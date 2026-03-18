Résultat de l'élection municipale 2026 Lille : Arnaud Deslandes en bonne voie ? De sérieux adversaires en course

L'élection municipale 2026 à Lille n'est pas jouée d'avance. Le socialiste et maire sortant Arnaud Deslandes est toutefois bien engagé grâce au soutien de l'écologiste Stéphane Baly. Il demeure toutefois encore face à trois grands adversaires.

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11:15 - Quelles chances pour Violette Spillebout et Matthieu Valet ? Face à l'alliance de la gauche et au score de la liste LFI, que peuvent espérer Violette Spillebout et Matthieu Valet toujours en course ? La candidate Renaissance-MoDem-Horizons, arrivée à la quatrième place (11,14 %), a tenté de tendre la main à Arnaud Deslandes pour une coalition républicaine, mais en vain. Elle pourrait toutefois bénéficier d’un report de voix des électeurs du candidat LR Louis Delemer, arrivé sixième avec 8,46%. De son côté, Matthieu Valet qualifié avec 10,92% des voix pourrait être en difficulté, mais tient à faire "campagne jusqu’au bout pour Lille, Hellemmes et Lomme" pour que le RN face son retour au conseil municipal de Lille.

10:35 - Les insoumis déçus de la fusion avec le PS Les écologistes ont rejoint la liste PS. Cette fusion n'a pas plu aux Insoumis : "Nous ne comprenons pas ce choix en complète contradiction avec les six années passées dans l’opposition de Stéphane Baly et sa campagne intransigeante de premier tour", a réagi LFI, dans un communiqué. Les Verts et le PS ont pourtant déjà fusionné par le passé à Lille : en 2001, 2008 et 2014 pour des municipales aussi. Mardi matin, Arnaud Deslandes a évoqué sur ici Nord un "mariage d’amour" : "On a renoué avec une histoire qui s’est longtemps écrite entre les Verts et nous par le passé. Il y a eu de beaux projets qui ont été portés ensemble. On a fait un break de six ans, et on se retrouve maintenant", a-t-il déclaré.

17/03/26 - 11:07 - Le choix de Stéphane Baly critiqué Stéphane Baly a décidé de s'allier au PS plutôt qu'à LFI pour le second tour. Ce choix n'a pas reçu un soutien unanime. Dans un très court communiqué sur Instagram, les Jeunes écologistes du Pas-de-Calais ont dénoncé une "faute de démocratie interne" et ont affirmé qu'ils "se désolidarisent" de la liste portée par Stéphane Baly.

16/03/26 - 21:59 - Lille choisit Baly au lieu de LFI pour 2026 À Lille, Stéphane Baly, candidat écologiste, a choisi de s'allier au maire PS Arnaud Deslandes après le premier tour des élections municipales de 2026, plutôt qu'avec LFI. Cette décision est regrettée par LFI, qui ne comprend pas ce choix perçu comme une trahison. Baly affirme qu'il vise une nouvelle dynamique de gauche et écologiste pour répondre aux urgences de la ville. Lire sur actu.fr

16/03/26 - 21:57 - Lille : fusion des listes pour les municipales 2026 À Lille, Stéphane Baly et Arnaud Deslandes annoncent leur fusion pour le second tour des élections municipales 2026. Cette alliance de la gauche pourrait influencer significativement les résultats, avec Deslandes en tête avec 26,26% des voix. Les discussions intenses ont mené à un accord visant à améliorer la vie des Lillois. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

16/03/26 - 21:54 - Stéphane Baly fusionne à Lille pour les municipales À Lille, les élections municipales de 2026 sont marquées par la fusion des listes PS et écologistes, avec Stéphane Baly renforçant Arnaud Deslandes après le premier tour. Cette alliance vise à garantir des projets écologiques, bien que l'opposition LFI exprime sa déception face à cette collaboration. Le second tour promet d'être crucial pour la ville. Lire sur 20minutes.fr

16/03/26 - 21:54 - Les candidats à Lille s'organisent après le premier tour À Lille, le premier tour des municipales de 2026 a révélé un fort suffrage pour les extrêmes, avec LFI multipliant son score par trois et le RN accédant au second tour. Les candidats se livrent à des tractations stratégiques pour définir leurs alliances avant le deuxième tour prévu pour le 22 mars. Une grande incertitude demeure sur les résultats finaux et les coalitions nécessaires pour remporter la mairie. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

16/03/26 - 21:53 - Lille : une alliance entre Verts et Socialistes À Lille, le candidat écologiste Stéphane Baly a fusionné sa liste "Lille demain" avec celle du maire sortant Arnaud Deslandes, après le premier tour des Municipales 2026. Cette alliance, annoncée lors d'une conférence de presse, vise à établir un "pacte de gouvernance" pour un projet social et écologique. Les deux candidats mènent maintenant la campagne sous la nouvelle liste "Tout pour Lille demain". Lire sur actu.fr

16/03/26 - 21:52 - Lillers se prépare pour des municipales 2026 intenses Les élections municipales de 2026 à Lillers s'annoncent serrées, avec Carole Dubois, candidate de gauche, qui devance de justesse Raphaël Eraldi du Rassemblement national par seulement 83 voix. Un troisième candidat, Christophe Flajollet, maintient également sa candidature, rendant le second tour d'autant plus incertain avec une triangulaire prévue. La tension monte autour de la mairie, avec des enjeux de sécurité et de fiscalité au cœur du débat. Lire sur lavoixdunord.fr