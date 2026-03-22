Résultat de l'élection municipale 2026 à Lille : les premiers chiffres dévoilés, découvrez le vainqueur
Le résultat de l'élection municipale 2026 à Lille, a été dévoilé ce dimanche 22 mars. Découvrez qui des quatre candidats en lice a remporté le scrutin.
- Le résultat de l'élection municipale 2026 à Lille donne Arnaud Deslandes réélu avec 50% des suffrages, devant Lahouaria Addouche (LFI) à 34% et Violette Spillebout (Renaissance-MoDem-Horizons) à 8,6% et Matthieu Valet (RN) à 7,4%
- Les premiers résultats de l'élection municipale à Lille vont s'affiner tout au long de la soirée jusqu'à la fin du dépouillement.
- Découvrez en direct les résultats de la municipale à Lille.
20:46 - Découvrez les dernières estimations à Lille
L'institue ELABE précise les dernières estimations à Lille pour ce second tour des municipales. Après 20h, les derniers résultats parviennent à travers un rapport partagé par BFMTV, RMC et Le Figaro :
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Arnaud DESLANDES (PS-PCF-Ecologistes) 50,0%
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Lahouaria ADDOUCHE (LFI) 34,0%
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Violette SPILLEBOUT (Renaissance-MoDem-Horizons) 8,6%
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Matthieu VALET (RN) 7,4%
20:10 - Arnaud Deslandes obtient 50 % des voix d'après les premiers résultats
Le maire Arnaud Deslandes est arrivé en tête du 2e tour des élections municipales à Lille, avec 50 % des voix, d'après l'institut ELABE, devant la candidate LFI Lahouaria Addouche (34%).
20:08 - Arnaud Deslandes élu d'après les premiers résultats partiels
Le maire PS Arnaux Deslandes serait élu à Lille, d'après les premiers résultats partiels.
20:03 - Arnaud Deslandes élu à Lille
À Lille, Arnaud Deslandes est élu maire de la ville lors de ce second tour des élections municipales comme annoncé sur l'antenne de LCI.
20:00 - Les bureaux de vote sont fermés
C'est la fin de ce deuxième tour des élections municipales avec la fermeture de tous les bureaux de vote à 20h. Il est désormais temps de réaliser le dépouillage, les résultats partiels vont tomber au fur et à mesure de la soirée.
19:55 - Des estimations à 20h du côté de Lille
Des premières estimations vont tomber du côté de Lille dès 20h pour ce deuxième tour des élections municipales.
18:39 - "Une participation qui continue de décroitre depuis 2014"
Adélaïde Zulfikarpasic, directrice Générale du pole société Ipsos-BVA, dresse "deux constats aujourd’hui", à l'échelle nationale. D'abord, "un très léger sursaut de la participation dans les communes qui revotent aujourd’hui", puis "une participation qui continue de décroitre depuis 2014", a-t-elle indiqué au micro de BFMTV après que le taux de participation de 17 heures aient été dévoilés.
18:10 - Les estimations de la participation à 20h
Selon les projections d’Elabe-Berger Levrault pour BFMTV, Le Figaro et RMC, le taux de participation du 2e tour des élections municipales devrait atteindre 57%, soit une très nette hausse par rapport à 2020 (41,98%), année marquée par le Covid, mais en baisse par rapport à 2014 (62,13%).
17:59 - Les bureaux de vote de la ville enregistrent une légère hausse de participation
Les élections municipales de 2026 à Lille se déroulent avec une participation à la hausse depuis le premier tour, atteignant 19,40% à la mi-journée. Les électeurs s'apprêtent à voter pour le second tour, parmi les candidats Arnaud Deslandes (PS) et Stéphane Baly (Les Écologistes). Le taux reste cependant inférieur à d'autres régions des Hauts-de-France. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr
17:56 - Quels étaient les résultats des dernières élections municipales à Lille ?
En 2020, lors des dernières municipales, Martine Aubry (Union de la gauche) avait décroché la première place en obtenant 11 832 voix (29,80%). Juste derrière, Stéphane Baly (Europe Ecologie-Les Verts) avait engrangé 24,53% des suffrages. Le trio de tête avait alors été complété par Violette Spillebout (Union du centre), rassemblant 6 960 voix (17,53%). Au second tour le dimanche suivant, Martine Aubry l'avait finalement emporté avec 40% des suffrages, face à Stéphane Baly tout proche rassemblant 15 162 votants (39,41%) et Violette Spillebout obtenant 7 919 suffrages (20,58%). Si Stéphane Baly a réalisé la meilleure progression en ajoutant 5 422 suffrages à son total, le matelas d'avance de la vainqueure a résisté de justesse.