Résultat de l'élection municipale 2026 Le Mans : Karamanli refuse une fusion avec LFI

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 au Mans opposera Stéphane Le Foll, Marietta Karamanli, Olivier Sasso et Victoria de Vigneral. Suivez le 2e tour en direct.

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06:11 - Le candidatures du 2e tour, qui est en lice ce dimanche ? Les candidats au 2e tour de l'élection municipale 2026 à Le Mans sont désormais officiels. Le ministère de l'Intérieur a dévoilé la liste des candidatures ce mercredi, en fin de journée. A Le Mans ce dimanche, il faudra donc départager Stéphane Le Foll, Marietta Karamanli, Olivier Sasso et Victoria de Vigneral pour savoir qui prendra la tête de la ville. Voir tous les candidats des listes à Le Mans

17/03/26 - 01:44 - La France Insoumise s'exprime sur Le Mans À Le Mans, La France Insoumise (LFI) dénonce le refus de fusion par Marietta Karamanli, candidate de l'« Union pour Le Mans », après le premier tour des municipales de 2026. LFI critique cette décision comme une « stratégie électoraliste » qui néglige l'intérêt des électeurs. Malgré le rejet, LFI se réjouit d'avoir progressé de 1800 voix en 2020 à 3300 en 2026. Lire sur actu.fr

17/03/26 - 00:44 - Karamanli refuse une fusion avec LFI Marietta Karamanli a rejeté la proposition de fusion avec La France Insoumise après le premier tour des élections municipales au Mans. La liste Union pour Le Mans, qu'elle porte, souhaite maintenir une ligne politique cohérente pour le second tour. Les Mancelles et les Manceaux devront choisir leur avenir lors de cette élection cruciale. Lire sur actu.fr

17/03/26 - 00:44 - Les candidats du Mans réagissent après le premier tour Le Mans a connu un premier tour des élections municipales marqué par la victoire de Stéphane Le Foll, qui recueille une large majorité des voix. Les candidats éliminés évoquent une campagne réussie, tandis que Le Foll déplore l'abstention et appelle à un choix clair face à la montée du Rassemblement National. La gauche est divisée, sans fusion à l'horizon. Lire sur actu.fr

16/03/26 - 20:20 - Le Mans : vers un second tour disputé en 2026 Les élections municipales de 2026 au Mans s'annoncent chaudes avec Stéphane Le Foll (43,52 %) en tête du 1er tour, tandis que Marietta Karamanli (17 %) et Victoria De Vigneral (15 %) peinent. À La Flèche, le candidat RN, Romain Lemoigne, surprend en devançant la maire sortante, et Sablé-sur-Sarthe se prépare à une quadrangulaire. Les résultats montrent une forte compétition dans plusieurs communes de Sarthe, rendant le second tour crucial. Lire sur actu.fr

16/03/26 - 19:47 - Le Mans : les candidats préparent le second tour des municipales 2026 Aux élections municipales de 2026 au Mans, Stéphane Le Foll (PS), maire sortant, a remporté 43,59 % des votes, suivi de Marietta Karamanli (17,86 %), Victoria de Vigneral (RN) et Olivier Sasso (droite). La participation variait notablement entre les bureaux, atteignant un faible 23,53 % à celui de Guy Môquet. Un second tour est prévu dans plusieurs autres communes de Sarthe. Lire sur ouest-france.fr

16/03/26 - 19:20 - Stéphane Le Foll domine les élections au Mans Les élections municipales au Mans se dérouleront le 22 mars 2026, avec Stéphane Le Foll (PS) en tête lors du premier tour avec 43,59 % des voix. Marietta Karamanli (divers gauche) suit avec 17,86 %. Seulement un bureau de vote a placé Karamanli en tête, avec une faible participation de 23,53 %. Lire sur ouest-france.fr

16/03/26 - 19:00 - Les élections municipales de Sarthe marquent une abstention importante Le premier tour des élections municipales de 2026 en Sarthe a vu une participation de 55,36%, signalant une abstention de 44,64%. Bien que cela soit mieux qu'en 2020, où l'abstention était de 57,37%, elle reste supérieure à celle des scrutins de 2008 et 2014. Ce phénomène s'inscrit dans une tendance nationale d'augmentation de l'abstention. Lire sur actu.fr

15/03/26 - 23:57 - Marietta Karamanli envisage une alliance avec LFI pour le second tour Aux élections municipales de 2026 au Mans, Marietta Karamanli, en seconde position, envisage une possible fusion de sa liste avec celle de Maël Brillant (LFI) pour renforcer l'alternance à gauche. Stéphane Le Foll, le maire sortant, a obtenu le soutien des électeurs au premier tour. Les partis de gauche appellent à une mobilisation pour un changement politique. Lire sur actu.fr