrière et espère un vote utile pour inverser la tendance. Bérangère Couillard, bien que déçue, maintient sa candidature avec une voix singulière à porter. Lire sur sudouest.fr

15/03/26 - 19:57 - Le RN monte-t-il à Pessac ? Le Rassemblement national restait loin du podium lors des municipales à Pessac il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen recueillait 13,58% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 26,60% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient donné 10,80% au parti lepéniste au tour 1. Un score trop faible, à Pessac comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 18,58% lors du choc des européennes 2024. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 20,91% pour le mouvement lepéniste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 20,53% lors du vote définitif.

15/03/26 - 18:59 - Analyse socio-économique de Pessac : perspectives électorales La démographie et la situation socio-économique de Pessac contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections municipales. Avec une densité de population de 1723 habitants par km² et un taux de chômage de 11,52%, les problématiques relatives à l'emploi et à l'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 28,44%, est révélateur d'une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 8,35% et d'une population immigrée de 10,85% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Le taux d'étudiants, de 13,28% à Pessac, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

15/03/26 - 16:58 - Dernières municipales : 35,20 % de participation à Pessac La participation s'élevait à 35,20 % pour le premier tour des municipales de 2020 à Pessac, un score en demi-teinte, le coronavirus ayant impacté fortement le vote. Le scrutin municipal reste pourtant, avec l'élection présidentielle, celui où les électeurs se manifestent le plus, les figures du maire et du président occupant une place centrale. Le choix du locataire de l'Elysée avait à ce titre attiré les électeurs, avec 76,27 % de participation dans la ville (23,73 % d'abstention). Tandis que les législatives de 2022 avaient mobilisé 51,07 % des inscrits, celles de 2024 ont vu la participation se réhausser très nettement à 69,72 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait réuni 53,85 % des citoyens locaux. Quand on tente d'établir une tendance, les chiffres esquissent in fine une ville assez peu mobilisée par rapport aux tendances françaises. Dans le cadre de l'élection municipale à Pessac, cette particularité aura quoi qu'il en soit un rôle clé sur les résultats locaux.

15/03/26 - 15:59 - Comment a voté Pessac lors de la dernière année électorale ? Pour le tour unique des européennes du printemps 2024 à Pessac, les votes s'étaient majoritairement dirigés sur la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (21,30%). Sébastien Saint-Pasteur (Union de la gauche) avait par la suite remporté au premier tour des élections législatives à Pessac près d'un mois plus tard avec 41,16%. Bérangère Couillard (Majorité présidentielle) terminait à la deuxième place avec 32,26%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Sébastien Saint-Pasteur culminant à 46,69% des votes sur place. Le paysage politique de Pessac a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune semblait apparaître comme une zone de flou électoral, elle s'est plus visiblement affichée deux ans plus tard comme un terrain favorable aux idées de gauche.

15/03/26 - 14:57 - Pessac : des résultats très tranchés lors des scrutins il y a 4 ans Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de Pessac plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 32,06% des inscrits, surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui récoltait 26,18%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 73,40% pour Emmanuel Macron, contre 26,60% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi, les votants de Pessac soutenaient en priorité Jean-Renaud Ferran (Nupes) avec 36,93% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Bérangère Couillard (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui arrivait en tête dans la commune avec 50,45% des voix. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Pessac comme une commune politiquement très disputée.

15/03/26 - 13:27 - La participation dans la Gironde dévoilée à midi La participation dans la Gironde à midi atteint 18,66% selon le ministère de l'Intérieur. Un chiffre plus bas qu'au premier tour des législatives en 2024, où 22,51% des électeurs s'étaient déplacés. Pour les municipales il y a six ans, la participation s'élevait à 17,01% dans le département.

15/03/26 - 12:58 - À Pessac, les impôts sont stables avant l'élection En termes d'impôts locaux à Pessac, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à 1 216 € en 2024 (année des derniers chiffres) contre 1 288 euros en début de mandat. Le poids fiscal sur le foncier bâti atteint pourtant désormais un peu plus de 47,38 % en 2024 (contre environ 29,92 % en 2020). Mais attention : cette hausse est le plus souvent mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente qu'environ 1,13206 million d'euros (1 132 060 € très exactement) en 2024, contre 21,23743 millions d'euros (21 237 430 € très exactement) perçus en 2020 avec un taux fixé à environ 22,59 %. Cette disparition en fait dorénavant une ressource secondaire, ce qui justifie cette diminution significative de rendement pour la commune.