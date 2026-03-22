Résultat de l'élection municipale 2026 à Lille : Arnaud Deslandes réélu ? Le scrutin en direct

A Lille, l'élection municipale se joue en quadrangulaire. Le maire sortant, Arnaud Deslandes, compte bien conserver le bastion socialiste, mais le résultat est incertain.

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09:45 - Les votants de Lille doivent choisir entre 4 listes Les électeurs peuvent donc choisir ce dimanche, dans les bureaux de vote, les bulletins de la liste "Tout Pour Lille Demain" emmenée par Arnaud Deslandes (LUG), Violette Spillebout avec la liste "Faire Respirer Lille" (LUC), Matthieu Valet sous l'étiquette LRN ("Une Autre Lille") et Lahouaria Addouche avec la liste "Lille Insoumise, Écologiste Et Populaire" (LFI), comme le précise la liste des candidats pour le deuxième tour publiée par le ministère de l'Intérieur cette semaine. En dépit d'un score suffisant, Stéphane Baly (Europe Ecologie-Les Verts) a choisi de ne pas concourir à cette élection décisive. Pour choisir, les habitants de la commune auront la possibilité de se rendre dans l'isoloir jusqu'à 19 heures, horaire de fermeture des 128 bureaux de vote de Lille.

07:51 - À quelle heure ferment les bureaux de vote à Lille ? Pour faire leur devoir électoral, les électeurs de l'agglomération peuvent se rendre aux urnes entre 8 h et 19 h, horaires d’ouverture des 128 bureaux de vote de Lille. Les municipales offrent la possibilité aux 122 411 votants de Lille de s'exprimer sur la façon dont est gérée leur localité. À Lille et comme partout, ce scrutin local permet également de débattre des projets qui façonneront le quotidien des habitants dans les prochaines années. À titre de rappel, c'est Martine Aubry qui a obtenu la mairie au deuxième tour en 2020. La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est mise à disposition ci-dessous. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité pour pouvoir voter.

21/03/26 - 12:12 - Vers un second tour très disputé à Lille ? À Lille, les élections municipales de 2026 pourraient être très serrées avec une alliance entre le maire sortant PS Arnaud Deslandes et l'écologiste Stéphane Baly, face à la candidate LFI Lahouaria Addouche, qui se rapproche à seulement trois points. L'issue du second tour, prévu le 22 mars, reste incertaine, avec un soutien écologiste en jeu. Cette élection est cruciale pour l'avenir politique de Lille, bastion du PS depuis des décennies. Lire sur actu.fr

21/03/26 - 07:12 - Fin de campagne, Addouche et Deslandes réunissent leur militants pour la dernière fois À Lille, les élections municipales de 2026 se cloturent entre Lahouaria Addouche, candidate insoumise, et Arnaud Deslandes, maire sortant. Lors de leur dernier meeting, Lahouaria Addouche a attiré près de 3 000 personnes, tandis que la réunion des partisans du maire sortant a rassemblé environ 400 personnes. Lire sur mediacites.fr

20/03/26 - 18:38 - Vers une nouvelle majorité rose-verte ? À Lille, Stéphane Baly a soutenu le maire sortant Arnaud Deslandes après une défaite au premier tour des élections municipales de 2026. Ce ralliement marque un retour à une coalition rose-verte, espérant relancer une majorité de gauche. Les deux camps ambitionnent de redonner vie à une histoire politique commune datant de l'ère Aubry. Lire sur mediacites.fr

20/03/26 - 14:37 - Fin de campagne pour Violette Spillebout avant le second tour À Lille, la campagne pour le second tour des élections municipales se termine, avec Violette Spillebout rencontrant les habitants du quartier St-Maurice-Pellevoisin. Les déceptions concernant les résultats du premier tour sont palpables parmi les électeurs. L'accueil chaleureux de Violette Spillebout témoigne de l'intérêt des citoyens pour la candidate. Lire sur lavoixdunord.fr

20/03/26 - 13:13 - Dernière ligne droite de campagne à Lille La campagne pour le second tour de l'élection municipale se termine ce vendredi 20 mars à minuit. Lahouaria Addouche s'est rendue au marché de Wazemmes pour la dernière ligne droite de sa campagne. C’est dans les quartiers populaires de la ville, Lille-Sud ou Moulins, que LFI a réalisé ses plus gros scores au premier tour. La veille, elle a donné un meeting en compagnie de Jean-Luc Mélenchon au Grand Palais.

20/03/26 - 10:36 - Jean-Luc Mélenchon derrière la candidate de LFI, Lahouaria Addouche À Lille, Jean-Luc Mélenchon a mobilisé plus de 1 600 personnes pour soutenir la candidate de LFI, Lahouaria Addouche aux élections municipales de 2026, arrivé en deuxième lors du premier tour. Il a également exprimé son soutien pour les candidats LFI des villes voisines notamment Roubaix, Villeneuve-d’Ascq et Faches-Thumesnil, et a critiqué le parti socialiste. Lire sur lavoixdunord.fr

19/03/26 - 16:36 - LFI au Grand Palais, l'alliance PS-Écologistes au Gymnase : la gauche divisée en meeting pour le second tour À Lille, les candidats qualifiés pour le second tour des élections municipales du 22 mars 2026, organisent des meetings pour convaincre les électeurs. Arnaud Deslandes (PS) et Stéphane Baly, en alliance, préparent une réunion au Gymnase, tandis que Lahouaria Addouche (LFI) anime un meeting au Lille Grand Palais en compagnie de Jean-Luc Mélenchon. Lire sur actu.fr