Résultat de l'élection municipale 2026 au Mans : Stéphane Le Foll face à Marietta Karamanli, suivez le 2e tour en direct

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 au Mans opposera Stéphane Le Foll à Marietta Karamanli. Victoria De Vigneral et Olivier Sasso sont aussi potentiellement qualifiés. Suivez le 2e tour en direct.

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16/03/26 - 19:47 - Le Mans : les candidats préparent le second tour des municipales 2026 Aux élections municipales de 2026 au Mans, Stéphane Le Foll (PS), maire sortant, a remporté 43,59 % des votes, suivi de Marietta Karamanli (17,86 %), Victoria de Vigneral (RN) et Olivier Sasso (droite). La participation variait notablement entre les bureaux, atteignant un faible 23,53 % à celui de Guy Môquet. Un second tour est prévu dans plusieurs autres communes de Sarthe. Lire sur ouest-france.fr

16/03/26 - 19:20 - Stéphane Le Foll domine les élections au Mans Les élections municipales au Mans se dérouleront le 22 mars 2026, avec Stéphane Le Foll (PS) en tête lors du premier tour avec 43,59 % des voix. Marietta Karamanli (divers gauche) suit avec 17,86 %. Seulement un bureau de vote a placé Karamanli en tête, avec une faible participation de 23,53 %. Lire sur ouest-france.fr

16/03/26 - 19:00 - Les élections municipales de Sarthe marquent une abstention importante Le premier tour des élections municipales de 2026 en Sarthe a vu une participation de 55,36%, signalant une abstention de 44,64%. Bien que cela soit mieux qu'en 2020, où l'abstention était de 57,37%, elle reste supérieure à celle des scrutins de 2008 et 2014. Ce phénomène s'inscrit dans une tendance nationale d'augmentation de l'abstention. Lire sur actu.fr

15/03/26 - 23:57 - Marietta Karamanli envisage une alliance avec LFI pour le second tour Aux élections municipales de 2026 au Mans, Marietta Karamanli, en seconde position, envisage une possible fusion de sa liste avec celle de Maël Brillant (LFI) pour renforcer l'alternance à gauche. Stéphane Le Foll, le maire sortant, a obtenu le soutien des électeurs au premier tour. Les partis de gauche appellent à une mobilisation pour un changement politique. Lire sur actu.fr

15/03/26 - 23:55 - Olivier Sasso se prépare pour le second tour au Mans Olivier Sasso, tête de liste de la droite et du centre au Mans, s'est exprimé après le premier tour des élections municipales 2026, où il a obtenu 14 % des suffrages. Il a confirmé sa qualification pour le second tour prévu le 22 mars. Ce scrutin oppose plusieurs candidats, dont le maire sortant Stéphane Le Foll. Lire sur ouest-france.fr

15/03/26 - 23:55 - Le candidat LFI donne sa consigne de vote pour le second tour Au Mans, lors des élections municipales de 2026, Maël Brillant, candidat LFI, ne se qualifie pas pour le second tour. Il propose son soutien à Marietta Karamanli, deuxième avec 17,86 %, qui affrontera le maire sortant Stéphane Le Foll. Brillant appelle à une alliance à gauche pour une alternance souhaitée par les électeurs. Lire sur ouest-france.fr

15/03/26 - 23:41 - Stéphane Le Foll en tête au Mans À l'issue du premier tour au Mans, Stéphane Le Foll, maire sortant PS soutenu par plusieurs formation de gauche, mène arrive en tête avec 43,59 % des voix. Au second tour il fera face aux quatre candidats qui sont parvenus à se qualifier : Marietta Karamanli, tête de liste PCF, Écologistes, CES, DVG, qui obtient 17,86%, Victorial de Vigneral du RN crédité à 15,12% et le candidat LR-UDI-Horizons, Olivier Sasso, avec 14%. La participation s’élève à 51,45 %. Lire sur ouest-france.fr

15/03/26 - 22:07 - Les résultats sont désormais communiqués pour Le Mans Chaque candidat du Mans dispose désormais de ses résultats pour le premier tour des Municipales de 2026. Stéphane Le Foll reste en première position avec 43,6% des voix.

15/03/26 - 21:40 - Stéphane Le Foll en tête au Mans Les résultats sont complets pour le premier tour des élections municipales au Mans. Stéphane Le Foll est largement en tête en réclamant 43,6% des voix selon IFOP et le Ministère de l'Intérieur : Marietta Karamanli 17,86%

Victoria De Vigneral 15,12%

Olivier Sasso 14%

Mael Brillant 7,01%

Benjamin Sainty 1,65%

Arnaud Rabette 0,77%