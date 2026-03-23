Résultat de l'élection municipale 2026 au Mans : Stéphane Le Foll largement réélu, tous les résultats

Les résultats du 2e tour de l'élection municipale au Mans ont été dévoilés. Découvrez le résultat final de cette municipale 2026.

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09:03 - Pour Olivier Sasso, la "responsabilité" de la montée du RN revient au maire sortant Lors des élections municipales de 2026 au Mans, Olivier Sasso (divers droite) a obtenu 12,15 % des voix et se classe quatrième. Il a déploré la montée du Rassemblement National, qui a "fait x3". Selon lui, "c’est bien une responsabilité du maire sortant, qui a refusé pendant toutes ces années de voir les problèmes de sécurité, entre autres." Lire sur ouest-france.fr

08:22 - Olivier Sasso "fier que la droite revienne au conseil municipal du Mans" Lors des élections municipales de 2026 au Mans, Olivier Sasso a obtenu 12,15% des voix, se plaçant dernier derrière Stéphane Le Foll du PS. Malgré ce résultat, il s'est dit "fier que la droite revienne au conseil municipal du Mans. Cela faisait six ans que sa voix n'était plus entendue. Nous allons non pas être l'opposition d'un parti mais être la voix des habitants". Il a noté que "la grosse différence, c'est que nous allons pouvoir avoir accès aux dossiers, détaillés. Avoir une vraie connaissance de ces dossiers et nous positionner pour travailler à un nouveau rendez-vous, dans six ans". Finalement, Olivier Sasso a indiqué que s'il "refaisait campagne aujourd'hui, on la referait exactement de la même façon. On a fait une campagne de projets, d'investissement, de terrain". Lire sur ouest-france.fr

07:31 - Combien de sièges au conseil municipal les candidats ont-ils gagné ? Le maire sortant Stéphane Le Foll l'emporte de justesse lors de ce second tour des municipales de 2026, franchissant la barre de la majorité absolue avec 50,02 % des suffrages. La prime majoritaire permet à sa liste de s'assurer une domination confortable au sein de l'hémicycle manceau, où elle occupera 42 sièges sur les 55 disponibles au total. La nouvelle configuration du conseil municipal fera cependant place à trois listes d'opposition. Marietta Karamanli se maintient comme la principale force adverse en obtenant 6 sièges, suivie par Victoria de Vigneral qui en occupera 4. Enfin, la liste menée par Olivier Sasso ferme la marche avec 3 sièges au sein de la future assemblée. Lire sur ouest-france.fr

22/03/26 - 20:33 - Stéphane Le Foll élu sans surprise au Mans Avec tout juste 50,06% des voix, c'est Stéphane Le Foll qui signe la victoire de ce second tour des élections municipales au Mans. Le maire sortant, représentant du Parti Socialiste, a donc largement été réélu face à ses opposants.

22/03/26 - 20:33 - Marietta Karamanli échoue au Mans À l'issue des élections municipales de 2026 au Mans, Marietta Karamanli, à la tête de la liste Union pour Le Mans, termine deuxième avec 21,58% des voix, derrière Stéphane Le Foll du PS. Malgré une légère augmentation par rapport au premier tour, Karamanli constate que l'abstention a été le grand gagnant. Elle siégera au conseil municipal avec cinq colistiers. Lire sur ouest-france.fr

22/03/26 - 20:20 - Au Mans, Le Foll réélu maire avec 43,59 % des voix Stéphane Le Fol (PS) a été largement réélu maire du Mans (Sarthe) avec 43,59 % des voix, devant Marietta Karamanli (CES, PCF, Écologistes et divers gauche, « L’Union pour Le Mans ») avec 17,86 %, Victoria de Vigneral (RN, Rassemblement Le Mans) avec 15,12 % et Olivier Sasso (LR, , UDI, Horizons, « Nouveau cap ») avec 14 %.

22/03/26 - 20:09 - Stéphane Le Fol (PS) réélu maire du Mans Sans LFI, Stéphane Le Fol (PS) largement réélu maire du Mans (Sarthe) avec 50.06 % des suffrages ce dimanche 22 mars.

22/03/26 - 20:08 - Stéphane Le Foll élu Voici les résultats complets au Mans selon le ministère de l'Intérieur. Stéphane Le Foll aurait 50,06%, Marietta Karamanli 21,58%, Olivier Sasso 12,15%, Victoria De Vigneral 16,21%.

22/03/26 - 18:35 - Au Mans, 36,44 % de participation aux dernières municipales La fuite des électeurs s'élevait à 63,56 % pour le premier tour des élections il y a six ans (un cran au-dessus des 55,3 % observés dans le pays), beaucoup d'électeurs ayant renoncé à se déplacer à cause du coronavirus. N'oublions pas que les élections municipales demeurent pourtant historiquement, avec les élections présidentielles, celles où les Français se mobilisent le plus. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre vu l'abstention s'établir à 29,88 % au premier tour (contre 26,31 % dans le pays). Si la nature de ces scrutins se distingue des enjeux strictement locaux, il est éclairant d'analyser l'évolution entre les législatives de 2022 et celles de 2024. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé pour sa part de 56,30 % en 2022 à seulement 36,64 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 51,72 % (contre 48,51 % en France). Regarder à la loupe ce parcours lors des cinq derniers scrutins permet in fine de ranger Le Mans comme une ville assez abstentionniste au regard des moyennes nationales.