Résultat de l'élection municipale 2026 Lille : un 2e tour favorable pour le maire sortant ?

Le second tour de l'élection municipale 2026 à Lille se joue notamment entre deux candidats de gauche : le maire sortant, Arnaud Deslandes, et la candidate LFI, Lahouaria Addouche. Deux autres candidats sont en course, le résultat est donc incertain.

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13:13 - Dernière ligne droite de campagne à Lille La campagne pour le second tour de l'élection municipale se termine ce vendredi 20 mars à minuit. Lahouaria Addouche s'est rendue au marché de Wazemmes pour la dernière ligne droite de sa campagne. C’est dans les quartiers populaires de la ville, Lille-Sud ou Moulins, que LFI a réalisé ses plus gros scores au premier tour. La veille, elle a donné un meeting en compagnie de Jean-Luc Mélenchon au Grand Palais.

10:36 - Jean-Luc Mélenchon derrière la candidate de LFI, Lahouaria Addouche À Lille, Jean-Luc Mélenchon a mobilisé plus de 1 600 personnes pour soutenir la candidate de LFI, Lahouaria Addouche aux élections municipales de 2026, arrivé en deuxième lors du premier tour. Il a également exprimé son soutien pour les candidats LFI des villes voisines notamment Roubaix, Villeneuve-d’Ascq et Faches-Thumesnil, et a critiqué le parti socialiste. Lire sur lavoixdunord.fr

19/03/26 - 16:36 - LFI au Grand Palais, l'alliance PS-Écologistes au Gymnase : la gauche divisée en meeting pour le second tour À Lille, les candidats qualifiés pour le second tour des élections municipales du 22 mars 2026, organisent des meetings pour convaincre les électeurs. Arnaud Deslandes (PS) et Stéphane Baly, en alliance, préparent une réunion au Gymnase, tandis que Lahouaria Addouche (LFI) anime un meeting au Lille Grand Palais en compagnie de Jean-Luc Mélenchon. Lire sur actu.fr

19/03/26 - 13:38 - Les Verts se divisent après l'annonce d'alliance avec la liste Parti socialiste Les élections municipales de 2026 à Lille montrent une division au sein des écologistes suite à la fusion de leur liste avec celle du PS, provoquant des tensions internes. Stéphane Baly, le candidat écologiste, a décidé de soutenir le maire sortant Arnaud Deslandes, ce qui a suscité un mécontentement chez certains membres. La candidate de LFI, Lahouaria Addouche, se retrouve en difficulté, malgré ses tentatives de rassembler des militants écologistes autour de sa candidature. Lire sur 20minutes.fr

19/03/26 - 13:06 - Les écologistes et socialistes se querellent à Lille À Lille, les élections municipales de 2026 révèlent des tensions persistantes entre écologistes et socialistes, qui se sont affrontés pendant six ans. Des invectives en conseil municipal illustrent leurs discords, particulièrement marquées lors de la campagne. Le climat conflictuel risque d’impacter leur collaboration future. Lire sur lavoixdunord.fr

19/03/26 - 12:36 - Le RN fait du porte-à-porte pour tenter de convaincre À Lomme, Matthieu Valet, tête de liste RN pour Lille, mène une campagne active en allant directement à la rencontre des habitants. Dans le quartier Délivrance, il s'efforce de créer du lien en se présentant et en se faisant reconnaître des électeurs. La commune aura son mot à dire pour les élections municipales à Lille, après avoir déjà élu son maire. Lire sur lavoixdunord.fr

19/03/26 - 12:07 - Anne Wauquier réélue maire à Genech pour 2026 À Genech, Anne Wauquier a été réélue maire avec 66,49% des voix lors des élections municipales de 2026, ne laissant place à aucun second tour. Ce premier conseil municipal, qui se tiendra le 20 mars, marquera un moment solennel avec l'élection des adjoints et la lecture de la charte de l'élu local. Les résultats montrent un réel soutien à son équipe ayant remporté 19 sièges sur 23. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

19/03/26 - 09:00 - Un débat tendu à quelques jours du second tour Les quatre candidats qui se sont qualifiés pour le second tour ont débattu pendant 30 minutes ce mercredi 18 mars sur le plateau de France 3 Nord-Pas-de-Calais. Ils ont débattu de leur grand projet urbain, de politique sociale et de stationnement. L'ambiance était tendue.

19/03/26 - 08:36 - Les candidats de gauche jouent leurs derniers cartes Ce jeudi à 19 heures, Arnaud Deslandes et Stéphane Baly tiennent un meeting commun pour le second tour, salle du Gymnase 7 place Sébastopol. Au Grand Palais, c'est la candidate LFI, Lahouaria Addouche, qui va tenir un discours de campagne en présence de Jean-Luc Mélenchon. Les candidats jouent leurs dernières cartes puisque la campagne de l'entre-deux-tours s'achève vendredi soir à minuit. Pas de meeting par contre pour Violette Spillebout et Matthieu Valet, qui ont aussi déposé leur liste pour le second tour.