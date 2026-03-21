Résultat de l'élection municipale 2026 Lille : Vers une nouvelle majorité rose-verte ?

Le second tour de l'élection municipale 2026 à Lille se joue notamment entre deux candidats de gauche : le maire sortant, Arnaud Deslandes, et la candidate LFI, Lahouaria Addouche. Deux autres candidats sont en course, le résultat est donc incertain.

En direct

07:12 - Fin de campagne, Addouche et Deslandes réunissent leur militants pour la dernière fois À Lille, les élections municipales de 2026 se cloturent entre Lahouaria Addouche, candidate insoumise, et Arnaud Deslandes, maire sortant. Lors de leur dernier meeting, Lahouaria Addouche a attiré près de 3 000 personnes, tandis que la réunion des partisans du maire sortant a rassemblé environ 400 personnes. Lire sur mediacites.fr

20/03/26 - 18:38 - Vers une nouvelle majorité rose-verte ? À Lille, Stéphane Baly a soutenu le maire sortant Arnaud Deslandes après une défaite au premier tour des élections municipales de 2026. Ce ralliement marque un retour à une coalition rose-verte, espérant relancer une majorité de gauche. Les deux camps ambitionnent de redonner vie à une histoire politique commune datant de l'ère Aubry. Lire sur mediacites.fr

20/03/26 - 14:37 - Fin de campagne pour Violette Spillebout avant le second tour À Lille, la campagne pour le second tour des élections municipales se termine, avec Violette Spillebout rencontrant les habitants du quartier St-Maurice-Pellevoisin. Les déceptions concernant les résultats du premier tour sont palpables parmi les électeurs. L'accueil chaleureux de Violette Spillebout témoigne de l'intérêt des citoyens pour la candidate. Lire sur lavoixdunord.fr

20/03/26 - 13:13 - Dernière ligne droite de campagne à Lille La campagne pour le second tour de l'élection municipale se termine ce vendredi 20 mars à minuit. Lahouaria Addouche s'est rendue au marché de Wazemmes pour la dernière ligne droite de sa campagne. C’est dans les quartiers populaires de la ville, Lille-Sud ou Moulins, que LFI a réalisé ses plus gros scores au premier tour. La veille, elle a donné un meeting en compagnie de Jean-Luc Mélenchon au Grand Palais.

20/03/26 - 10:36 - Jean-Luc Mélenchon derrière la candidate de LFI, Lahouaria Addouche À Lille, Jean-Luc Mélenchon a mobilisé plus de 1 600 personnes pour soutenir la candidate de LFI, Lahouaria Addouche aux élections municipales de 2026, arrivé en deuxième lors du premier tour. Il a également exprimé son soutien pour les candidats LFI des villes voisines notamment Roubaix, Villeneuve-d’Ascq et Faches-Thumesnil, et a critiqué le parti socialiste. Lire sur lavoixdunord.fr

19/03/26 - 16:36 - LFI au Grand Palais, l'alliance PS-Écologistes au Gymnase : la gauche divisée en meeting pour le second tour À Lille, les candidats qualifiés pour le second tour des élections municipales du 22 mars 2026, organisent des meetings pour convaincre les électeurs. Arnaud Deslandes (PS) et Stéphane Baly, en alliance, préparent une réunion au Gymnase, tandis que Lahouaria Addouche (LFI) anime un meeting au Lille Grand Palais en compagnie de Jean-Luc Mélenchon. Lire sur actu.fr

19/03/26 - 13:38 - Les Verts se divisent après l'annonce d'alliance avec la liste Parti socialiste Les élections municipales de 2026 à Lille montrent une division au sein des écologistes suite à la fusion de leur liste avec celle du PS, provoquant des tensions internes. Stéphane Baly, le candidat écologiste, a décidé de soutenir le maire sortant Arnaud Deslandes, ce qui a suscité un mécontentement chez certains membres. La candidate de LFI, Lahouaria Addouche, se retrouve en difficulté, malgré ses tentatives de rassembler des militants écologistes autour de sa candidature. Lire sur 20minutes.fr

19/03/26 - 13:06 - Les écologistes et socialistes se querellent à Lille À Lille, les élections municipales de 2026 révèlent des tensions persistantes entre écologistes et socialistes, qui se sont affrontés pendant six ans. Des invectives en conseil municipal illustrent leurs discords, particulièrement marquées lors de la campagne. Le climat conflictuel risque d’impacter leur collaboration future. Lire sur lavoixdunord.fr

19/03/26 - 12:36 - Le RN fait du porte-à-porte pour tenter de convaincre À Lomme, Matthieu Valet, tête de liste RN pour Lille, mène une campagne active en allant directement à la rencontre des habitants. Dans le quartier Délivrance, il s'efforce de créer du lien en se présentant et en se faisant reconnaître des électeurs. La commune aura son mot à dire pour les élections municipales à Lille, après avoir déjà élu son maire. Lire sur lavoixdunord.fr