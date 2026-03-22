Résultat municipale 2026 au Mans : premiers résultats publiés ce dimanche, toute l'actualité

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 au Mans va départager les finalistes ce dimanche 22 mars. Le résultat final de ces municipales au Mans est dévoilé dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'à découvrir la liste des élus.

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08:41 - Un accident grave au Mans avant les élections municipales Le Mans a connu un accident tragique avec une femme renversée par un tramway à l'approche du 2e tour des municipales, soulignant les enjeux de sécurité routière. Des témoins ont rapporté qu'elle portait des écouteurs, ce qui aurait contribué à son inattention. Lire sur actu.fr

08:17 - Des urnes électroniques au Mans pour simplifier le vote 90 853 électeurs sont attendus pour le second tour des élections municipales ce 22 mars 2026. Ils peuvent se rendre dans les 98 bureaux de vote, ouverts de 8 h à 18 h. Des urnes électroniques sont utilisées pour simplifier le processus de vote. Les électeurs doivent présenter une pièce d'identité valide. Lire sur ouest-france.fr

21/03/26 - 12:00 - Pour rappel : le second tour sera une quadrangulaire au Mans Les élections municipales au Mans en 2026 se dirigent vers un second tour, avec le maire sortant Stéphane Le Foll en tête avec 43,86 % des voix. Il affrontera Marietta Karamanli, sa concurrente, qui a obtenu 17,86 % des suffrages, tandis que Victoria de Vigneral et Olivier Sasso complètent le tableau. La dynamique politique du Mans est riche avec divers soutiens et enjeux en jeu. Lire sur actu.fr

20/03/26 - 11:39 - François Ruffin soutien Marietta Karamanli (LFI) provocant la colère du PS François Ruffin a exprimé son soutien à Marietta Karamanli pour le second tour des municipales au Mans, appelant les électeurs à voter pour elle. Ce soutien a provoqué la colère du Parti Socialiste qui réclame son exclusion du groupe Socialistes et apparentés à l'Assemblée nationale. La tension provient de l'absence de LFI dans l'union de la gauche menée par Karamanli. Lire sur actu.fr

19/03/26 - 06:11 - Les candidatures du 2e tour, qui est en lice ce dimanche ? Les candidats au 2e tour de l'élection municipale 2026 au Mans sont désormais officiels. Le ministère de l'Intérieur a dévoilé la liste des candidatures ce mercredi, en fin de journée. Au Mans ce dimanche, il faudra donc départager Stéphane Le Foll, Marietta Karamanli, Olivier Sasso et Victoria de Vigneral pour savoir qui prendra la tête de la ville. Voir tous les candidats des listes à Le Mans

17/03/26 - 01:44 - La France Insoumise s'exprime sur Le Mans À Le Mans, La France Insoumise (LFI) dénonce le refus de fusion par Marietta Karamanli, candidate de l'« Union pour Le Mans », après le premier tour des municipales de 2026. LFI critique cette décision comme une « stratégie électoraliste » qui néglige l'intérêt des électeurs. Malgré le rejet, LFI se réjouit d'avoir progressé de 1800 voix en 2020 à 3300 en 2026. Lire sur actu.fr

17/03/26 - 00:44 - Karamanli refuse une fusion avec LFI Marietta Karamanli a rejeté la proposition de fusion avec La France Insoumise après le premier tour des élections municipales au Mans. La liste Union pour Le Mans, qu'elle porte, souhaite maintenir une ligne politique cohérente pour le second tour. Les Mancelles et les Manceaux devront choisir leur avenir lors de cette élection cruciale. Lire sur actu.fr

17/03/26 - 00:44 - Les candidats du Mans réagissent après le premier tour Le Mans a connu un premier tour des élections municipales marqué par la victoire de Stéphane Le Foll, qui recueille une large majorité des voix. Les candidats éliminés évoquent une campagne réussie, tandis que Le Foll déplore l'abstention et appelle à un choix clair face à la montée du Rassemblement National. La gauche est divisée, sans fusion à l'horizon. Lire sur actu.fr

16/03/26 - 20:20 - Le Mans : vers un second tour disputé en 2026 Les élections municipales de 2026 au Mans s'annoncent chaudes avec Stéphane Le Foll (43,52 %) en tête du 1er tour, tandis que Marietta Karamanli (17 %) et Victoria De Vigneral (15 %) peinent. À La Flèche, le candidat RN, Romain Lemoigne, surprend en devançant la maire sortante, et Sablé-sur-Sarthe se prépare à une quadrangulaire. Les résultats montrent une forte compétition dans plusieurs communes de Sarthe, rendant le second tour crucial. Lire sur actu.fr